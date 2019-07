vor 35 Min.

Weber gibt auf: Von der Leyen soll Präsidentin der EU-Kommission werden

Nach langen Verhandlungen wird die deutsche Verteidigungsministerin als Kommissionspräsidentin nominiert – und Lagarde als EZB-Chefin. Weber muss zurückstecken.

Vor neun Jahren durfte Ursula von der Leyen sich schon für einen Tag als künftige Bundespräsidentin fühlen, ehe am Ende überraschend Christian Wulff das Rennen machte.

Ursula von der Leyen soll EU-Kommissionspräsidentin werden

Nun allerdings öffnet sich für die Verteidigungsministerin doch noch die Tür zu einem Spitzenamt: Die 60-Jährige wurde am Dienstagabend nach tagelangem Poker offiziell als Präsidentin der Europäischen Kommission nominiert.

Der Niederbayer Manfred Weber (CSU) gab seinen Anspruch auf das Amt auf. Und auch in der Frage, wer Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank nachfolgen soll, haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel verständigt: die Französin Christine Lagarde, bislang Chefin des Internationalen Währungsfonds.

Verhandlungsführer Donald Tusk hatte Staats- und Regierungschefs am Dienstag ein völlig neues Personaltableau präsentiert mit von der Leyen an der Spitze. Für die Spitzenkandidaten von Konservativen und Sozialdemokraten, Manfred Weber und Frans Timmermans, blieben danach nur Ämter mit weniger Prestige und Einfluss übrig: Der zuletzt auch von Angela Merkel unterstützte Niederlander soll Vizepräsident der Kommission bleiben, der Bayer Präsident des Europaparlaments werden – allerdings erst in der zweiten Hälfte der Wahlperiode.

Manfred Weber hat seinen Anspruch aufgegeben, der Präsident der EU-Kommission zu werden. Bild: Peter Kneffel, dpa

Teil des Pakets ist auch, dass der belgische Premier Charles Michel Ratspräsident und der spanische Außenminister Josep Borrell Außenbeauftragter werden sollen. Sie würden Tusk und der bisherigen „Außenministerin“ der EU, Federica Mogherini, folgen. Ein Sozialist soll für die ersten zweieinhalb Jahre Präsident des Europaparlaments werden, ehe Weber übernähme. Wenn es denn alles so kommt …

Warum das Europaparlament ein Problem mit der Personalentscheidung hat

Für das Europaparlament ist der Vorschlag, beginnend mit der Personalie von der Leyen, nämlich ein Problem. Eine Mehrheit der Fraktionschefs hatte beschlossen, nur einen der Europawahl-Spitzenkandidaten in das Amt des Kommissionschefs zu wählen. Das wären streng genommen nur Weber und Timmermans. Der Vizechef der sozialdemokratischen Fraktion, Bernd Lange, twitterte, Tusks Vorschlag sei nicht akzeptabel.

Der frühere EU-Parlamentspräsident Martin Schulz kritisierte den geplanten Wechsel von der Leyens scharf. „Ursula von der Leyen ist die schwächste Ministerin der Bundesregierung“, sagte er dem Spiegel. Ähnlich argumentierte der Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann: „Das Amt des Kommissionspräsidenten ist kein Versorgungsposten für Minister in nationaler Defensive.“

Der Grünen-Europaparlamentarier Sven Giegold erklärte auf Twitter: „Ein bitterer Personalvorschlag! #VonderLeyen ist keine Spitzenkandidatin und zu Hause läuft noch ein Untersuchungsausschuss wegen nicht ordnungsgemäßer Vergabe von Beraterverträgen. Europa verdient etwas Besseres!“

So reagieren Spitzenpolitiker auf Europas neues Spitzenpersonal

CSU-Chef Markus Söder sagte zur Niederlage Manfred Webers: „Es ist bitter, dass die Demokratie verloren und das Hinterzimmer gewonnen hat.“ Angela Merkel hat sich bei der Nominierung von der Leyens enthalten. Weil, wie sie sagte, sich die Große Koalition in Berlin nicht einig gewesen sei. Die SPD war dagegen.

Tusk hatte sein Paket zuvor mit etlichen Gipfelteilnehmern getestet, darunter Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez. Auch Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei unterstützen von der Leyen, sie reklamierten sogar für sich, die Idee aufgebracht zu haben.

Sollte das EU-Parlament von der Leyen nicht wählen, müsste der Rat der Staats- und Regierungschefs einen neuen Vorschlag unterbreiten. Die 28 Staats- und Regierungschefs standen bei ihrem neuen Anlauf unter Zeitdruck, weil sich am Dienstag das neue Europaparlament konstituierte und es am Mittwoch seinen neuen Präsidenten wählen will. (rwa/dpa)

