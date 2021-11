CDU will neuen Vorsitzenden wohl am 21. Januar in Hannover wählen

Ein Termin für die Wahl des CDU-Vorsitzenden steht wohl fest. Vorgeschaltet werden soll eine Mitgliederbefragung.

Die CDU will den Nachfolger von Parteichef Armin Laschet am 21. Januar in Hannover wählen. Dafür gab es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern am Dienstag im CDU-Vorstand in Berlin einstimmige Zustimmung. Vorgeschaltet werden soll eine Mitgliederbefragung. (dpa)