Viele Politiker von Hacker-Attacke betroffen - auch in der Region

Zum gläsernen Bürger jetzt auch endlich der gläserne Politiker - find ich gut! Nur schade, dass den Inhalt des Gehackten nur so wenige bis gar keine Bürger mitbekommen haben. Tagtäglich wird uns vorgelogen wie sicher das Netz ist und was man noch alles vorhat (mit Datenspeicherung und Datenerfassung) zur "Erleichterung" im täglichen Leben der Menschen. In Realität spät man ihn aus, in der Öffentlichkeit und bis in die hintersten Winkel. Klasse, wenn man jetzt selbst einmal verglast wurde.

