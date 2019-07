Was von der einst so mächtigen Kanzlerin geblieben ist

Plus Geschafft – und doch nichts geschafft: So verlässt Angela Merkel den EU-Gipfel. Die einst so starke Frau ist angeschlagen. Auch, weil sie Fehler gemacht hat.

Als Angela Merkel am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr in Brüssel eintrifft, ahnt sie, was ihr blühen würde. „Es werden keine einfachen Beratungen“, sagt die Kanzlerin, wohl wissend, dass nur wenige Minuten später die christdemokratischen Amtskollegen über sie herfallen werden. Manfred Weber, der CSU-Mann, dessen Ambitionen zum Spitzenkandidaten sie selbst gefördert hat, ist zu diesem Zeitpunkt bereits fallengelassen worden. Politik sei eben der „Versuch, das Mögliche zu realisieren, und das dauert manchmal“, sagt sie 20 Stunden später. Das Geschachere um die Spitzenposten der EU, es nimmt einfach kein Ende.

Was möglich ist und was nicht, hat Merkel bei früheren Gipfeln gerne in kleiner Runde ausgekungelt. Wenn es sein musste, knallhart. Oft hat sie am Ende ihren Willen durchgesetzt. Das ist jetzt anders.

Die Konflikte unter den 27 feilschenden Mitgliedsstaaten sind einfach zu groß. Und der Einfluss Merkels ist nicht mehr groß genug. Wie konfus die Gesamtlage und vielleicht auch ihre eigene ist, zeigt sich, als sie dann noch sagt: „Wenn wir wüssten, was sich morgen ändern soll, dann hätten wir ja heute weitermachen können.“

„Ihr“ Kandidat Weber darf allenfalls noch Parlamentspräsident werden. Mehr nicht. Angela Merkel will das so, wollte es vielleicht nie anders. Das Spitzenkandidaten-Modell hat sie stets nur halbherzig mitgetragen, weil es eben auf Mehrheiten ankomme, betont sie am Montagmorgen, als der Gipfel bereits vertagt worden ist. Merkel wirkt da fast aufgeräumt. Manche sagen, sie habe bekommen, was unter diesen Umständen möglich war.

Angela Merkel mag nichts mehr so wirklich gelingen

Andere sagen: Ja, sie wird nach wie vor auf höchster Ebene respektiert. Aber ihr mag nichts mehr so wirklich gelingen. Angela Merkel, eine Entzauberte.

Erst am Samstag ist sie in der Regierungsmaschine „Theodor Heuss“ vom japanischen Osaka – auch ein Gipfel, der G20 – zurück gedüst. Mit teilweise nur 785 Stundenkilometern. Hin war es leichter gegangen, da hatte Merkel Rückenwind, der Airbus trug sie und ihre Delegation mit mehr als 900 Sachen durch die Luft. Jetzt musste die Maschine kämpfen, um voranzukommen. So wie die Kanzlerin.

Es gab Zeiten, da flog Merkel befreit um die Welt, und das oft mit dem Auftrag, selbige zu retten. Legendär beispielsweise ihr Auftritt in Minsk, wo sie 2015 die Regierungschefs anderer Staaten stundenlang an die Wand verhandelte, um ein akzeptables Ergebnis zur Rettung der Ukraine zu erreichen. Noch heute wird in Diplomatenkreisen mit Ehrfurcht davon berichtet, wie Merkel ein ums andere Mal zwischen den Verhandlungstischen der Konfliktparteien wechselte, und das so lange, bis genau das für sie akzeptable Resultat erreicht war. Einen sicheren Politikinstinkt hatte Merkel. Und Kondition. Beides hat sie heute nicht mehr. Die Kanzlerin befindet sich im Sinkflug.

Merkel ist gerade nicht mehr die Führerin der freien Welt, „the leader of the free world“, wie sie von amerikanischen Zeitungen genannt wurde. Ja, am Montag, nach der Verhandlungsnacht von Brüssel, wirkt sie erstaunlich frisch. Im Kopf der Menschen haften geblieben ist jedoch ein anderes Bild. Das von der Zitterkanzlerin.

Das neue Bild im Kopf ist das von der Zitterkanzlerin

Zwei Mal binnen weniger Tage ist die Öffentlichkeit dabei, wie die deutsche Regierungschefin die Kontrolle über ihren Körper verliert. So etwas kann einer gestressten Politikerin passieren. Doch Merkel verliert nicht nur die Körperkontrolle, sie verliert mit schwachen Erklärungen auch die Deutungshoheit. Erst ist es der Mangel an Wasser, der sie zum Zittern bringt, dann die Erinnerung an diesen ersten Vorfall. Eine Art psychologische Reaktion soll das zweite Zittern ausgelöst haben. Es wirkt wie eine Ausrede, vielleicht ist es auch eine, um den tatsächlichen Gesundheitszustand zu verschleiern.

Nur acht Tage nach ihrem Aufsehen erregenden Schwächeanfall hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag die gleichen Probleme wieder gehabt. Video: dpa

Merkel zittert nicht das erste Mal in der Öffentlichkeit. Sie ist viel unterwegs, das zehrt an der Kondition. „Ich sage des Öfteren: Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen. Aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten; das heißt, ich muss dann auch wieder auftanken“, hat sie einmal verraten. Sie habe „eine gewisse Speicherfähigkeit, aber nach einer Weile brauche ich doch etwas mehr als vier bis fünf Stunden Schlaf“.

Vielleicht hat sie in letzter Zeit zu wenig darauf geachtet, den Speicher wieder aufzufüllen. Vielleicht hat die kühl rechnende Physikerin nicht ins Kalkül gezogen, dass die Akkus mit zunehmendem Alter eine längere Ladezeit haben.

Nach den Lehrern der Schulmedizin lebt Merkel eher nicht gesund. Bei Schnupfen oder Grippe legt sie sich nicht ins Bett, sondern greift zur Tablette. Man gerät hier in einen Bereich, der bei allem berechtigten öffentlichen Interesse am Gesundheitszustand der Kanzlerin dann doch zur Privatsphäre gehört. Was genau los ist, kann nur Merkel selbst auflösen.

Fest steht aber, dass sie nach den Zitterattacken die Sachen hat laufen lassen, ihr einst so sicherer Instinkt für die öffentliche Meinung hat nicht funktioniert, ihr ist keine vernünftige Erklärung eingefallen. So wurde aus ihr die Zitterkanzlerin. „Jetzt werden Freund und vor allem Feind in aller Welt nur darauf achten, ob sie noch mal zittert, wankt, erneut Schwäche zeigt“, sorgt sich einer aus ihrem Umfeld.

Angela Merkel hat der sichere Instinkt verlassen

Der sichere Instinkt hat Merkel auch in der Innenpolitik verlassen. Ganz Deutschland erinnert sich noch an den Bundesparteitag der CSU, als der damalige Parteivorsitzende Horst Seehofer Merkel wie ein Schulmädchen neben sich stehen ließ. „Das war eine Demütigung erster Klasse, und Seehofer hatte das genau so geplant“, sagt einer, der damals Einblick in Seehofers Gedanken hatte, die vor allem vom Flüchtlingszuzug und dem Entsetzen über Merkels Gastfreundlichkeit geprägt waren. Sie hat nicht zurückgeschlagen, hat sich nicht gewehrt, ließ sich stattdessen von Seehofer und seinen Gehilfen hetzen.

Im Konrad-Adenauer-Haus, der Parteizentrale, gibt es ein Büro für die CDU-Vorsitzende. Als Merkel noch Parteichefin war, stand das nüchtern ausgestattete Zimmer meistens leer, die Sekretärin im Vorzimmer langweilte sich. Denn Merkel lenkte die Geschicke der Volkspartei vom Kanzleramt aus. Termine und Pressemitteilungen mit CDU-Betreff gingen durch die Hände ihrer Kommunikationschefin Eva Christiansen oder ihrer treuen Büroleiterin Beate Baumann.

Als der Hamburger Parteitag Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Vorsitzenden wählte, hinterließ ihr Merkel, die den Job nicht mehr wollte, eine völlig destabilisierte, im Grund genommen fast nutzlose Einrichtung. Merkel zog sich in ihr Schnecken-Kanzlerhaus zurück und überließ es AKK, die von außen einem Schiff nicht unähnliche Parteizentrale wieder flott zu machen. Bislang ohne großen Erfolg.

„Wenn ich sehe, was die da im Konrad-Adenauer-Haus machen, könnte ich kotzen“, sagt einer, der schon lange in der CDU ist und Verantwortung trägt. Die drastische Wortwahl drückt die Wut aus, die viele Parteimitglieder fühlen, wenn sie sehen was „aus ihrer Partei“ geworden ist. Die Kritik richtet sich erst in zweiter Linie gegen Kramp-Karrenbauer. Vor allem geht sie gegen Angela Merkel, deren Instinkt auch hier versagte.

Denn Merkel ließ die Partei jahrelang schleifen. Sie traf Staatsleute wie den von ihr sehr geschätzten indischen Premier Narendra Modi oder US-Präsident Barack Obama. Die Abendessen mit solchen Menschen gefielen ihr weit mehr, als sich bei irgendeinem CDU-Stadtverband an den Mühen der Ebene abzuarbeiten und sauren Kartoffelsalat vom Pappteller zu löffeln. Was sie dabei in Kauf nahm: Das Engagement an der Basis ließ nach, die Umfragewerte sind unter Merkel drastisch gesunken.

Die Kanzlerin lässt AKK links liegen

Würde Merkel wirklich Wert auf die CDU legen, würde sie Kramp-Karrenbauer jetzt darin unterstützen, den Laden wieder flottzumachen und damit der von ihr betriebenen Trennung von Parteiamt und politischem Amt einen Sinn zu geben. Tut sie aber nicht. Stattdessen lässt sie AKK links liegen und mehrt damit Zweifel, ob die Saarländerin wirklich ihre Wunschnachfolgerin ist.

Merkel hat einmal gesagt: „Wenn ich mir genug Zeit genommen habe – die Zweifel und die Abwägungen ins rechte Lot und ins rechte Licht gebracht habe – dann bin ich auch der Meinung, dass ich hinterher nicht mehr hadern muss. Dann habe ich es durchdacht und dann wird der Weg auch gegangen.“

Früher stimmte das. Heute ist Merkel aus dem Lot, aus dem Takt. Die G20-Gipfel sind dafür ein guter Gradmesser. Deren Erosionsprozess begann 2017, damals war Merkel Gastgeberin des Gipfels. Ein Jahr später flog der einstigen Klimakanzlerin in Buenos Aires das Thema Umweltschutz um die Ohren. In Osaka gelang es nur mit Mühe, die schwachen Standards vom letzten Jahr nicht noch zu unterbieten.

Weg aus Brüssel und wieder hin nach Brüssel: Das Geschachere um die wichtigsten Posten in der EU geht an diesem Dienstag weiter. Bild: Francois Lenoir/Reuters Pool, dpa

Nach Japan jetzt also Brüssel. Und die Gewissheit: Manfred Weber wird nicht wie geplant EU-Kommissionspräsident. An diesem Dienstag geht es schon wieder weiter. Ausgang: offen. Merkel hat offenbar nicht mehr genug Macht, um das Ruder zur deutschen Seite herumzureißen. Vielleicht ist ihr aber auch die Lust abhandengekommen.

Angela Merkel hat in der CDU eine harte Tour absolviert. Ob als Umweltministerin, als Generalsekretärin oder später als Parteivorsitzende – immer musste sie gegen mächtige Männer ankämpfen. Gegen Helmut Kohl. Oder gegen den nicht minder selbstgefälligen CSU-Mann Edmund Stoiber, der sich für fähig hielt, Kanzler in Deutschland zu werden und Merkel das beim sagenumwobenen Frühstück in Wolfratshausen in wenigen Federstrichen verklickerte.

Jetzt hat sie es wieder mit solchen Männern zu tun, mit Friedrich Merz und Horst Seehofer und einigen anderen. Sie glaube eigentlich nicht, dass Männer es einmal leichter haben, hat Merkel mal gesagt. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie das heute anders sieht. Vielleicht ist sie des Kämpfens müde, hat keine Lust mehr, sich ständig beweisen zu müssen. Immer noch, wo sie doch schon so viel geleistet hat für Deutschland und die Welt.

Merkel hat ihren Zenit erreicht

Es ist schwer, Lustlosigkeit und gesundheitliche Schwierigkeiten auseinanderzuhalten, weil beide in die gleichen Symptome münden: Müdigkeit und Schwäche. So oder so muss sich Merkel überlegen, wann sie aufhören will. Es ist fast schon in Vergessenheit geraten: Im November 2016 hat sie ihre erneute Kandidatur als Kanzlerin mit den Worten angekündigt, es sei eine Entscheidung für vier Jahre, wenn „die Gesundheit es zulässt“.

Die Zeiten werden nicht leichter. Im Osten bahnen sich Niederlagen bei den Landtagswahlen an. Der Koalitionszoff mit der SPD, die in Richtung Bedeutungslosigkeit mäandert, ruht nur, beigelegt ist er nicht. Im Iran bricht der Atomstreit wieder auf. Und was die Gesundheit angeht: Eine Angela Merkel, die vor den Kameras dieser Welt zusammenbricht und mit Blaulicht ins Krankenhaus transportiert wird, ist das letzte, was Deutschland von seiner Kanzlerin sehen will.

Ihren Zenit hat sie erreicht. Der allerdings liegt im Vergleich zu anderen Politikern so hoch, dass sie sich immer noch mit Anstand und Ansehen von der politischen Bühne verabschieden könnte.

Je länger es dauert, desto schwieriger wird es.

