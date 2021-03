vor 35 Min.

Urlauber brauchen einen negativen Corona-Test für den Heimflug

Innenminister Horst Seehofer verschärft die Regeln für Flüge nach Deutschland. Das bedeutet: Wer sich auf Mallorca infiziert, muss dort in Quarantäne.

Von Bernhard Junginger

Für alle Reisenden, die nach Deutschland fliegen wollen, gilt ab sofort eine Corona-Testpflicht. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin sagte, spielt es dabei keine Rolle, aus welchem Gebiet die Reisenden in die Bundesrepublik einreisen. Die Regelung, so der CSU-Politiker weiter, bleibt zunächst bis zum 12. Mai in Kraft.

Bund rät von Reisen ab - es gibt aber keine Ausreiseverbote

Die Bundesregierung empfehle nach wie vor, von Reisen generell abzusehen, sagte Seehofer. Ein Ausreiseverbot sei aber an hohe rechtliche Hürden geknüpft und werde nicht erwogen. Gerade in Urlaubsgebieten „wo sich Menschen aus aller Herren Länder treffen“, so Seehofer, drohe die Gefahr von Corona-Infektionen. Gerade die Ausbreitung der zahlreichen Virus-Varianten weltweit gebe Anlass zu großer Sorge.

Wer nach Deutschland fliegen will, braucht einen Test

Vor dem Einstieg in ein Flugzeug nach Deutschland müssten deshalb nun alle Passagiere einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ohne Test – oder mit einem positiven Test – dürften die Airlines niemanden an Bord ihrer Maschinen lassen. Bei Zuwiderhandlung drohten den Fluggesellschaften hohe Bußgelder. Für rückreisende Urlauber etwa aus Mallorca bedeutet dies: Vor Abflug müssen sie sich einem PCR- oder Schnelltest unterziehen. Wer sich mit Corona angesteckt hat, darf nicht in den Flieger steigen, sondern muss sich am Urlaubsort in Quarantäne begeben. Die Kosten für Tests und mögliche Quarantäne-Aufenthalte müssten die Urlauber selbst übernehmen.

Weiter Kontrollen an der Grenze zum Hochinzidenzgebiet Tschechien

Seehofer teilte zudem mit, dass Deutschland die in der Corona-Krise eingeführten stationären Grenzkontrollen zu Tschechien um weitere 14 Tage verlängert. Dagegen seien die Kontrollen zum österreichischen Bundesland Tirol bereits beendet worden. Sie hätten ursprünglich bis Mitternacht am Mittwoch laufen wollen.

In Tschechien, so der CSU-Politiker, seien die Infektionszahlen gerade in grenznahen Gebieten weiter viel zu hoch. Tschechien gilt aktuelle als sogenanntes Hochinzidenzgebiet, bis Sonntag zählte es sogar zur noch höheren Kategorie Virusvariantengebiet.

Seehofer hat nach eigenen Angaben die Bundespolizei angewiesen, die Kontrollen im Grenzraum auch da zu intensivieren, wo keine stationären Kontrollen angeordnet seien - und zwar vor allem nach Ostern. Zudem wolle er die Innenminister der Länder bitten, dass die Länderpolizeien bei dieser Schleierfahndung unterstützen. Das bedeute, dass auch jemand, der aus Dänemark, Frankreich oder Polen einreise, mit einer Kontrolle rechnen müsse.

