Warum Schweizer Frauen am Freitag ihre Arbeit niedergelegt haben

Schweizerinnen demonstrieren in Lausanne während einer Einführungsaktion des Frauenstreiks.

An diesem Freitag streikten Schweizerinnen für mehr Gleichberechtigung. Der Höhepunkt des Streiks findet am Nachmittag statt.

"Mann und Frau sind gleichberechtigt", heißt es in der Schweizer Verfassung. Dieser Satz steht dort schon ziemlich lange, genauer gesagt seit dem 14. Juni 1981. Bei der Umsetzung hapert es aber auch 38 Jahre später noch. In verschiedenen Bereichen werden Frauen in der Schweiz nach wie vor benachteiligt.

Frauen in der Schweiz demonstrieren für Gleichberechtigung

So werden Frauen oft schlechter bezahlt als Männer - Frauen verdienen in der Schweiz im Durchschnitt 6491 Franken (5770 Euro) brutto im Monat. Das sind 18,3 Prozent weniger als Männer verdienen. Zudem ist es in der Schweizer Arbeitswelt oft schwierig, Familie und Job zu vereinen.

Tausende Frauen in der Schweiz gehen aus diesem Grund an diesem Freitag bei einem Frauenstreik für mehr Gleichberechtigung auf die Straße. In vielen Städten und Ortschaften hatten Gewerkschafterinnen, Unternehmerinnen und Politikerinnen Märsche und Kundgebungen organisiert. Die Frauen fordern vor allem gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Dem Parlament wurde eine Petition mit 11.000 Unterschriften für eine geringere Besteuerung von Tampons überreicht.

Schon um 11 Uhr legten viele Frauen in der Schweiz die Arbeit nieder

Wie das Schweizer Fernsehen berichtete, hatten in der Nacht Frauen mit Pfannenkonzerten und Autocorsos den Streiktag eingeläutet. Bereits um 11.00 Uhr legten dann viele Frauen kurzzeitig die Arbeit nieder, auch die Sitzung des Nationalrats wurde unterbrochen.

Der eigentliche Höhepunkt des Streiktags findet allerdings erst um 15.24 Uhr statt. Dann sollen Frauen ihren Arbeitsplatz verlassen, denn ab dann arbeiteten sie nach Angaben der Organisatoren umsonst - gerechnet auf einen durchschnittlichen achtstündigen Arbeitstag im Vergleich zu Männern.

Frauenstreik in der Schweiz: Gewerkschaft fordert Lohngleichheit

Die Gewerkschaften forderten in einem Manifest neben Lohngleichheit eine Anerkennung und gerechte Verteilung von Haus- und Pflegearbeit, eine generelle Verringerung der Arbeitszeit, damit bezahlte und unbezahlte Arbeit besser verteilt werden können sowie Abtreibung und Empfängnisverhütung zum Nulltarif.

Der Verein "Business and Professional Women Switzerland" distanzierte sich dagegen von dem Wort "Streik" und sprach von einem Aktionstag für die Gleichstellung. (AZ, mit dpa)

