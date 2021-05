Wahlkampf von Laschet und Merz: Ein Pakt zur Domestizierung von Söder

CDU-Chef und Kanzlerkanditat Armin Laschet schließt sich mit Friedrich Merz zusammen. Ihr Ziel: Markus Söder domestizieren und die CDU befrieden.

Mit Niederlagen zu leben, hat Friedrich Merz gelernt – besser jedenfalls als Markus Söder. Während der CSU-Chef seinen Frust über die entgangene Kanzlerkandidatur in immer neue Sticheleien packt, mit denen er Armin Laschet triezt, macht Merz aus der Not eine Tugend. Wenn er schon selbst nicht Kanzler werden kann, will er wenigstens der sein, der Laschet zur Kanzlerschaft verhilft. Die neue strategische Allianz ist allerdings nicht nur ein Beitrag zur Befriedung der CDU nach den erbitterten Auseinandersetzungen über Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Sie ist, salopp formuliert, auch ein Pakt zur politischen Domestizierung von Markus Söder.

Armin Laschet (r) möchte Friedrich Merz im Wahlkampf an seiner Seite wissen. Foto: Michael Kappeler, dpa (Archivbild)

So populär der Ministerpräsident aus Bayern im Moment auch sein mag: Dass ein führender Unionsmann klingt, als trete er demnächst bei den Grünen ein, und für einen bewährten Partner wie die FDP nur noch Verachtung übrig hat, kann Laschet und Merz nicht gefallen.

Sie wollen keinen Wahlkampf führen, in dem Fridays for Future ihnen die Themen diktiert und der Klimaschutz alles andere beiseite drängt, sondern die Union als Kraft der bürgerlichen Vernunft präsentieren: Solide Staatsfinanzen, keine neuen Belastungen für die Wirtschaft, weniger Bürokratie und eine bessere Bildungspolitik. Auch bei ihnen steht der Klimaschutz auf der Liste des Unerledigten weit oben, allerdings spielt er dort keine derart beherrschende Rolle wie neuerdings bei Söder, der leicht reden hat, wenn er einen zügigeren Ausstieg aus der Kohle fordert: Bayern beträfe der nicht, Laschets Heimatland Nordrhein-Westfalen dafür umso mehr.

Die Union will per "Merz-Effekt" frustrierte Anhänger mobilisieren

Die schlechten Umfragewerte für den Kandidaten persönlich und die Union insgesamt scheinen Söder zwar auf den ersten Blick Recht zu geben in seiner Forderung nach radikaler Erneuerung - tatsächlich jedoch ist die Lage längst nicht so aussichtslos, wie es bei ihm immer wieder durchklingt.

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern. Foto: Peter Kneffel, dpa

Die CDU war, wenn es hart auf hart kam, stets loyal zu ihren Vorsitzenden – selbst auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, als viele Mitglieder über Angela Merkels Politik der offenen Grenzen nur noch verständnislos den Kopf schüttelten. Die Gefahr, das Kanzleramt an die Grünen zu verlieren, ist für die Partei schon Motivation genug, Laschet nicht hängen zu lassen. Dazu kommt eine Art Merz-Effekt: Der frühere Fraktionschef kann frustrierte Anhänger der Union genauso mobilisieren wie treue Söder-Fans. Ja, vielleicht ist er sogar der bessere Söder, weil er sich zumindest für den Moment mit einem Platz in der zweiten Reihe zufrieden gibt.

Am Samstag treten Laschet und Merz zum ersten Mal seit der Entscheidung in der K-Frage gemeinsam auf - beim Landesparteitag der Südwest-CDU, in der Söder besonders viele Fans hat. Man kann das als symbolischen Akt verstehen, der die neue Einigkeit für alle sichtbar macht, man kann das aber auch als Kampfansage an Markus Söder verstehen.

