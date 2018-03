13:13 Uhr

Welche Botschaft steckt in "Gott ist jung"? Politik

Am Dienstag erscheint das neue Buch "Gott ist jung" von Papst Franziskus. Redakteur Daniel Wirsching erklärt seine Botschaft und sagt, was sie bewirken kann.

Wieder einmal erscheint am Dienstag ein neues Buch von Papst Franziskus. In der Schrift "Gott ist jung" widmet sich der Papst der Jugend und hinterfragt ihre Rolle für die Gesellschaft. Der Erscheinungstermin ist kein Zufall: Schon am Montag wird Franziskus im Vatikan mit etwa 300 Jugendlichen aller Kontinente zusammenkommen, um Ideen für die Bischofssynode im Herbst zu sammeln.

Neues Papst-Buch: "Der Titel ist Programm"

Die Versammlung aller Bischöfe der Welt im Oktober steht unter dem Motto "Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsentscheidung". Mit seinem Buch "Amoris Laetitia" hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche 2016 weltweit für Aufsehen gesorgt. Ob Franziskus mit "Gott ist jung" ähnlich viele Anstöße zu Reformen geben kann, wird sich zeigen.

Daniel Wirsching, Redakteur im Ressort "Bayern und Welt" der Augsburger Allgemeinen, hat das neue Papst-Buch bereits vor Veröffentlichung gelesen. Er erklärt, was Franziskus den Menschen mit seiner neuen Schrift sagen möchte und was seine Botschaft in der Kirche und der Gesellschaft bewirken könnte. (AZ)

