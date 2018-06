Vielleicht können CDU und CSU ja Freunde bleiben

Nach Jahren voller Hassliebe droht den Parteien die Scheidung. Warum das nicht unbedingt das Ende sein muss. Eine Glosse.

Einer der häufigsten Sätze nach einer Trennung – neben „Ich will dich nie wieder sehen“ – lautet: Lass uns Freunde bleiben. Zugegeben, oft wird das nur so dahin gesagt. Es gibt aber eben auch diese Fälle, in denen sich die Geschiedenen tatsächlich besser verstehen, wenn sie sich nicht mehr dauernd sehen müssen. Ein bisschen Abstand wirkt manchmal Wunder. Und wenn man sich dann doch mal auf einer Familienfeier trifft, reißt man sich halt zusammen – schon der Kinder wegen.

Darf die CSU nach der Scheidung Bayern behalten?

Insofern besteht durchaus Hoffnung für CDU und CSU, selbst wenn ihre Beziehung Anfang Juli nach all den Jahren voller Hassliebe zerbrechen sollte. Nehmen wir also mal an, dass selbst erfahrene Paartherapeuten wie Wolfgang Schäuble die sture Kanzlerin und ihren renitenten Innenminister nicht mehr versöhnen. Dann können sie doch immer noch Freunde bleiben. Gut, ein bisschen Trennungsschmerz wird nicht ausbleiben. Gerade, wenn es um die Haushaltsauflösung geht. Sprich: Darf die CSU ihr Bayern für sich behalten oder erhebt die CDU dann eigene Ansprüche – Stichwort: Zugewinngemeinschaft. Und wenn die CDU ein paar bayerische Wähler bekommt, kriegt die CSU dann welche aus dem Rest der Republik?

Getrennt kommen sie zusammen auf 40 Prozent

Der Bürger hätte jedenfalls mehr Auswahl, wenn die Unionsparteien getrennt antreten. Laut einer Umfrage der Meinungsforscher von Insa käme die CDU momentan bundesweit auf 22 Prozent, die CSU auf 18 Prozent. Auf gut Deutsch: Getrennt würden sie zusammen satte 40 Prozent holen – fast wie in alten Zeiten also.

Und wer weiß, vielleicht sagt ja eines Tages CSU-Chef Alexander Dobrindt zur CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer in der Bundestagskantine: Lass es uns noch einmal miteinander versuchen – schon der Macht wegen.

