vor 4 Min.

Was den "Johnson & Johnson"-Impfstoff so besonders macht

Am Donnerstag wird mit dem "Johnson & Johnson"-Impfstoff die vierte Zulassung in der EU erwartet. Wie gut schützt der Wirkstoff, welche Nebenwirkungen gibt es und wann wird er geliefert?

Was ist die Besonderheit am "Johnson & Johnson"-Impfstoff?

Der "Johnson & Johnson"-Impfstoff hat eine Besonderheit, die ein großer Vorteil gegenüber den bisher zugelassenen Präparaten sind: Er muss nur einmal geimpft werden und entfaltet bereits dann seinen vollständigen Schutz. Das bedeutet, dass im Vergleich zu den anderen drei bisher zugelassenen Präparaten dieselbe Menge Dosen genügt, um die doppelte Menge an Personen zu impfen.

Welche Technologie steckt hinter dem "Johnson & Johnson"-Impfstoff?

Wie bei dem Astrazeneca-Präparat handelt es sich um einen Vektorimpfstoff. Solche Impfstoffe basieren auf einem harmlosen Virus, das mit genetischen Material des Virus ergänzt wird, gegen das es immunisieren soll. Sogenannte mRNA-Impfstoffe wie die von Biontech/Pfizer und Moderna nutzen als Grundlage sogenannte Ribonukleinsäure, mit deren Hilfe in Körperzellen Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt werden.

Wie gut wirkt der "Johnson & Johnson"-Impfstoff im Vergleich zu anderen?

Nach Angaben von Johnson & Johnson bietet ihr Impfstoff einen Schutz von 66 Prozent vor mittleren oder schweren Covid-19-Verläufen - gemessen 28 Tage nach Verabreichung. Vor schweren bis lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der Geimpfte demzufolge nach dem gleichen Zeitraum mit 85 Prozent geschützt.

Das Mittel von Astrazeneca wies laut Hersteller 14 Tage nach der zweiten Dosis eine Wirksamkeit von etwa 70 Prozent auf. In einer neuen Studie erreichte es bei einem deutlich größeren Abstand zwischen den Dosen nach der zweiten Impfung bis zu 82 Prozent. Bei den mRNA-Impfstoffen liegen die Schutzquoten im Falle von Moderna mit einer Wirksamkeit von 94 Prozent und Biontech/Pfizer mit 95 Prozent darüber. Die Wirksamkeit des "Johnson & Johnson"-Impfstoffs liegt auf dem Niveau des anderen Vektorimpfstoffs von Astrazeneca und damit etwas unter der der anderen beiden zugelassenen Impfstoffe.

Schützt der "Johnson & Johnson"-Impfstoff gegen Virusmutanten?

Studien in Brasilien und Südafrika bescheinigten dem "Johnson & Johnson"-Impfstoff eine Wirksamkeit von 68,1 Prozent gegen Mutanten. Die Impfstoffe BioNTech/Pfizer und Moderna sollen ersten Erkenntnissen zufolge ebenfalls gut gegen andere Varianten schützen. Das Astrazeneca-Präparat schützt wohl gut gegen die britische Variante, weniger hingegen gegen die südafrikanische Mutation. Die Impfstoffe sollen weiterentwickelt werden, um gegen neue Virusvarianten zu schützen.

Wie kann der "Johnson & Johnson"-Impfstoff gelagert werden?

Während andere Präparate ein außerordentlich gute Kühlung benötigen, ist der "Johnson & Johnson"-Impfstoff wie das Astrazeneca-Präparat auch längere Zeit bei Kühlschranktemperaturen stabil. Das hat zwei große Vorteile: Erstens kann das Präparat so besser in Hausarztpraxen verimpft werden, zudem verringert es das Risiko, dass Impfstoff-Chargen durch Unterbrechungen der Kühlkette verfallen, wie es Anfang des Jahres in Bayern geschah.

Welche Nebenwirkungen hat der "Johnson & Johnson"-Impfstoff?

Häufige Nebenwirkungen des "Johnson & Johnson"-Impfstoffs sind nach Angaben der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) häufig Schmerzen auf der Körperseite des Einstichs, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen und Übelkeit. Die meisten dieser Nebenwirkungen traten laut der Behörde ein bis zwei Tage nach der Impfung auf, waren mild bis moderat und dauerten ein bis zwei Tage an.

Wann und wie viel "Johnson & Johnson"-Impfstoff soll geliefert werden?

Das Bundesgesundheitsministerium rechnet mit 36,7 Millionen Dosen des "Johnson & Johnson"-Impfstoffs, die von der EU bereitgestellt werden sollen. Die EU hat sich 200 Millionen Dosen bei dem Hersteller gesichert. Doch es gibt bereits Zweifel, ob ausreichend geliefert wird. Der US-Pharmakonzern "Johnson & Johnson"-Impfstoff (J&J) habe gegenüber der EU kürzlich erklärt, dass er mit Problemen kämpfe, die geplante Auslieferung von 55 Millionen Impfstoffdosen im zweiten Quartal zu bewältigen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

Wie wichtig ist der "Johnson & Johnson"-Impfstoff für die deutsche Impfstrategie?

Die erwarteten 36,7 Millionen Dosen in Deutschland sind eine vergleichsweise wichtige Säule der deutschen Impfstrategie, weil sie für 36,7 Millionen Menschen einen vollen Impfschutz bedeuten. Zum Vergleich: Das Gesundheitsministerium rechnet mit 64,1 Millionen Dosen von Biontech/Pfizer, 50,5 Millionen Dosen von Moderna und 56,3 Millionen Dosen von AstraZeneca. Diese genügen aber nur für jeweils die Hälfte der Patienten, weil pro Person zwei Dosen verimpft werden müssen. (AZ mit dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen