Versagen der Verkehrspolitik: Die Groko hat nichts gelernt

Man hat nicht den Eindruck, die Große Koalition hätte bislang irgendetwas aus dem Versagen ihrer Verkehrspolitik gelernt. Ein Kommentar

Die letzte Großtat eines deutschen Verkehrsministers war es, als der CSU-Mann Peter Ramsauer den Börsengang der Deutschen Bahn absagte. Das ist nun bald zehn Jahre her, und die Bahn leidet an den Folgen heute mehr denn je an dem von diversen SPD-Ministern und dem brachialen Manager Hartmut Mehdorn vorangetriebenen Kaputtsparkurs. Doch Ramsauer wurde von CSU-Chef Horst Seehofer abserviert, um Beförderungsplätze für seine früheren Generalsekretäre und Wahlkampfmanager Alexander Dobrindt und dann Andreas Scheuer zu schaffen.

Die „Ex-Generäle“ kümmerten sich allerdings weniger um die gravierenden Verkehrsprobleme – der Verlagerung von Verkehr von der Straße auf die Schiene, die Umsetzung von Klimaschutz in allen Verkehrssystemen und die für Deutschland unwürdig bröckelnde Infrastruktur. Stattdessen verzettelten sich Seehofers Männer in dem sinnfreien Projekt einer Pkw-Maut und sahen ihre oberste Pflicht darin, bis zur Schmerzgrenze die Schutzpatrone der Automobilindustrie zu spielen. Im Diesel-Skandal fiel diese Art der Politik der CSU zwar auf die Füße. Doch man hat nicht den Eindruck, die Große Koalition hätte bislang irgendetwas aus dem Versagen ihrer Verkehrspolitik gelernt.

Themen Folgen