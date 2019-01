vor 38 Min.

Unionsfraktionsvize Nüßlein kritisiert Spahns Vorstoß zu Fettabsaugungen scharf Politik

Exklusiv Bis zu drei Millionen Frauen in Deutschland leiden unter einer krankhaften Fettverteilungsstörung. Jens Spahn will, dass die Krankenkassen eine OP bezahlen.

Von Bernhard Junginger

CDU-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stößt mit seinem Vorstoß, dass Krankenkassen künftig die Kosten für Fettabsaugungen übernehmen sollen, auf scharfe Kritik. Der Gesundheitsexperte und stellvertretende Unionsfraktionvorsitzende Georg Nüßlein (CSU) warnte gegenüber unserer Redaktion vor neuen Milliardenkosten für das Gesundheitssystem. „Derart pauschal eine Zusage für Millionen Fälle zu machen, ist nicht in Ordnung“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Es muss sichergestellt werden, dass kosmetische Eingriffe nicht auf Kosten der Solidargemeinschaft gehen, zumal wir sicher von Kosten in Milliardenhöhe reden“, betonte Nüsslein.

Nüßlein will Spahn-Vorstoß zu Fettabsaugungen kritisch prüfen lassen

„Wir müssen uns erst einmal anschauen, wie sich Kosmetik von medizinischer Notwendigkeit unterscheidet“, sagte der CSU-Politiker. Nüßlein der im Unions-Fraktionsvorstand für Gesundheitspolitik zuständig ist, kritisierte zudem, Spahns Vorstoß gehe auch politisch in die falsche Richtung. „Da haben wir in der Gesundheitspolitik eine Reihe anderer Baustellen“, betonte Nüßlein. „Außerdem sollten wir uns davor hüten, vorschnelle Erwartungen zu wecken, die dann nicht zu erfüllen sind“, kritisierte der CSU-Politiker den CDU-Minister. „Sonst ist am Ende der Ärger groß.“

Spahn hatte am Freitag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefordert, die gesetzlichen Krankenkassen künftig das Absaugen von Körperfett für bis zu drei Millionen Frauen mit krankhaften Fettverteilungsstörungen bezahlen.

