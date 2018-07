21.07.2018

Urlaubsfrieden im Asylstreit der Union Politik

Die Kanzlerin ist urlaubsreif

Das freundliche Lächeln auf ihrem Gesicht zum Auftakt ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter der Kanzlerin schwere Wochen und Monate liegen. Der Migrationsstreit zwischen ihr und ihrem Innenminister Horst Seehofer sowie der CSU insgesamt ist ganz offensichtlich nicht spurlos an ihr vorbeigegangen.

Sicherlich müsse man bei Meinungsverschiedenheiten um Kompromisse ringen, sagte sie am Freitag in Berlin. Dies dürfe sich aber nicht zu lange hinziehen. Und vor allem: Auf den Ton komme es an – und der sei zum Teil schon „sehr schroff“ gewesen.

Martin Ferber beschreibt im Leitartikel, warum die Kanzlerin auch aus diesem Streit wieder als Siegerin hervorgegangen ist.

