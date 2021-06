Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt: Aktuelle Ergebnisse

Hier finden Sie heute am Wahltag die Ergebnisse und Hochrechnungen zur Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt. Wie sahen die letzten Umfragen vor der Wahl aus?

Die Wahlergebnisse und Hochrechnungen zur Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt finden Sie heute am 6. Juni immer aktuell in diesem Artikel. Außerdem können Sie sehen, wie die Umfrage-Ergebnisse kurz vor der Wahl ausgefallen waren.

Die Umfragen hatten ein relativ knappes Ergebnis zur Wahl 2021 in Sachsen-Anhalt vorausgesagt: Es wurde ein Rennen zwischen CDU und AfD erwartet. Ob es wirklich so gekommen ist, erfahren Sie am hier - mit allen Ergebnissen im Live-Ticker.

Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt 2021: Aktuelle Ergebnisse und Hochrechnungen der Wahl im Live-Ticker

Hier finden Sie am 6. Juni immer die aktuellen Hochrechnungen und Ergebnisse der Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt im Live-Ticker:

Wahl in Sachsen-Anhalt 2021: Umfrage-Ergebnisse vor der Landtagswahl

Wie sahen die Umfrage-Ergebnisse vor der Wahl 2021 in Sachsen-Anhalt aus? Hier finden Sie die letzten Umfragen, die in den Wochen vor der Landtagswahl veröffentlicht wurden:

Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen (3. Juni, Befragte: 1017)

Diese Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen entstand für das ZDF-Politbarometer:

CDU : 30 Prozent

: 30 Prozent AfD : 23 Prozent

: 23 Prozent Linke: 11,5 Prozent

SPD : 10 Prozent

: 10 Prozent Grüne: 9 Prozent

FDP : 6,5 Prozent

: 6,5 Prozent Freie Wähler : 3 Prozent

: 3 Prozent Andere: 7 Prozent

Der Landtag in Sachsen-Anhalt: Bei der Landtagswahl 2021 werden die Mehrheitsverhältnisse neu bestimmt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa

Umfrage von INSA (Stand: 23. Mai, Befragte: 1000)

INSA hat die Menschen in Sachsen-Anhalt befragt, wen sie wählen würden, wenn die Landtagswahl am kommenden Sonntag wäre. Das sind die Ergebnisse der aktuellsten Umfrage, die im Auftrag der Bild entstanden war:

CDU : 25 Prozent

: 25 Prozent AfD : 26 Prozent

: 26 Prozent Linke: 13 Prozent

Grüne: 11 Prozent

SPD : 10 Prozent

: 10 Prozent FDP : 8 Prozent

Umfrage von infratest dimap im Auftrag von ARD und MDR (Stand: 27. Mai, 1249 Befragte)

Die neuste Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD und des MDR hat diese Umfragewerte ergeben:

CDU : 28 Prozent

: 28 Prozent AfD : 24 Prozent

: 24 Prozent SPD : 11 Prozent

: 11 Prozent Linke: 10 Prozent

Grüne: 9 Prozent

FDP : 8 Prozent

: 8 Prozent Freie Wähler : 3 Prozent

Wahlergebnis: Das war das Ergebnis der letzten Wahl in Sachsen-Anhalt

Mit der SPD und den Grünen sind zwei Parteien an der Regierung beteiligt, die bei der vergangenen Wahl im Jahr 2016 eher schlecht abgeschnitten hatten. Die Grünen kamen sogar nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde. Das waren die damaligen Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt:

CDU : 29,8 Prozent

: 29,8 Prozent AfD : 24,3 Prozent

: 24,3 Prozent Linke: 16,3 Prozent

SPD : 10,6 Prozent

: 10,6 Prozent Grüne: 5,2 Prozent

FDP : 4,9 Prozent

Der bisherige Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff von der CDU, tritt auch bei der Landtagswahl 2021 wieder an. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa (Archiv)

Die FDP hatte es damit nicht über die Fünf-Prozent-Hürde und damit auch nicht in den Landtag geschafft. Laut aktuellen Umfragen muss sie auch bei der Wahl 2021 um den Einzug bangen.

Die AfD wurde 2016 zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt, an dritter Stelle kam die Linke. Die Umfragen zur Landtagswahl 2021 zeigten ein ähnliches Bild.

Die Ergebnisse für die Parteien bei der Landtagswahl hängen von den Zweitstimmen der Wähler ab, die damit über die Mehrheitsverhältnisse im Landtag von Sachsen-Anhalt entscheiden. Jeder Wahlberechtigte kann außerdem mit der Erststimme einen Direktkandidaten aus seinem Wahlkreis wählen. Aus jedem Wahlkreis zieht der Bewerber mit den meisten Stimmen direkt ins Parlament ein.

Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt folgen im sogenannten Superwahljahr 2021 noch einige weitere. Am 26. September stehen Landtagswahlen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und wohl Thüringen an. Am selben Tag findet auch die Bundestagswahl statt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.