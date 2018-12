12:14 Uhr

Weiteres Opfer stirbt nach Terroranschlag in Straßburg Politik

Bei einem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Straßburg sind mehrere Menschen gestorben. Die Polizei fahndet weiter nach dem Täter, der noch auf der Flucht ist.

Die Zahl der Todesopfer des Straßburger Terroranschlags ist von zwei auf drei gestiegen. Ein viertes Opfer sei hirntot, bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Der Attentäter war am Donnerstag weiter auf der Flucht. Die Polizei fahndet in Frankreich und Deutschland mit einem Großaufgebot nach dem Attentäter. Der polizeibekannte Gefährder Chérif Chekatt war am Dienstagabend auf der Flucht vor der Polizei von Soldaten verletzt worden und schließlich spurlos verschwunden. Der 29 Jahre alte Mann hatte mitten in der weihnachtlich geschmückten Innenstadt um sich geschossen.

Der mehrfach vorbestrafte Angreifer soll sich im Gefängnis radikalisiert haben. Der gebürtige Straßburger mit nordafrikanischen Wurzeln saß wegen schweren Diebstahls auch in Deutschland in Haft.

Das von der französischen Polizei zur Verfügung gestellte Foto zeigt Chérif Chekatt, den flüchtigen, mutmaßlichen, Attentäter vom Weihnachtsmarkt in Straßburg. Bild: Französische Polizei, dpa

Die französische Regierung schloss am Mittwoch nicht aus, dass der Straßburger Attentäter nach Deutschland geflüchtet sein könnte. Die Grenzübergänge werden aktuell verstärkt kontrolliert. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstagmorgen sagte, sei die Polizei in Baden-Württemberg landesweit im Einsatz. Besonderes streng werde am Grenzübergang Kehl-Straßburg kontrolliert. Neben dem Straßenverkehr werde auch der öffentliche Nahverkehr überprüft.

Straßburg ist bei Touristen gerade in der Weihnachtszeit sehr beliebt - Zehntausende kommen pro Tag. Zeitgleich fahndet die Bundespolizei auch nach dem Bruder des Tatverdächtigen, Sami. Das bestätigte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Koblenz am Mittwoch. Die beiden französischen Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln wohnten nach Informationen aus Sicherheitskreisen zuletzt in Straßburg. Sie würden in Frankreich als radikalisiert eingestuft und dem Straßburger Islamistenmilieu zugerechnet, sagte ein hochrangiger Sicherheitsexperte dem Berliner Tagesspiegel. In Deutschland tauchen die beiden Namen allerdings nicht in der Datei für islamistische Gefährder auf. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Registrierungsschwelle in Frankreichs "fiche-S-Datei" sei deutlich niedriger als für die Aufnahme in die deutsche Gefährderdatei.

Auch in Bayern wird nach Chérif Chekatt gefahndet

Auch die bayerische Polizei fahndet nach dem Täter. "Damit unterstützen wir die französischen Kollegen bei der Täterfahndung. Beispielsweise haben wir unsere Schleierfahndungskontrollen verstärkt, vor allem in Richtung Baden-Württemberg", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Für die Sicherheitslage in Bayern gebe es keinen Grund zur Sorge. "Unseren Sicherheitsbehörden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung in Bayern ableiten lässt", sagte Herrmann. Die Sicherheitsbehörden und die Bayerns Polizei setzten auf umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen wie eine erhöhte Polizeipräsenz, wo immer notwendig. "Das gilt auch für unsere Christkindlmärkte in Bayern." Die Sicherheitskonzepte seien eng mit den jeweiligen Veranstaltern abgestimmt und sollten auch den vorweihnachtlich friedlichen und besinnlichen Charakter erhalten. "Niemand muss in Bayerns aus Angst vor Anschlägen auf einen Christkindlmarktbesuch verzichten."

RBB-Inforadio berichtete am Donnerstag unter Berufung auf Sicherheitskreise, Chekatt sei unmittelbar vor der Tat aus Deutschland angerufen worden. Er habe den Anruf jedoch nicht angenommen. Unklar sei, wer ihn angerufen habe und warum. Dieser Frage gehen deutsche Ermittler nun intensiv nach, wie der Sender weiter berichtete.

Anschlag in Straßburg: Tatverdächtiger saß in Deutschland in Haft

In Deutschland verbüßte Chérif Chekatt wegen schweren Diebstahls von Anfang 2016 bis Februar 2017 eine Haftstrafe - zuerst in Konstanz. Nach Informationen des Tagesspiegels wurde er später in die Justizvollzugsanstalt Freiburg verlegt. Im Februar 2017 wurde er nach Frankreich abgeschoben. Er wurde nach Medienberichten schon vor dem Attentat auch wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gesucht. Bereits am Dienstagmorgen wollten ihn Einsatzkräfte deswegen verhaften - trafen ihn zu Hause jedoch nicht an. Bei dieser Aktion seien fünf Menschen festgenommen worden, die aber nichts mit dem anschließenden Anschlag zu tun gehabt hätten.

Der Weihnachtsmarkt in Straßburg ist auch bei Deutschen sehr beliebt. Doch die Idylle ist dahin: Ein junger Mann schießt um sich und tötet mindestens drei Menschen. Der polizeibekannte Gefährder ist auf der Flucht - und hält ganz Frankreich in Atem. Video: dpa

Das Motiv für den Angriff auf den Straßburger Weihnachtsmarkt könnte Rache gewesen sein, schreibt der Tagesspiegel unter Berufung auf Sicherheitskreise. Möglicherweise habe Chérif Chekatt auf den Versuch seiner Festnahme durch die Polizei in Straßburg spontan reagiert. Den französischen Sicherheitsbehörden sei keine Vorbereitung eines Anschlags in Straßburg bekannt gewesen.

Weihnachtsmarkt in Straßburg bleibt geschlossen

Unklar ist, ob der Angreifer sich noch in der Elsass-Metropole aufhält. Daher bleibt der Weihnachtsmarkt am Donnerstag noch geschlossen. Der örtliche Präfekt habe festgestellt, dass die Sicherheitsbedingungen bisher nicht erfüllt seien, denn der Tatverdächtige sei noch nicht gefasst. Das sagte Straßburgs Bürgermeister Roland Ries im Nachrichtensender BFMTV.

Großeinsatz rund um den Weihnachtsmarkt in Straßburg: Der Täter ist nach dem Anschlag noch auf der Flucht. Bild: Christoph Schmidt, dpa

