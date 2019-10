vor 32 Min.

Vorläufiges Endergebnis: Ergebnis der Landtagswahl 2019 in Thüringen

Ergebnis der Landtagswahl 2019 in Thüringen: Die CDU von Mike Mohring (links) stürzte ab, Ministerpräsident Bodo Ramelow holte bei der Thüringen-Wahl ein historisch gutes Ergebnis für die Linke.

Mit dem Ergebnis der Landtagswahl 2019 in Thüringen können CDU und SPD nicht zufrieden sein. Für die Linke ist das Wahlergebnis historisch gut. Hier das vorläufige Endergebnis der Thüringen-Wahl.

Vorläufiges Endergebnis der Thüringen-Wahl 2019: Kurz vor Mitternacht waren die Wahlzettel zur Landtagswahl ausgezählt. Am Ende bestätigte sich das, was schon Umfragen vorausgesagt hatten. Die Linke wurde mit 31,0 Prozent die stärkste Kraft. Danach folgt die AfD mit 23,4 Prozent.

Für die Volksparteien ist das Wahlergebnis der Landtagswahl 2019 in Thüringen hingegen ein Debakel. Die CDU stürzte von 33,5 auf 21,8 Prozent ab. Die SPD holte nur 8,2 Prozent. Die Grünen erreichten 5,2 Prozent, die FDP hat mit 5,0 Prozent den Einzug in den Landtag geschafft.

Hier finden Sie die Ergebnisse der Thüringen-Wahl im Überblick:

Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen: Vorläufiges Endergebnis aktuell

Das ist aktuell das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl in Thüringen (Stand: Sonntag, 23.55 Uhr). In Klammern sehen Sie zum Vergleich, wie die Parteien vor fünf Jahren bei der letzten Thüringen-Wahl abgeschnitten hatten. Das verdeutlicht, wie sehr die AfD hinzugewonnen hat - und wie deutlich die CDU abgestürzt ist.

Linke: 31,0 (2014: 28,2 Prozent)

(2014: 28,2 Prozent) CDU : 21,8 (33,5)

(33,5) AfD : 23,4 (10,6)

(10,6) SPD : 8,2 (12,4)

(12,4) Grüne: 5,2 (5,7)

(5,7) FDP : 5,0 (2,5)

(2,5) Andere: 5,4 (alle in Prozent)

Die Landtagswahl in Thüringen bringt einen großen Gewinner hervor - das Ergebnis hinterlässt jedoch viele offene Fragen, kommentiert Michael Stifter, Ressortleiter Politik und Wirtschaft. Video: AZ

Thüringen-Wahl 2019: Ergebnisse der Landtagswahl im Live-Blog zum Nachlesen

In unserem Live-Blog haben wir am Sonntag rund um Prognose, Hochrechnung und Ergebnis der Landtagswahl 2019 in Thüringen berichtet. Hier können Sie ihn noch einmal Nachlesen:

