Wie Boris Johnson in Augsburg seine berühmten Vorfahren kennenlernte

Plus Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat berühmte deutsche Vorfahren. Das weiß er, seit er einst Augsburg besuchte - begleitet von Kameras der BBC.

Eigentlich wollte Boris Johnson, damals noch Londons Bürgermeister, nur ein bisschen in seiner Familiengeschichte stöbern. Zum Beispiel wollte er wissen, was es mit dem "de Pfeffel Silber" im Namen seiner Großmutter Irene Johnson auf sich hat. Dazu besuchte der heutige britische Premierminister 2008 die Stadt Augsburg - und dort wurde es vogelwild. Im Archiv des Bistums Augsburg machte er nämlich eine bedeutende Entdeckung.

Der britische Fernsehsender BBC begleitete Johnson damals zu einem Tipp der Münchner Ahnenforscherin Sabine Schleichert nach Augsburg und drehte eine Folge für die Serie "Who do you think you are" (Übersetzt: Wer denkst Du, wer Du bist?). So bekam ganz Großbritannien zu sehen, wie Johnson herausfand: Er hat äußerst berühmte deutsche Verwandte.

Vor über 170 Jahren, am 16. Februar 1836, heiratete in der bischöflichen Hauskapelle in Augsburg die im fünften Monat schwangere Adelheid Pauline Karoline von Rottenburg den Freiherrn von Pfeffel, Karl Maximilian - es sind die Urururgroßeltern von Boris Johnson.

Die Umstände dieser Hochzeit sind recht mysteriös. Die Eheleute lebten damals nicht in Augsburg und verschwanden auch sofort nach der Hochzeit wieder aus der Stadt.

Die Trauung musste scheinbar sehr schnell und ohne großes Aufsehen über die Bühne gehen. Der Bürgermeister stellte ad hoc eine weltliche Trauungslizenz aus, und die späteren Eheleute leisteten einen Freiheitseid - so mussten sie keine Belege vorlegen, dass sie ledig sind. Auf Seite 43 des Trauungsbuches der Pfarrei St. Moritz steht, dass der damalige Bischof Unterlagen zu den Eheleuten zurückgehalten hat.

Dr. Erwin Naimer begleitete Boris Johnson damals im Archiv des Bistums Augsburg. Bild: Archiv

"Warum?" - das fragte sich Boris Johnson damals. Auf diese Frage allerdings fand er keine klare Antwort. Die Vermutung: Karoline von Rottenburg war nicht von Freiherr von Pfeffel schwanger, und die Trauung wurde arrangiert, um dem Kind einen Vater zu verschaffen. Nur eine einflussreiche, hochgestellte Persönlichkeit hätte das organisieren können. Vielleicht der eigentliche Vater des Kindes Ernestine? Karoline brachte nach der Hochzeit zwei weitere Kinder zur Welt - von einem stammt Johnson ab.

Eine Notiz im Augsburger Trauungsbuch ließ Johnson staunen

Das steht nicht im Augsburger Trauungsbuch, dafür aber eine andere Notiz, die Borois Johnson staunen ließ: Karoline von Rottenburg war eine uneheliche Tochter von Prinz Paul von Württemberg. "Ich habe der Mystery geknackt", sagte Johnson damals im BBC-Film, und Hunderttausende Briten konnten ihn währenddessen in Augsburg sehen.

Vorfahren des neuen britischen Premierministers Boris Johnson heirateten einst in Augsburg. Das zeigen Notizen aus dem Jahr 1836 im Augsburger Trauungsbuch. Bild: Archiv

Neben ihm stand Archivleiter Erwin Naimer. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit dem Londoner Bürgermeister im britischen Fernsehen zu sehen sein werde", sagte er lächelnd und beschrieb den englischen Politiker als sympathischen, pfiffigen Treibauf, der immer die richtigen Fragen gestellt habe.

Doch es gab noch zwei weitere Überraschungen für den heutigen britischen Premierminister und Brexit-Hardliner Alexander Boris de Pfeffel Johnson, wie er mit vollem Namen heißt: Wie die BBC später noch herausfand, ist Johnson über das Königshaus Württemberg um ein paar Ecken mit Queen Elizabeth und Prince Charles verwandt. Und der Ursprung des Tafelsilbers von Großmutter Irene wurde auch noch geklärt: Es war einst ein königliches Geschenk. Johnsons Urururgroßmutter Karoline, die als Mädchen bei ihrem Vater Prinz Paul lebte, bekam das Silber von ihrem Onkel Wilhelm, dem König von Württemberg, geschenkt.

Dieser Text stammt aus dem Archiv der Augsburger Allgemeinen aus dem Jahr 2008.