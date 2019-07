vor 55 Min.

Union baut Vorsprung auf Grüne in weiterer Umfrage aus

Die Union baut in Umfragen den Abstand zu den Grünen weiter aus. Auch im Sonntagstrend von Emnid ist sie die stärkste Kraft.

Die Union hat sich in einer weiteren Umfrage als stärkste Kraft behauptet und den Abstand zu den Grünen vergrößert. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die Bild am Sonntag gewannen CDU und CSU einen Punkt hinzu und kommen jetzt auf 27 Prozent.

Die Grünen büßten hingegen zwei Punkte ein und erreichen nur noch 22 Prozent. Dahinter folgen SPD (14 Prozent, minus eins), AfD (unverändert bei 13 Prozent), FDP (9 Prozent, plus eins) und Linke (unverändert bei 9 Prozent).

Union liegt auch in anderen Umfragen vor den Grünen

Die Union hatte bereits in einem am Samstag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer von Forsa einen Prozentpunkt gewonnen und dort ebenfalls bei 27 Prozent gelegen. Die Grünen waren in dieser Umfrage auf 24 Prozent gekommen. Auch in dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer hatten Union (28 Prozent) und Grüne (25 Prozent) drei Prozentpunkte getrennt. (dpa)

