Europa macht jetzt Druck auf Ungarns Premier Orbán

Plus Der Streit zwischen der EU und Ungarn spitzt sich zu. Kommissionspräsidentin von der Leyen greift Premier Orbán offen und scharf an. Warum Abgeordnete zur Eile drängen.

Die EU-Kommission hat Ungarn erstmals offen mit Bestrafung wegen Verletzung rechtsstaatlicher Grundsätze gedroht. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Behörde, nutzte am Mittwoch eine Debatte des EU-Parlaments, um die Regierung in Budapest zur Rücknahme des umstrittenen Homosexuellen-Gesetzes aufzufordern.