vor 35 Min.

Wehrbeauftragter warnt vor erheblicher Belastung der Bundeswehr

Exklusiv Auf der Libyen-Konferenz haben sich die beteiligten Parteien auf eine Friedensmission geeinigt. Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels warnt vor einer Belastung der Truppe.

Von Christian Grimm

Ein Einsatz in Libyen würde die Bundeswehr nach Einschätzung des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels schwer beanspruchen. "Die Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedensmission in Libyen wäre prinzipiell möglich, würde aber die Belastung weiter erhöhen", sagte Bartels unserer Redaktion. Vor allem Unterstützungstruppen wie Sanitäter, Versorger und Fernmelder seien knapp. "Kampftruppen wären theoretisch besser verfügbar, aber da fehlt es oft an Material. Bei der Marine müssten gegebenenfalls Einsatzprioritäten neu gesetzt werden", erklärte der Wehrbeauftrage des Bundestages das Dilemma bei der Truppe.

Die Waffenruhe in Libyen soll zum Waffenstillstand werden

Bei der Libyen-Konferenz hatten sich am Sonntag in Berlin die in dem nordafrikanischen Land involvierten Mächte bereiterklärt, sich nicht länger in den Bürgerkrieg mit Waffen und Söldnern einzumischen. Das bestehende Waffenembargo soll durchgesetzt werden. Der international anerkannte libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch fordert allerdings zudem eine internationale Schutztruppe, damit die fragile Waffenruhe zu einem dauerhaften Waffenstillstand werden kann.

Die Bundeswehr ist durch ein Dutzend Auslandeinsätze sowie das Nato-Engagement in Osteuropa zur Eindämmung Russlands gefordert. Durch die Mission sind über 17.000 Soldaten gebunden, was die Streitkräfte an ihr Limit bringt. Vor allem der erhebliche Mangel bei Ausrüstung und Kriegsgerät bereitet der Armee große Schwierigkeiten. Häufig sind nur 30 Prozent der Schiffe, Flugzeuge oder Panzer einsatzfähig.

