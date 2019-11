10:21 Uhr

Weniger Wasser, mehr Tote: Klimawandel trifft Deutschland vielfältig

Vertrocknete Ernten, Niedrigwasser, Sturmfluten: Die Deutschen bekommen den Klimawandel einem Bericht der Bundesregierung zufolge in vielen Bereichen zu spüren.

Von Stefan Lange

„Der Befund“, schlug Bundesumweltministerin Svenja Schulze am Dienstagmorgen in Berlin Alarm, „ist eindeutig“: Der Klimawandel hat Deutschland fest im Griff. Während draußen bereits ein paar hundert Landwirte mit ihren Treckern die Stadt blockierten und für bessere Produktionsbedingungen demonstrierten, stellte die SPD-Politikerin in der Bundespressekonferenz den zweiten Monitoringbericht der Bundesregierung zum Klimawandel vor. Dutzende Experten des Umweltministeriums und des Umweltbundesamtes haben an dem Bericht mitgewirkt, der mit besorgniserregenden Fakten aufwartet.

Schulze: "Klimawandel ist ein Gesundheitsrisiko"

Der Bericht listet nicht nur reine Klimadaten, sondern auch die ganz konkreten Folgen der Erderwärmung für Deutschland auf, wie Schulze betonte. Die Liste ist lang, sie nennt beispielsweise Hitzeperioden, die inzwischen deutlicher öfter auftreten als früher, was wiederum eine höhere Sterblichkeit besonders älterer Menschen nach sich zieht. „Der Klimawandel ist also für Deutschland inzwischen ein Gesundheitsrisiko“, betonte Schulze.

Ein weiteres Alarmsignal in Folge der Erderhitzung: Die Wasserverfügbarkeit in Deutschland verringert sich dramatisch. Das gefährdet dem Bericht zufolge eine nachhaltige Trinkwasserversorgung in Deutschland, hat aber auch direkte Auswirkungen auf die Industrie. Niedrige Pegel in den Flüssen gefährden die Kühlwasserversorgung von Fabriken und Kraftwerken, sie schränken die Schifffahrt ein. Die Dürre sei „in Deutschland zunehmend ein Thema“, bilanzierte Schulze.

Der Nationalpark Hartz ist kein Einzelfall in diesem Sommer: Zahlreiche Bäume sind braun und vertrocknet, Schädlinge haben leichtes Spiel. Bild: Swen Pförtner, dpa

Zu leiden hat auch die Land- und Forstwirtschaft. Die Ertragsfähigkeit beider Branchen nimmt ab, für die Landwirtschaft mussten in den letzten Jahren Hunderte Millionen Euro an Dürrehilfe geleistet werden. „So viel, wie niemals zuvor“, sagte Schulze.

Große Länder steigern ihre Emissionen noch weiter

Die Umweltministerin, die schon seit Amtsantritt eifrig für mehr Klimaschutz eintritt, von ihren Kabinettskollegen aber manchmal im Starkregen stehen gelassen wird, lenkte die Aufmerksamkeit mehrfach darauf, dass der Klimawandel sich nicht nur im Ausland abspielt, sondern Deutschland voll erfasst hat. „Es geht nicht nur um Gletscher und Eisbären, es geht auch um Deutschland. Es betrifft uns alle“, betonte die SPD-Politikerin. Die Antwort darauf laute: „Viel mehr Klimaschutz, und zwar weltweit.“ Eine vorsorgende Klimaanpassungspolitik sei für den Schutz der Gesellschaft unerlässlich und ein Garant für den Wirtschaftsstandort Deutschland. „Eine nachhaltige Klimapolitik ist also ein echter Mehrwert für die Gesellschaft“, erklärte die 51-Jährige. Das Problem sei jedoch, dass vor allem große Länder ihre Emissionen noch steigern, statt sie zu senken.

Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, schlug ebenfalls auf die Alarmglocke. „Deutschland steckt mitten drin in der Erderhitzung“, sagte sie und warnte: „Wir müssen dringend Vorsorge ergreifen, um die Folgen der Erhitzung in Deutschland zu meistern“. Krautzberger verwies auf Ernteausfälle in der Landwirtschaft in Höhe von 700 Millionen Euro allein im letzten Jahr. Die Dürre sei schuld, dass in Deutschland weniger Futtermittel wachsen könnten. Die Tierwelt sei einem zunehmenden Hitzestress ausgesetzt, in Deutschland breiteten sich neue Tier- und Pflanzenarten aus.

Schulze will intensiver über Klimawandel sprechen

Vor dem Brandenburger Tor wurden derweil immer mehr Trecker geparkt. Deren Fahrer hatten sich aus allen Teilen der Republik nach Berlin auf den Weg gemacht, um gegen die aus ihrer Sicht zu strengen Auflagen für Unkrautvernichter und Gülle zu protestieren.

Schulze betonte, den Landwirten werde zu Recht in Deutschland eine enorme Wertschätzung entgegengebracht. „Aber es gibt auch deutliche Probleme“, sagte sie. Deutschland drohten seitens der EU enorme Strafzahlungen, wenn Gesetze zum Klimaschutz nicht eingehalten würden. Die Nachbarländer würden sich zu recht darüber beschweren, „dass bei uns zu stark gedüngt wird“. Es gebe 70 Prozent weniger Insekten, das könne auch den Bauern nicht egal sein. „Die Landwirtinnen und Landwirte müssen Teil der Lösung sein“, sagte Schulze.

Sie erlebe, „dass viele Landwirte genau das wollen: Leben mit der Natur“, sagte die Ministerin und erklärte: „Wir müssen den Landwirten dabei helfen. Das tun wir mit sehr vielen Programmen, mit sehr viel Geld“. Sie wünsche sich, dass der Dialog über den Klimawandel noch intensiver geführt werde. „Wir brauchen alle, die helfen können bei den Problemen, die wir da jetzt sehen.“

