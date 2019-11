vor 52 Min.

Von der Leyens EU-Kommission stellt sich heute zur Wahl

Ursula von der Leyen soll am 1. Dezember als neue Präsidentin der Europäischen Kommission die Arbeit aufnehmen.

Am heutigen Mittwoch sollen die Mitgliedsstaaten über Ursula von der Leyens EU-Kommission abstimmen. Die Ergebnisse der Wahl finden Sie im Anschluss hier.

Die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen stellt sich am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg zur Wahl. Vorher wird die CDU-Politikerin in einer Rede für ihr Team und ihr Programm werben.

Europaparlament soll von der Leyens Kommission bestätigen

Am Mittag steht für Ursula von der Leyen dann die letzte Hürde auf dem langen Weg an die Spitze der Europäischen Union an: die Bestätigung ihres Teams durch die (einfache) Mehrheit der 751 Volksvertreter aus 28 Staaten.

Die Wahl ist für 12 Uhr angesetzt. Wenn das Europaparlament die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mit ihren 26 Kommissaren bestätigt, kann die neue Führungsriege am 1. Dezember starten. Von der Leyen löst den Luxemburger Jean-Claude Juncker ab, der in den Ruhestand geht.

Wahl der EU-Kommission: Hier finden Sie das Ergebnis

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Sobald das Ergebnis zur Wahl der EU-Kommission feststeht, finden Sie es hier an dieser Stelle. (AZ/dpa)

