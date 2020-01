Warum 2020 für die Politik ein gutes Jahr wird

In der Großen Koalition steckt noch deutlich mehr Leben, als es in den vergangenen zwölf Krisen-Monaten den Anschein hatte. Nur die K-Frage bleibt offen.

Ein gutes neues Jahr – das könnte 2020 für die deutsche Politik tatsächlich werden. So viel Optimismus mag gewagt erscheinen beim Blick auf die zurückliegenden zwölf Monate. Die waren geprägt von der Dauerkrise der Großen Koalition, die das ganze Land lähmte und bei vielen Bürgern geradezu für Verzweiflung sorgte. Doch es gibt mehr Gründe für ein wenig Zuversicht als die schlichte Annahme, dass es nach 2019 schlimmer kaum kommen kann. Ein Scheitern des schwarz-roten Zweckbündnisses der Bundesregierung wird immer unwahrscheinlicher.

Das in einem ermüdend langen Prozess bestimmte neue Führungsduo der SPD hat den richtigen Zeitpunkt für den großen, dramatischen Ausstiegsknall verpasst. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans würden mit einem Koalitionsbruch den Zorn der Wähler und damit den endgültigen Absturz ihrer Partei riskieren. Bis 2021 ganz reguläre Wahlen anstehen, tut die SPD besser daran zu zeigen, dass sie ordentlich regieren kann. Das bedeutet aber mitnichten, dass in der Regierung Ruhe einkehren und die SPD den braven Erfüllungsgehilfen der Union geben wird. Ganz im Gegenteil. Die Sozialdemokraten werden den von der neuen Spitze angekündigten Links-schwenk mit Inhalten füllen müssen. Für sie geht es darum zu versuchen, der Union jenseits des Koalitionsvertrags Zugeständnisse abzutrotzen. Einen höheren Mindestlohn etwa oder mehr Klimaschutz.

AKK hat das Rennen um die Kanzlerkandidatur noch längst nicht für sich entschieden

CDU und CSU werden sich erbittert wehren, vor allem gegen rote Attacken auf die schwarze Null. Ganz gegen die SPD-Forderungen sperren kann sich die Union aber wohl kaum. Für Kanzlerin Angela Merkel von der CDU soll die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte der Beginn eines glanzvollen Abschieds von der politischen Bühne im Jahr darauf sein. Zu viel Stunk im eigenen Kabinett käme ihr dabei ungelegen. Innerhalb der Union wird die Frage nach Merkels Nachfolge für erhebliche Reibung sorgen. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Rennen um die Kanzlerkandidatur noch längst nicht für sich entschieden. Ihre Widersacher Friedrich Merz, Armin Laschet oder Jens Spahn werden nichts unversucht lassen, sich im Spiel zu halten. Ein Spiel, bei dem Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder noch mit dem einen oder anderen taktischen Manöver überraschen dürfte.

Die K-Frage zwingt die Union wie die SPD nicht nur zur Entscheidung über Köpfe. Sondern auch über Inhalte. Gerade für die CDU ist es höchste Zeit, genau durchzubuchstabieren, wie sie sich eine moderne konservative und ökologische Politik vorstellt. Die CSU, die sich etwa zunehmend Umweltthemen zu eigen macht, ist da schon weiter. Eine gute, zivilisierte Streitkultur vorausgesetzt – beflügelt echte, leidenschaftliche Auseinandersetzung zwischen selbstbewussten Parteien den Gesetzgebungsprozess. 2019 aber dominierten Scheindebatten und Schaukämpfe. Dafür, dass es 2020 anders wird, spricht die Tatsache, dass nur eine Landtagswahl ansteht: In Hamburg wird die Bürgerschaft gewählt. Dass die AfD mit ihrer rechtspopulistischen Agenda dabei über Wochen die Schlagzeilen bestimmt wie vor den Wahlen in drei ostdeutschen Ländern 2019, ist nicht zu erwarten.

FDP und Linkspartei müssen sich erst einmal sortieren

In Hamburg könnte die Grüne Katharina Fegebank SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher ablösen. Und ihrer Partei helfen, ihr Umfrage-Hoch in das Bundestagswahljahr 2021 zu retten. Ein Selbstläufer wird 2020 aber auch für die Grünen nicht. FDP und Linkspartei befinden sich ebenfalls in Sortierungsprozessen mit ungewissem Ausgang. Sicher ist nur: Vieles wird in den kommenden Monaten in Bewegung geraten. Und jede Bewegung ist besser als der Stillstand von 2019.

