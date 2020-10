14:57 Uhr

Unionsfraktion, Grüne und Linke verlangen stärkere Parlamentsbeteiligung

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert eine sträkere parlamentarische Beteiligung in der Corona-Krise.

Exklusiv Mehr Entscheidungen und Kontrolle aus dem Bundestag und den Landtagen in der Corona-Krise - das fordert unter anderem Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Von Stefan Lange

Der Ruf nach einer stärkeren parlamentarischen Beteiligung von Bundestag und Landtagen bei der Entscheidung über Corona-Schutzmaßnahmen wird parteiübergreifend immer lauter. "Es braucht jetzt mehr öffentliche Debatte in den Parlamenten im Bund und in den Ländern", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unserer Redaktion. "Zu lange schon wird über die richtigen Maßnahmen vor allem hinter verschlossenen Türen verhandelt", kritisierte sie. "Beratung, Abwägung, Entscheidung und Kontrolle gehören gerade in Krisenzeiten ins Parlament", betonte die Grünen-Politikerin.

"Ausführliche Debatten, öffentlicher Austausch von Argumenten und Fakten, auch Rede und Gegenrede sind jetzt wichtig", sagte Göring-Eckardt. Dies sei besonders wichtig für das Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Entscheidungen. "Vertrauen ist in dieser Phase der Corona-Pandemie so wichtig wie Händewaschen", sagte die Grünen-Politikerin.

Auch aus der Unions-Fraktion kommt die Forderung nach einem stärkeren Parlament

Auch Unions-Vizefraktionschef Thorsten Frei sprach sich für eine stärkere Rolle des Parlaments aus: "Der Ort, an dem die rechtlichen Grundlagen getroffen werden, ist und bleibt das Parlament", sagte er unserer Redaktion. "Deshalb werden wir in der kommenden Woche im Bundestag über die aktuellen Corona-Maßnahmen debattieren", kündigte der CDU-Politiker an. "Dort werden wir entscheiden müssen, welcher Weg zur Stärkung des Parlaments geboten ist, ob beispielsweise eine Präzisierung der Regelungen im Infektionsschutzgesetz oder aber bessere Möglichkeiten des Bundestags, erlassene Rechtsverordnungen zu ändern oder aufzuheben."

Frei verteidigte zugleich das bisherige Vorgehen der Bundesregierung und der Bundesländer: "In der aktuellen Krise der Pandemie müssen wir jederzeit zügig handlungsfähig sein", sagte er. "Deshalb ist es gut und richtig, dass es das Instrument von Verordnungen gibt, um Detailfragen zu klären. Aber klar ist auch: Der Ort, an dem die rechtlichen Grundlagen getroffen werden, ist und bleibt das Parlament. Deshalb werden wir in der kommenden Woche im Bundestag über die aktuellen Corona-Maßnahmen debattieren.

Linke-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali nannte eine stärkere Beteiligung des Parlaments auch sachlich geboten: "Statt dem derzeitigen undurchsichtigen Flickenteppich aus Maßnahmen in Bundesländern und Regionen braucht es verständliche, nachvollziehbare Regelungen, die in den Parlamenten debattiert und entschieden werden", sagte sie unserer Redaktion. "Dabei muss es nicht nur um die Maßnahmen selbst, sondern vor allem auch um die soziale Abfederung der Folgen der Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung gehen", forderte die Linke-Politikerin. "Wir brauchen zum Beispiel eine Arbeitsplatzgarantie für die von der Pandemie betroffenen Branchen und für Eltern, die ihre Kinder nun vermehrt betreuen müssen, sowie endlich konkrete Pläne dafür die Krankenhäuser, die Alten-und Pflegeheime, die Schulen und die Gesundheitsämter auf den weiteren Anstieg der Infektionszahlen vorzubereiten."

