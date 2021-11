Bußgeldkatalog tritt in Kraft: So teuer ist Rasen jetzt

Nunja - 16 km/h schneller innerorts - kann man wohl kaum als "Rasen" bezeichnen !



Da wäre es schon wichtiger , auf der Autobahn eine 130er- Begrenzung einzuführen - da sind "die Raser".



Und wie schon gesagt :

Die zunehmende Anzahl der Fahrrad-Rambos fängt man nicht ein ? Dafür gibt es keine hogen Bußgelder oder gar die dauerhafte Wegnahme des Rambo-Fahrrads ?!

Oder einen verpflichtenden Fahrrad-Führerschein , der auch entzogen oder neu gemacht werden müßte ?!



Und die bewußte und künstliche Verknappung von Parkraum führt eben auch zu Falschparken .

Mann will damit ja den Autofahrer unterschwellig zwingen , in der Stadt eben nicht mit dem Auto zu fahren .



Dann wäre es doch ehrlicher , man würde eine Citymaut einführen sowie eine Begrenzung der erlaubten einfahrenden Autos .

Ist die ideologisch gewünschte Anzahl erreicht , werden eben dann mittels City-Maut kein Einlaß mehr gewährt .

Also genauso wie in der Disco : es darf nur Einer rein , wenn mindestens Einer wieder rausgeht .



Das wäre dann wenigstens ehrlich !



Und was ist eigentlich "zielloses Herumfahren" ?

Gilt das dann nur für die baulich veränderten Autos oder für Alle.

Ich glaube kaum , daß die Autoposer , auf die man es angeblich abgesehen hat, mit einem alten verrosteten Golf "ziellos herumfahren".



Also - "American Grafitti" könnte man heute nicht mehr drehen.

Höchstens mit Fahrrädern - aber das entspricht ja dem neuen woken deutschen Gemüt !

