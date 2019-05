vor 58 Min.

Wahlprogramme im Check: Das wollen die deutschen Parteien in Europa ändern

Wie soll die EU künftig aussehen? Von Flüchtlingspolitik bis Klimaschutz - unser Überblick zeigt die Kernforderungen von CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, Grünen und Linken.

Von Jasmin Kohl

Wenn Europa in weniger als einer Woche ein neues EU-Parlament wählt, treten auch deutsche Parteien an. Dabei kommt es insbesondere auf die sechs im Bundestag vertretenen Parteien an - sie alle wollen mit ihrem Programm die Politik der EU nachhaltig verändern. Bei manchen Themen liegen einige von ihnen eng beieinander, in anderen Politikfeldern treten gravierende Unterschiede hervor. Die Positionen im Überblick.

Das Thema Migration bei der Europawahl

CDU/CSU: Die Union will Asyl-Verfahren und -Leistungen europaweit angleichen, ein Monitoring, das Migrationsbewegungen sichtbar macht, weitere Flüchtlingsabkommen nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens und Transitzentren an der EU-Außengrenze. Die EU-Grenzschutzagentur "Frontex" soll auf mindestens 10.000 Mann (derzeit rund 1500) aufgestockt werden.

SPD: Einheitliche, beschleunigte Asylverfahren und einen solidarischen Verteilungsschlüssel fordert die SPD. Die EU soll die Seenotrettung koordinieren und Fluchtursachen bekämpfen. Kommunen müssen bei der Flüchtlingsaufnahme durch einen Fonds unterstützt werden und Bürger über die Aufnahme von Flüchtlingen mitbestimmen können.

AfD: Die AfD will diesen Bereich zurück in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten führen. Die EU soll allein bei Abschiebungen und Verhandlungen von Rückführungsabkommen helfen. Nationale Grenzkontrollen sollen wieder eingeführt und "echte Flüchtlinge" heimatnah versorgt werden. Die private Seenotrettung von Flüchtlingen will die AfD als "schwere Straftat" ahnden.

FDP: "Frontex" soll zur Behörde ausgebaut werden und die Seenotrettung übernehmen. Die FDP fordert ein europäisches Asylsystem und einen "Spurwechsel" (Wechsel vom Asyl- ins Einwanderungsverfahren) für gut integrierte Migranten. Sie will die Reisefreiheit im Schengen-Raum wieder vollständig garantieren.

Linke: Die Linke will "Frontex" durch ein ziviles Seenotrettungsprogramm ersetzen und Schnellverfahren sowie Inhaftierungen von Flüchtlingen verbieten. Sie fordert legale Flucht- und Einreisewege und einen Verteilungsschlüssel, der sich an der Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten orientiert. Wie SPD und Grüne will sie Kommunen mit einem Fonds unterstützen.

Grüne: Keine "einseitige Aufrüstung" von "Frontex", fordern die Grünen. Stattdessen: Ein Einwanderungsrecht für legale Arbeitsmigration, ein Seenotrettungssystem und einen solidarischen Verteilungsmechanismus sowie einen Flüchtlings-Fonds für Kommunen. Die Partei will einen "Spurwechsel" ermöglichen und Abschiebungen in Kriegsgebiete wie Afghanistan verhindern.

So stehen die Parteien bei der Europawahl zum Klimaschutz

CDU/CSU: Die Union sieht die EU als "Antreiber für weltweiten Klimaschutz" und fordert auf internationaler Ebene einen Preis für Treibhausgasemissionen sowie Abkommen zur Plastikvermeidung. Erneuerbare Energien sollen europaweit ausgebaut werden.

SPD: Regionen, die vor einem tief greifenden Strukturwandel stehen (Beispiel: Kohlereviere), will die SPD durch einen Fonds unterstützen. Die plädiert dafür, den europäischen Emissionshandel weiterzuführen, Plastikmüll bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren und die Energieeffizienz zu erhöhen.

AfD: Als Klimaskeptiker hält die AfD an fossiler Energie wie Erdgas und Kohle fest und bezeichnet die Klimaschutzpolitik als "Irrweg". Sie lehnt das Pariser Klimaabkommen ab und will den Emissionshandel abschaffen. Erneuerbare Energien stellt die Partei als "schädlich für Mensch, Natur und Umwelt" dar.

FDP: Die FDP fordert eine europäische Energie- und Klimapolitik. Die EU soll aufforsten, die Anzahl ihrer CO2-Emissionsrechte reduzieren und solche für fossile Energien bis 2050 abschaffen. Statt CO2-Abgasgrenzwerte will die Partei den Emissionshandel auf die Sektoren Mobilität und Wärme ausweiten.

Linke: Einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und autofreie Innenstädte fordert die Linke. Die EU soll bis 2030 aus der Kohle aussteigen und bis 2040 auf erneuerbare Energien als alleinige Energiequelle umstellen. Statt des Emissionshandels fordert die Partei einen CO2-Mindestpreis und eine CO2-Steuer für die Industrie.

Grüne: Die Grünen fordern einen raschen Ausbau von erneuerbaren Energien sowie Investitionen in intelligente Stromnetze und Energiespeicher. Ab 2030 sollen nur noch abgasfreie Autos neu zugelassen werden. Die Partei will Steuern auf CO2 und Einwegplastik erheben und die Einnahmen an die Bürger zahlen. Arbeitnehmer in "Kohleausstiegsregionen" müssen Weiterbildungen erhalten.

