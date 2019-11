Verletzte und ein Toter: Polizei stuft Messerattacke als Terrorangriff ein

Bei einem Messerangriff auf der London Bridge sind mehrere Menschen verletzt worden, die Polizei hat einen Mann erschossen. Er trug offenbar eine Bombenattrappe.

Bei einer Messerattacke mitten in London sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag auf der zentralen Themsebrücke London Bridge.

Die britische Polizei stuft die Attacke als Terrorangriff ein. Das teilte Scotland Yard am Freitag mit. Ein Verdächtigter sei noch am Tatort erschossen worden. Er habe eine Bombenattrappe am Körper getragen. Eine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit gebe es aber nicht.

Mehrere Menschen erlitten Stichverletzungen. Zu ihrem Gesundheitszustand machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Polizei rief Zeugen dazu auf, Hinweise und Videos vom Tathergang einzureichen. Offenbar hatten Passanten versucht, den Angreifer zu überwältigen.

"Emergency services attended, including officers from the City of London Police and the Metropolitan Police.



A male suspect was shot by specialist armed officers from City of London Police and I can confirm that this suspect died at the scene."