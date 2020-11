vor 17 Min.

Volontäre über ihr Titelthema: Was bedeutet Tradition für uns?

Zehn Nachwuchsjournalisten der Redaktion gehen der Frage nach, was Traditionen in Zeiten des steten Wandels für Menschen bedeuten. Jodeln fehlt da nicht.

Traditionen – jeder versteht unter dem Begriff womöglich etwas anderes und misst ihm unterschiedliche Bedeutung bei. Deshalb haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was in der heutigen Zeit Traditionen überhaupt noch für eine Rolle spielen und warum einige von ihnen Jahrzehnte überdauern – während andere aussterben und vergessen werden. Auch kommt es vor, dass Traditionen über die Zeit falsch interpretiert werden.

Artikel über Jodeln und Bräuche anderer Länder

Für diese Ausgabe sind unter anderem Texte über das Jodeln und über Bräuche unserer europäischen Nachbarn entstanden. Sowie über die Frage, ob die Corona-Krise an Traditionen in Familien rütteln konnte. Darüber hinaus finden Sie in unserer Ausgabe vereinzelt Infokästenüber Irrtümer zu vermeintlichen Traditionen. Auch wir, die Volontäre dieser Redaktion, interpretieren Traditionen unterschiedlich.

Lesen Sie hier, was sie uns persönlich bedeuten. Traditionen sind für mich …

Dominik Stenzel: "... in vielen Fällen etwas Wertvolles. Traditionen können Halt geben und sind eine Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit." Den Artikel von Dominik Stenzel über den Traditionsklub TSV 1860 München lesen Sie hier.

Max Kramer: "...wie Heimat nichts Starres, Altes, sondern etwas, das sich wandelt und anreichert. Und Tradition ist, natürlich: Nikolaus bei Oma." Max Kramer hat recherchiert, wie Politiker Traditionen nutzen.

Daniel Weber: "... etwas, das man gut hinterfragen sollte. Nur weil Dinge schon lange von vielen gemacht werden, sind sie noch nicht gut – können es aber selbstverständlich sein." Daniel Weber schreibt über die spannenden Geschichten hinter Liedern, die heute zur Tradition gehören.

Brigitte Mellert: "... etwas Liebgewonnenes, auf das ich mich freuen kann. Das kann der Urlaub mit weit verstreuten Freunden sein, der seit Jahren im Frühling auf mich wartet. Diese Tradition verbindet Menschen miteinander, die seit langem keinen Alltag miteinander mehr teilen." Brigitte Mellert ist eine Autorin der Reportage "Was Corona mit Traditionen macht – eine Familie erzählt".

Christof Paulus: "... zum Beispiel eine Wanderung am 1. Mai. Das hat mein Freundeskreis früher immer gemacht. Schon damals haben wir den Brauch jährlich angepasst, andere Routen gewählt, Leute hinzugewonnen. Und wie viele Traditionen ist auch diese irgendwann erloschen – weil unser Leben sich immer ändert." Christof Paulus schreibt über die Augsburger Textil-Tradition, die lange keine war

Tanja Ferrari: "... eine wunderschöne Möglichkeit, frühere, heutige und zukünftige Generationen miteinander zu verbinden." Tanja Ferrari hat herausgefunden, viel vielseitig die Tradition von Flaggen ist.

Philipp Schulte: "... Dinge, an denen ich mich orientiere. Jedes Jahr bietet Traditionen wie Weihnachten, Ostern, den Sommerurlaub. Das strukturiert und gibt Halt." Philipp Schulte hat den Leitartikel der Ausgabe geschrieben. Seine These: Wir brauchen unsere Traditionen mehr denn je

Jan-Luc Treumann: "... manchmal vielleicht etwas verstaubt. Daher finde ich es interessant, wenn sich Traditionen wandeln. Doch Tradition bedeutet mich für auch das Zusammenkommen mit der Familie an Weihnachten." Jan-Luc Treumann ist der andere Autor der Reportage "Was Corona mit Traditionen macht – eine Familie erzählt".

Lea Binzer: "... ein kleiner Anker in einer sich immer schneller verändernden Welt – und müssen dennoch nichts Statisches sein. Traditionen anpassen und neue etablieren gehört auch dazu. So feiert seit ein paar Jahren ein alter Schulfreund meines Vaters Weihnachten mit unserer Familie. Eine neue Tradition, die ich nicht mehr missen will." Lea Binzer hat vier Europäer nach kuriosen Bräuchen ihres Landes gefragt und spannende Antworten erhalten - auch im Video.

Tom Trilges: "... etwas, das uns miteinander verbindet und auf das wir stolz sind. Traditionen sollten Menschen zusammenbringen und zusammenhalten, nicht trennen." Tom Trilges hat sich mit bayerischen Traditionen beschäftigt - und Privatunterricht im Jodeln erhalten.

Mehr über die Ausbildung der Volontäre an der Günter-Holland-Journalistenschule erfahren Sie hier.

