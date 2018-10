19:22 Uhr

Weltklimabericht bietet neue Munition für die Kohle-Gegner Politik

Plus Der Bericht des Weltklimarates macht deutlich, dass der Ausstieg aus der fossilen Energiegewinnung voran getrieben werden muss. Konkrete Schritte fehlen jedoch.

Von Martin Ferber

Es ist das Ende einer Ära. Jahrhundertelang wurde im Ruhrgebiet Steinkohle abgebaut, ohne den heimischen Energieträger wäre Deutschland im 19. Jahrhundert nicht zur führenden Industriemacht aufgestiegen. Doch Ende des Jahres ist Schicht im Schacht. Die beiden letzten Zechen stellen die Kohleförderung untertage ein. Mit Klimaschutz hat das allerdings nichts zu tun, vielmehr laufen in diesem Jahr die staatlichen Subventionen für die heimische Steinkohle aus. In den großen Kohlekraftwerken werden auch in Zukunft die deutlich billigere Importkohle sowie die Braunkohle aus den Tagebauen in Nordrhein-Westfalen, in der Lausitz und in Mitteldeutschland verfeuert, um Strom zu gewinnen.

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit Web-Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

Aktion nur für kurze Zeit Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das Web-Paket Meine Vorteile Schließen

Trotz Ausbau der erneuerbaren Energien hat Kohle noch immer großen Anteil am Strommix Zwar ist durch den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, die mittlerweile für 33,1 Prozent des Stroms sorgen, der Anteil der Kohle am Strommix gesunken, doch noch immer werden 37,2 Prozent des Stroms aus Braun- und Steinkohle gewonnen. Aber wie lange noch? In Deutschland ist die Debatte um die Zukunft der Kohle voll entbrannt, wie der Streit um die vor wenigen Tagen gerichtlich gestoppte Rodung des Hambacher Forsts belegt. Zudem beschäftigt sich seit kurzem eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission mit einem sozial verträglichen Kohleausstieg. Doch der Sonderbericht des Uno-Weltklimarates, der am Montag im südkoreanischen Incheon veröffentlicht wurde, dürfte die Diskussionen weiter verschärfen, gibt er doch den Anhängern eines möglichst raschen Kohleausstiegs neue Munition. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Um den Anstieg der Erwärmung der Erde auf eineinhalb Grad im Vergleich zum Beginn des Industriezeitalters zu begrenzen, seien „schnelle, weitreichende und beispiellose Änderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen“ wie der Energieerzeugung, der Landnutzung, dem Städtebau, im Verkehrs- und Bausektor sowie der industriellen Produktion nötig, schrieben die Forscher. So müssten bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 2010 um 45 Prozent sinken – und bis spätestens zum Jahr 2050 dürfte weltweit in der Summe kein Kohlendioxid mehr ausgestoßen werden. Rascher Kohleausstieg: Grüne machen Druck Die Grünen und Umweltverbände fühlten sich nach Veröffentlichung des Berichts des Weltklimarats in ihrer Forderung nach einem raschen Kohleausstieg bestätigt. „Mit einem ,Wir-schauen-mal-ein-bisschen’ und Selbstverpflichtungen der Industrie kommen wir nicht weiter“, sagt die Vorsitzende des Umweltausschusses des Bundestags, die Karlsruher Grünen-Abgeordnete Sylvia Kotting-Uhl, unserer Redaktion. „Wir müssen radikale Maßnahmen in der Klimapolitik ergreifen. Der Kohleausstieg ist überfällig.“ Aber auch in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft müsse es eine CO2-Redaktion geben. „Dazu sind auch ordnungspolitische Maßnahmen notwendig“, betont die Grüne. Nach Ansicht der Umweltorganisation Greenpeace gebe es für ein reiches Industrieland wie Deutschland keine Entschuldigung, „seine CO2-Bilanz weiterhin mit alten, schmutzigen Kohlekraftwerken zu ruinieren“. Regierung hat Kommission beauftragt, einen Plan zum Kohleausstieg zu erarbeiten Die Klimaschutz-Beauftragte der CDU/CSU-Fraktion, Anja Weisgerber, räumt zwar ein, dass die Kohle zur Erreichung der nationalen Klimaziele „einen nennenswerten Beitrag“ leisten müsse. Dennoch müsse die Politik „den Menschen in den betroffenen Gebieten neue Perspektiven aufzeigen“, sagt die CSU-Politikerin. Die von der Regierung eingesetzte Kommission werde „einen Plan zur schrittweisen Reduzierung der Kohleverstromung inklusive eines Abschlussdatums erarbeiten“. Dabei stehe für die Union im Vordergrund, den Strukturwandel zu gestalten und die betroffenen Regionen dabei zu unterstützen. Deutschland alleine könne das Weltklima jedoch nicht retten, so Weisgerber. „Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen, wir brauchen aber auch die anderen Staaten der Welt.“ Bundesumweltministerin Schulze: „Keine Zeit mehr verlieren“ Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hoben in einer gemeinsamen Erklärung die Notwendigkeit eigener stärkerer Anstrengungen hervor. „Wir dürfen beim Klimaschutz keine Zeit mehr verlieren“. Deutschland müsse den „Abschied von Kohle, Öl und Gas hinbekommen“, jede vermiedene Tonne CO2 und jedes vermiedene Zehntelgrad Erderwärmung zähle, schrieben sie, ohne allerdings konkrete Maßnahmen zu nennen. „Gute Ideen aus der Forschung und ein entschlossenes Handeln von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft können die notwendigen Veränderungen voranbringen.“

Lange Zeit dachte man, die Erderwärmung bei etwa 2 Grad stoppen zu müssen. Doch die damit verbundenen Risiken sind bereits groß. Forscher zeichnen nun den Weg für das 1,5-Grad-Ziel auf. Video: dpa

Themen Folgen