Warum AKK im Karneval recht hat – und doch nicht

Annegret Kramp-Karrenbauer verteidigt ihren Karneval-Witz über Intersexuelle. Sie hat recht. Die Art und Weise ihrer Verteidigung ist aber problematisch.

Der (Karnevals)-Witz von Annegret Kramp-Karrenbauer über die Latte Macchiato-Fraktion in Berlin und den vermeintlichen Irrsinn des dritten Geschlechts war: nicht witzig. Er zeigte, dass auch Damen schlechte Herrenwitze reißen können. Der Furor, der danach in den traditionellen und "sozialen" Medien losbrach, war freilich auch nicht witzig - suggerierte er doch, AKK verkaufe jederzeit Minderheiten für einen Karnevalstusch.

Kramp-Karrenbauer nennt Deutschland "das verkrampfteste Volk"

Dass Kramp-Karrenbauer sich nun bei ihrem Auftritt in Demmin erklären wollte, ist daher menschlich und politisch durchaus verständlich. Wie sie es getan hat („Deutschland ist das verkrampfteste Volk, das überhaupt je auf der Welt rumläuft“ – „das ist doch alles Wahnsinn, was wir hier erleben“), reißt aber eher neue Gräben ein.

Wir befinden uns in Deutschland (zum Glück) nicht mitten in einem Kulturkampf, in dem die "Linken" jedem Kind das politisch korrekte Karnevalskostüm überstreifen wollen. Wer solche Muster bemüht (und dabei, wie AKK in ihrer Rede, noch auf dem Koalitionspartner SPD herumtrampelt, der in seiner Verzweiflung nach jedem Strohhalm greife), setzt sich dem Verdacht aus, es mit der Profilierung beim konservativen Flügel der Union vielleicht einen Hauch zu übertreiben. Umgekehrt sollten die AKK-Kritiker wirklich damit aufhören, die Merkel-Nachfolgerin als eine Art Goebbels im Merkel-Kostüm zu karikieren.

USA zeigen, wohin Denkverbote führen

Wir können uns im Moment von den USA nicht viel abgucken. Aber wir können doch von ihnen lernen. Etwa, dass der aktuelle Trump-Wahnsinn nicht vom Himmel gefallen ist. Über viele Jahre standen sich in den USA Kulturkämpfer erbittert gegenüber, patrouillierte die Sprachpolizei, hagelte es Denkverbote und gegenseitige Unterstellungen.

Ein bisschen mehr miteinander reden als übereinander, ein wenig mehr leben und leben lassen, würde helfen, dass es bei uns nicht so weit kommt. Dann könnte auch jeder „nach seiner Facon glücklich“ werden, wie es AKK in Demmin ja angemahnt hat.

Themen Folgen