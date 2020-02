Wau-Faktor: Wenn Politiker sich mit Hunden schmücken

Nicht nur im amerikanische Wahlkampf spielen tierische Begleiter eine große Rolle. Doch Vorsicht: Die Taktik geht nicht immer auf!

Womöglich ist es so etwas wie die Menschwerdung von Politikern, die wir in Momenten wie diesen miterleben können. Wenn Kanzlerin Angela Merkel mit verkrampftem Körper und geweiteten Augen versucht, den schwarzen Labrador von Wladimir Putin zu ignorieren und dabei für einen kurzen Moment Schwäche zeigt. Oder wenn der britische Premier sich – dem Zufall sei Dank – kurz vor der Wahl einen Hund mit schiefem Gebiss aus dem Tierheim holt und auf Kuschelkurs geht.

US-Politiker setzen im Wahlkampf auf Hunde - das gelingt nicht immer

Und weil ein Hauch von Menschlichkeit und Wärme derzeit nirgends nötiger ist als im US-Wahlkampf, lassen die Kandidaten im Rennen um das Weiße Haus ganze Herden von Haustieren aufmarschieren. Elisabeth Warren, die für die Demokraten in den Vorwahlen ins Rennen geht, zeigt auffällig oft Bilder ihres Golden Retrievers namens Bailey. Über den schreibt sie auf Twitter: „Bailey war heute Morgen ein böse Junge. Aber immerhin tut es ihm leid.“ Amerikas Opposition wird bescheiden in diesen Tagen. Warrens innerparteilicher Gegner Pete Buttigieg, fährt da lieber gleich doppelte Geschütze auf: Truman und Buddy, die auf Twitter am liebsten über Weihnachten und Leckereien fachsimpeln.

Nur einer fremdelt noch erkennbar mit den Vierbeinern: Michael R. Bloomberg, Ex-Bürgermeister von New York und ebenfalls Präsidentschafts-Aspirant. Etwas unbeholfen rüttelte er kürzlich bei einer Wahlkampfveranstaltung an der Nase eines Hundes. „Als ob er in einer Handreichung nachgelesen hat, wie man ein normaler Menschen ist, aber die Details nicht richtig verstanden hat“, urteilt die New York Times knüppelhart. Wau!

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen