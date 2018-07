Versuchter Terroranschlag bei Paris: Polizei nimmt Verdächtige fest

Die belgische Polizei hat einen Terroranschlag verhindert, der auf eine iranische Organisation bei Paris verübt werden sollte. Verdächtige wurden festgenommen.

Die belgische Polizei hat ein Ehepaar festgenommen und damit wohl einen Terroranschlag in Frankreich vereitelt. Die Verdächtigen waren im Auto unterwegs und hatten eine Bombe im Kofferraum. Ziel sei wohl eine Versammlung von 25.000 Exil-Iranern bei Paris gewesen. In Frankreich wurde zudem ein möglicher Komplize festgenommen und in Deutschland ein iranischer Diplomat befragt.

Ziel der Attentatspläne war den Angaben zufolge eine Veranstaltung der im Iran verbotenen Organisation "Volksmudschahedin" am vergangenen Samstag in Villepinte bei Paris. Die Exil-Iraner demonstrieren dort Jahr für Jahr gegen die Regierung in Teheran. Die Veranstalter vom "Nationalen Widerstandsrat Iran" vermuten das iranische "Mullah-Regime" hinter dem Anschlagsversuch.

Irans Außenminister Mohamed Dschawad Sarif äußerte Zweifel an den Berichten über den geplanten Anschlag. "Wie praktisch: Gerade als wir zu einem Präsidentenbesuch (Schweiz, Österreich) nach Europa aufbrechen, wird eine angebliche iranische Operation aufgedeckt und werden zwei (Iraner) verhaftet", schrieb der Chefdiplomat auf Twitter. Den Vorfall und dessen Verbindung zum Iran bezeichnete er als dubios. Teheran sei jedoch trotzdem bereit, bei der Aufklärung des Falles mit den relevanten Behörden zusammenzuarbeiten.

How convenient: Just as we embark on a presidential visit to Europe, an alleged Iranian operation and its “plotters” arrested. Iran unequivocally condemns all violence & terror anywhere, and is ready to work with all concerned to uncover what is a sinister false flag ploy.