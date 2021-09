So haben sich Abgeordnete der Region im Bundestag geschlagen

Plus 16 Abgeordnete aus unserer Region sitzen im Bundestag. Wie haben sie sich geschlagen? Wir haben sie gefragt – und uns Präsenz und Abstimmungsverhalten angesehen.

Baerbock, Laschet – oder doch lieber Scholz? Im Wahlkampfendspurt geht es fast nur noch um die Kanzlerkandidaten. Gewählt werden am Sonntag aber die Abgeordneten des Bundestags. Auf ihnen liegt deshalb auch der Fokus in unserem Wahlradar.