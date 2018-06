Verteidigerin: NSU war keine terroristische Vereinigung

Ein Mann stellt wochenlang in seiner Kölner Hochhauswohnung extrem gefährliches Rizin her. Genug Bio-Gift, um Menschen zu töten. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes plante der Mann "sehr wahrscheinlich" einen Terroranschlag.

Trumps Null-Toleranz-Politik

Babys in Lagern: US-Moderatorin bricht in Tränen aus

Babys und Kleinkinder werden an der US-Grenze von ihren Familien getrennt? Auch hartgesottenen Journalisten geht das an die Nieren. US-Moderatorin Rachel Maddow brach on-air in Tränen aus.