vor 50 Min.

Wie Claudia Roth den Anfeindungen der AfD standhält Politik

Beim Besuch in unserer Redaktion spricht Claudia Roth, Vizepräsidentin des Bundestags, über Anfeindungen durch die AfD und wie sie damit umgeht.

Die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth kämpft immer wieder mit Anfeindungen und Morddrohungen. Auch jetzt stürzen sich politische Gegner auf sie. Auslöser war der Versuch eines AfD-Abgeordneten im Bundestag, den Mord an der 14-jährigen Susanna - mutmaßlich durch einen Flüchtling - politisch zu nutzen. Roth unterband dies - und es folgten unter anderem Tausende Hassmails. Bei einem Besuch in unserer Redaktion erzählt Roth, wie sie das aushält - und was sie nun von der Politik fordert.

