vor 52 Min.

Viele tote Migranten bei Bootsunglück vor den Bahamas Politik

Ein Boot fährt vermutlich vor den Abaco-Inseln im Norden des Karibikstaates auf ein Riff - mindestens 28 Menschen sterben bei dem Unglück.

Ein Boot mit Migranten aus Haiti ist vor der Küste der Bahamas gesunken. Dabei kamen mindestens 28 Menschen ums Leben, wie der Miami Herald am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf das Militär der Bahamas berichtete. Demnach konnten seit dem Unglück am Samstag bisher 17 Menschen aus dem Atlantik gerettet werden. Das Boot war vermutlich vor den Abaco-Inseln im Norden des Karibikstaates auf ein Riff gefahren. Die Rettungsaktion dauerte zunächst noch an. Haitis Außenminister Edmond Bocchit zeigte sich nach dem Unglück tief getroffen. "Es sind unsere Brüder und Schwestern auf der Suche nach einem besseren Leben, und dann finden sie so einen schrecklichen Tod. Es ist wirklich traurig", sagte Bocchit laut dem Blatt. (dpa)

