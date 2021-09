Wahlsendungen zur Bundestagswahl 2021: Das TV-Programm heute

Viele Sender berichten am 26. September im TV und Live-Stream über die Bundestagswahl 2021. Hier finden Sie einen Überblick über die Wahlsendungen.

Das Programm heute am 26. September wird bei vielen Sendern von der Bundestagswahl 2021 dominiert. Zu den Wahlsendungen gehören Vorberichte, Live-Berichte über die Ergebnisse, Analysen und Talkrunden. Der Blick richtet sich gleichzeitig auch auf die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und auf die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin.

Damit Sie nicht den Überblick verlieren, finden Sie hier eine Übersicht über das Programm der größten Sender, die Wahlsendungen zeigen. So berichten ARD, ZDF, RTL, ntv, Sat.1 und phoenix im TV oder Live-Stream:

Wahlsendungen zur Bundestagswahl 2021: TV-Programm heute der großen Sender

ARD

Die ARD informiert ab 17.15 Uhr mit einer Sendung, die schlicht "Bundestagswahl 2021" heißt. Als Moderatoren führen Tina Hassel, Ingo Zamperoni und Jörg Schönenborn durch das Programm. Ab 18 Uhr werden Prognosen und Hochrechnungen gezeigt. Um 20.15 Uhr äußern sich die Parteivorsitzenden bei der Berliner Runde zum Ausgang der Bundestagswahl

Auch bei Tagesschau, Tagesthemen und " Anne Will" geht es um die Wahl. Die Wahlsendungen der ARD lassen sich nicht nur im TV, sondern auf der offiziellen Seite auch im Live-Strem sehen. Hier eine Überblick über die Zeiten:

17.15 Uhr: Bundestagswahl 2021

2021 20.00 Uhr: Tagesschau

20.15 Uhr: Bundestagswahl 2021 mit Berliner Runde

2021 mit Berliner Runde 21.15 Uhr: Tagesthemen extra

extra 21.30 Uhr: Anne Will

22.30 Uhr: Tagesthemen

ZDF

Parallel zur ARD hat auch das ZDF ein ausführliches Programm zur Bundestagswahl 2021. Die Wahlsendungen werden unter anderem von Moderatorin Bettina Schausten begleitet. Experten wie Parteiforscher Karl-Rudolf Korte oder Matthias Fornoff (Forschungsgruppe Wahlen e.V.) ordnen die Ergebnisse ein.

Im ZDF ist die Berliner Runde ebenfalls zu sehen. Am Abend gibt es ein " Maybrit Illner Spezial". Alle Wahlsendungen werden nicht nur im Fernsehen gezeigt, sondern auch auf der offiziellen Seite im Online-Stream.

17.00 Uhr: Bundestagswahl 2021 - Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

2021 - Wahlen in und 19.00 Uhr: heute

19.30 Uhr: Bundestagswahl 2021 - Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

2021 - Wahlen in und 20.15 Uhr: Berliner Runde

21.15 Uhr: Bundestagswahl 2021 - Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

2021 - Wahlen in und 21.45 Uhr: heute journal

22.30 Uhr: Maybrit Illner Spezial

Spezial 23.30 Uhr: heute

RTL

Auf RTL ist ab 12 Uhr "Neustart für Deutschland - Der Wahltag" zu sehen. Katja Burkard und Christopher Wittich berichten aus Berlin, möchten aber auch Stimmungsbilder aus ganz Deutschland zeigen. Ab 17 Uhr übernehmen Pinar Atalay und Peter Kloeppel mit Live-Berichten über die Ergebnisse und Einordungen. Einen Live-Stream gibt es über den Dienst TV Now.

12.00 Uhr: Neustart für Deutschland - Der Wahltag

- Der Wahltag 17.00 Uhr: Neustart für Deutschland - Die Entscheidung, Teil 1

- Die Entscheidung, Teil 1 18.45 Uhr: RTL Aktuell

Aktuell 19.05 Uhr: Neustart für Deutschland - Die Entscheidung, Teil 2

ntv

Als Nachrichtensender berichtet ntv fast den ganzen Tag über die Bundestagswahl 2021. Ab 7 Uhr werden im Wechsel das "News Spezial: Kampf ums Kanzleramt" und die Nachrichten gezeigt. Ab 17 Uhr ist wie auf RTL die Wahlsendung "Neustart für Deutschland" zu sehen.

07.00 Uhr: News Spezial: Kampf ums Kanzleramt und Nachrichten im Wechsel

12.00 Uhr: Neustart für Deutschland - Der Wahltag

- Der Wahltag 17.00 Uhr: Neustart für Deutschland - Die Entscheidung

- Die Entscheidung 22.15 Uhr: News Spezial: Kampf ums Kanzleramt

Sat.1

Nicht jeder Sender berichtet am 26. September ausführlich über die Wahl. Auf Sat.1 laufen vor allem Filme. Neben den Nachrichten gibt es aber auch von 17.55 bis 18.55 Uhr ein "Wahlspezial", bei dem die Prognosen und Hochrechnungen präsentiert werden.

17.55 Uhr: Sat.1 Wahlspezial

Wahlspezial 19.55 Uhr: Sat.1 Nachrichten

phoenix

Auch auf phoenix laufen am 26. September viele Wahlsendungen zur Bundestagswahl 2021. So sieht das Programm aus:

16.00 Uhr: phoenix vor ort: Deutschland wählt

vor ort: wählt 20.00 Uhr: Tagesschau

20.15 Uhr: Wahl 2021: Berliner Runde

21.15 Uhr: Wahl 2021: Internationale Wahlrunde

22.00 Uhr: phoenix vor ort

