01.06.2018

Viele Pakistaner finden Arbeit Politik

Von den seit 2015 aus Kriegs- und Krisenländern nach Deutschland gekommenen Flüchtlingen hat inzwischen offenbar jeder Vierte Arbeit gefunden. Rund jeder Fünfte sei sozialversicherungspflichtig beschäftigt, schreibt die Rheinische Post unter Berufung auf das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). „Wenn sich der Beschäftigungszuwachs so fortsetzt, hat nach fünf Jahren die Hälfte der Zuwanderer eine Arbeit“, sagte Herbert Brücker, Leiter des IAB-Forschungsbereichs Migration.

Am häufigsten schafften es Pakistaner, eine Anstellung in Deutschland zu finden, wie eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit zeige. Im Februar 2018 hätten etwa 40 Prozent der pakistanischen Zuwanderer eine Arbeit gehabt. Auch bei Migranten aus Nigeria und dem Iran sei die Quote hoch. Von den Flüchtlingen aus Syrien, die die meisten Asylanträge stellten, habe es jeder Fünfte auf den Arbeitsmarkt geschafft. Allein 2015 waren im ersten Jahr der Flüchtlingskrise rund 890000 Migranten weitgehend unkontrolliert nach Deutschland gekommen. 2016 sank die Zahl auf etwa 280000, im vergangenen Jahr waren es noch 187000. (dpa)

Themen Folgen