Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan - aber wie lange?

Menschen suchen Zuflucht in einem Luftschutzbunker in Stepanakert. Jetzt herrscht in Berg-Karabach vorerst Waffenruhe.

Im Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan scheint vorerst Ruhe eingekehrt. In den Konflikt sind mehrere Großmächte der Region involviert - Erdogan agiert als Scharfmacher.

In der Konfliktregion Berg-Karabach im Süden des Kaukasus ist nach schweren Gefechten mit Hunderten Toten am Samstag eine Waffenruhe in Kraft getreten. Die Kämpfe zwischen den beiden verfeindeten Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan ruhen seit Mittag. Die Sprecherin des armenischen Militärs, Schuschan Stepanjan, bestätigte einen entsprechenden Befehl, die Kämpfe zu stoppen. Die Feuerpause wurde in der Nacht auf Samstag nach stundenlangen Verhandlungen in Moskau durch Russland vermittelt. Unklar war zunächst, ob sie Bestand hat.

Seit dem Ausbruch der Kämpfe Ende September wurden auf beiden Seiten mehrere Hundert Menschen getötet. Allein auf armenischer Seite sollen mehr als 400 Soldaten getötet worden sein. Aserbaidschan macht bislang keine Angaben zu Verlusten in den eigenen Truppen, spricht aber von etwa 30 getöteten Zivilisten. Zudem sind Tausende Menschen aus Berg-Karabach auf der Flucht. International löste die Entwicklung große Sorge aus.

Krieg in Berg-Karabach: Warum Armenien und Aserbaidschan Feinde sind

Kurz vor Beginn der neuen Waffenruhe war die Lage in der Region angespannt. Die Feuerpause wurde nach ersten Angaben aus Armenien bereits kurz nach Inkrafttreten gleich wieder gebrochen. Dafür gab es jedoch keine unabhängige Bestätigung.

Am Vormittag habe es zahlreiche Luftangriffe gegeben, hieß es aus Eriwan. Auch die Stadt Kapan in Armenien an der Grenze zu Berg-Karabach soll angegriffen worden sein. Es soll Verletzte und Tote geben. Das wies Baku jedoch als "Lüge" und "Provokation" zurück. Aserbaidschan habe versucht, sich vor der Waffenruhe noch einen Vorteil zu verschaffen, erklärte die armenische Armeesprecherin auf Facebook. Baku wirft hingegen Eriwan vor, Siedlungen mit Raketen beschossen zu haben. ´

Die Fortsetzung des Konflikts während der Waffenruhe zeigt, wie verhärtet die Fronten in Berg-Karabach zwischen Armenien und Aserbaidschan sind. Die überwiegend von Armeniern besiedelte Region hatte sich Anfang der Neunziger nach einem Krieg mit rund 30.000 Toten und Hunderttausenden Flüchtlingen von Aserbaidschan losgesagt. Die Region ist mehrheitlich von Armeniern besiedelt und hatte sich 1994 zum unabhängigen Staat erklärt. Dieser wird jedoch von keinem Land anerkannt.

CSU-Abgeordneter wurde mutmaßlich von Aserbaidschan bestochen

Die armenische Regierung wiederum ignorierte bislang mehrere Resolutionen der Vereinten Nationen, nach denen sie ihre Truppen aus der Region zurückziehen sollte. Jene Resolutionen sind jedoch fragwürdig: Aserbaidschan übt aufgrund seiner Ölvorkommen einen weitaus größeren Einfluss als Armenien auf bedeutende Länder der Weltgemeinschaft aus. In diesem Zusammenhang wurden etwa vor wenigen Monaten in Deutschland Ermittlungen gegen zwei ehemalige CDU- und CSU-Bundestagsabgeordnete eingeleitet, weil sie mit aserbaidschanischen Petrodollars bestochen worden sein sollen. Vonseiten der Unterstützer Armeniens heißt es deshalb, die UN-Resolutionen missachteten das Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Die Führung in Baku rechtfertigt ihre Angriffe auf das Nachbarland damit, dass dieses völkerrechtswidrig aserbaidschanisches Gebiet besetzt halte. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kämpfe und Scharmützel zwischen den beiden verfeindeten Nachbarn. Diesmal ist es jedoch die heftigste Eskalation in dem Jahrzehnte alten Konflikt seit Einigung auf einen Waffenstillstand 1994. Beide Länder trennen nicht nur territoriale und wirtschaftliche Fragen, auch in ihrer Staatsform unterscheiden sie sich: Während Armenien seit der Revolution 2018 eine demokratische Transformation durchläuft, wird Aserbaidschan autokratisch regiert.

Türkei, Russland und Israel sind in Berg-Karabach involviert.

Die neue Feuerpause solle dazu genutzt werden, um Gefangene auszutauschen und die Körper toter Soldaten in ihre Heimat zu übergeben, hieß es in der Moskauer Erklärung. Details sollen zusätzlich vereinbart werden. Grundlegende Friedensverhandlungen soll es dann unter Führung der sogenannten Minsk-Gruppe der OSZE geben, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Gruppe wird von Russland, den USA und Frankreich angeführt.

Die Verhandlungen zur Feuerpause in Moskau zwischen den Außenministern Jeyhun Bayramov und Sohrab Mnazakanjan der verfeindeten Nachbarn dauerten mehr als zehn Stunden. Kremlchef Wladimir Putin hatte beide Länder zuvor eindringlich zu einer Waffenruhe aufgerufen. Russland hat zu beiden Ex-Sowjetrepubliken diplomatische und wirtschaftliche Verbindungen. Gleich mehrere Großmächte der Region sind in den Konflikt involviert - am prominentesten die Türkei unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.

Gespräche zwischen Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Bild: dpa

Nach wie vor steht das Land selbst mit Armenien in Konflikt, bis heute erkennt es den von ihm verübten Völkermord an den Armeniern im ersten Weltkrieg nicht an. Erdogan sagte Aserbaidschan schnell seine Unterstützung zu, beliefert das Land mit Waffen und stellt Berichten zufolge zudem islamistische Söldner, die an der Seite der aserbaidschanischen Truppen kämpfen - Türkei und Aserbaidschan dementieren dies jedoch. Auch Israel ist in den Konflikt involviert. Es liefert Waffen an Aserbaidschan - obwohl die OSZE ein Embargo über Waffenlieferungen an beide Konfliktparteien verhängt hat. Israel als Partnerland der OSZE fühlt sich daran jedoch nicht gebunden.

Russland selbst unterhält wirtschaftliche und diplomatische Verbindungen mit beiden Ländern, an einem weiteren Konflikt dürfte Präsident Putin daher nicht interessiert sein. Die Beziehungen zu Armenien sind enger, Russland unterhält dort eine Militärbasis. Auf eine guten Draht nach Baku ist das Land jedoch ebenfalls bedacht. Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nannte das Treffen in Moskau die "letzte Chance" auf eine friedliche Lösung. Vermittlungsversuche in den vergangenen Jahren hätten keine für ihn zufriedenstellende Lösung gebracht, sagte er in einer Ansprache am Freitag. (dpa/cup)

