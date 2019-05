vor 52 Min.

Von Zeitgeist bis Zukunft - mehr als 20.000 Besucher bei der re:publica

Mit dem Motto «tl;dr - too long; didn’t read» habe re:publica in diesem Jahr den Zeitgeist getroffen, sagte Mitgründer Markus Beckedahl.

Einst war die re:publica ein kleines Bloggertreffen. Heute ist sie zur wegweisenden Digital-Konferenz geworden.

Von Christian Jakubetz

Das Thema Digitalisierung kommt zunehmend in der Mitte der Gesellschaft an. Eine Erkenntnis der am Mittwoch zu Ende gegangenen Digital-Konferenz Republica in Berlin: Digitale Technik bestimmt das Leben schon jetzt so sehr wie noch nie eine Technologie zuvor.

Der Bundespräsident übte sich in Selbstironie: Man frage sich vermutlich, was ein „analoges Fossil“ wie er auf der Republica verloren habe, frotzelte Frank-Walter Steinmeier, als er Europas größte Digital-Konferenz eröffnete. Und tatsächlich: Das Staatsoberhaupt hätte vor 13 Jahren, als die re:publica zum ersten Mal stattfand, niemand jemals als Eröffnungsgast erwartet.

Die erste re:publica war 2007 noch ein kleines Blogger-Treffen

Als die erste „rp“, wie sie ihre Besucher kurz nennen, 2007 über die Bühne ging, firmierte sie als kleine „Bloggerkonferenz“ mit ein paar hundert Besuchern. Inzwischen gibt es eine eigene GmbH, Ableger der Konferenz finden unter anderem in Los Angeles und Ghana statt. Und aus den wenigen hundert Bloggern sind rund 10.000 Gäste geworden, die nicht nur Zukunftsthemen diskutieren. Sondern zunehmend die digitale Gegenwart, im Beisein etlicher großer Namen. Sie reichen vom Bundesminister bis hin zum deutschen Astronauten Alexander Gerst. Am Ende werden über 600 verschiedene Veranstaltungen auf 27 Bühnen absolviert sein.

Tatsächlich aber kommen digitale Themen zunehmend mehr in der Gesellschaft an. Weswegen es Zeit werde, dass die digitale und die immer noch analoge Gesellschaft Deutschlands ins Gespräch miteinander kämen, statt immer nur übereinander zu reden, sagte Bundespräsident Steinmeier.

Zu reden gibt es tatsächlich viel. Über Themen, die auf den ersten Blick abseitig aussehen, die aber im täglichen Leben schon lange eine große Rolle spielen. Beispielsweise die Urheberrechtsnovelle der EU. Der Beschluss mit dem sperrigen Namen sorgte immerhin vor wenigen Wochen noch dafür, dass Zehntausende junge Menschen in ganz Deutschland protestierend auf die Straße gingen. Bei der Republica prallen der zuständige Berichterstatter des EU-Parlaments, Axel Voss (CDU) und der Netzaktivist Markus Beckedahl aufeinander. Zum ersten Mal übrigens. Zwar haben sich am Ende der rund 30-minütigen Debatte die Positionen nicht verändert. Aber immerhin: Sie hatten das getan, was der Bundespräsident eingefordert hatte. Miteinander reden statt übereinander. Voss übrigens bekommt zumindest viel Applaus dafür, dass er sich der Diskussion gestellt hat.

Wie die Digitalisierung Politik und Gesellschaft beeinflusst

Digitalisierung passiert häufiger aber vergleichsweise unsichtbar, auch dann, wenn nicht Zehntausende Demonstranten die Straßen säumen. Beispielsweise beim sogenannten Micro-Targeting, ebenfalls ein großes Thema bei dieser Republica. Micro-Targeting wird inzwischen nicht nur jeden Tag in der Werbung eingesetzt, sondern auch in jedem modernen Wahlkampf. Und überhaupt, nahezu in jedem Moment, in dem der moderne Mensch irgendwo online geht. Längst wissen nicht nur Großkonzerne besser über die Menschen Bescheid als die Betroffenen selber. Bei jedem Besuch im Netz hinterlassen wir Spuren. So viele, dass Kommunikation und Werbung sehr viel gezielter („Target“) als je zuvor stattfindet. Wer eine Botschaft an alle über 40-jährigen männlichen im Großraum Augsburg wohnenden FCA-Fans verschicken will, kann das tun. Klingt harmlos, kann aber auch fatale Folgen haben: Speziell der Wahlkampf des US-Präsidenten Donald Trump hat gezeigt, wie mächtig das Instrument inzwischen geworden ist.

Ein Dilemma, aus dem auch die einstmaligen Netz-Euphoriker der Republica nicht herauskommen. Kaum ein Panel kommt an den komplexen Entwicklungen der letzten Jahre vorbei, endgültige und eindeutige Lösungen hat auch hier niemand. Kein Wunder, dass der möglicherweise bekannteste Netzaktivist Sascha Lobo seinen Vortrag in diesem Jahr „Realitätsschock“ betitelt hat.

Fatalismus also, das Internet doch eher Risiko als Chance? So weit geht unter den notorischen Digital-Optimisten in Berlin niemand. Wohl aber hört man Sätze, die dort noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären. Die Forderung nach Regulierung und einer Begrenzung der Macht der großen, zumeist amerikanischen Konzerne beispielsweise. Da sind sich inzwischen alle einig: „Facebook und Google müssen endlich ihre Versprechen für mehr Transparenz und Datenschutz einlösen“, sagt der Bundespräsident. Für diesen Satz hätte es früher Proteste gehagelt.

Aber früher haben ja auch nicht Bundespräsidenten die Republica eröffnet.

