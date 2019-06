Vermeintlicher CIA-Spion im Iran gehenkt

Deutschland muss eine Menge tun, um die Treibhausgas-Emissionen gerade im Verkehr herunterzubekommen. Die CDU konstatiert "dringenden Handlungsbedarf" - und will dafür eigene Ideen präsentieren.

Wer folgt Andrea Nahles?

Schäfer-Gümbel erwartet genügend Kandidaten für SPD-Vorsitz

Am Montag will die SPD Klarheit schaffen, wie ihr künftiger Vorsitz bestimmt werden soll. Der kommissarische SPD-Chef kündigt einen präzisen Vorschlag an.