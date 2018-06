07:21 Uhr

Verdächtige Substanzen gefunden: Festnahmen in Köln Politik

Spezialkräfte in Schutzanzügen stürmten die Wohnung.

Großeinsatz in Köln: Spezialkräfte finden in der Wohnung eines 29-Jährigen möglicherweise giftige Stoffe. Ein terroristischer Hintergrund kann nicht ausgeschlossen werden. Am Mittwochmorgen sind weiterhin Kräfte vor Ort, um die Substanzen zu untersuchen.

Nach der Festnahme eines 29-Jährigen und seiner Ehefrau haben Spezialkräfte am Morgen weiterhin möglicherweise giftige Stoffe in der Wohnung des Mannes untersucht.

In der Nacht waren Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bei der Durchsuchung der Wohnung im Kölner Stadtteil Chorweiler auf "unbekannte Substanzen" gestoßen. Ein terroristischer Hintergrund kann nach dpa-Informationen nicht ausgeschlossen werden. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.

Spezialkräfte hatten die Wohnung des Tunesiers am Dienstagabend gestürmt. "Wir haben uns sehr schnell entschlossen, zuzugreifen, um mögliche Gefahren abzuwehren", sagte Polizeisprecher André Faßbender. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall nannte er nicht. Die Bundesanwaltschaft war am frühen Morgen nicht zu erreichen.

Auch eine benachbarte Wohnung wurde durchsucht - es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dieser Wohnung ebenfalls giftige Stoffe oder weitere Menschen aufhalten, sagte der Polizeisprecher. Diese Wohnung sei aber leer gewesen.

Eine SEK-Einheit sowie Polizei und Feuerwehr waren am Dienstagabend mit Atemschutzmasken vor dem 15-stöckigen Hochhaus, wie ein dpa-Fotograf beobachtete. Die gemeinsamen Kinder des Paares seien in der Obhut der Stadt Köln, teilte die Polizei mit. (dpa)

