Umweltschützer begrüßen Verzicht auf Flugreisen

Vorfälle in der DDR

Fallstudie zu sexuellem Kindesmissbrauch wird vorgestellt

Wurde sexueller Missbrauch in der DDR mehr tabuisiert als in der Bundesrepublik? Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs stellt Ergebnisse zu dieser These in einer Fallstudie vor.