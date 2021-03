vor 20 Min.

Wie die Amerikaner ihren Chef-Immunologen Anthony Fauci feiern

Anthony Fauci führt in den USA den Kampf gegen das Coronavirus an. Sein Gesicht prangt mittlerweile auf Socken und Donuts. Wie Donald Trump das wohl findet?

Von Andreas Frei

Fehlt nur noch, dass sie in Amerika sein Gesicht groß auf die Impfzentren pappen, wie man es bei uns mit den Lausebengel-Fotos auf Zwieback oder Kinder-Schokolade gemacht hat. Mit dicker Aufschrift: „Ihr Experte heißt Sie willkommen“, so in der Art. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt.

Um es klar zu sagen: Anthony Fauci, 80, kann nichts dafür, dass sein Konterfei auf Socken, T-Shirts, Kaffeebechern, ja sogar auf Donuts prangt. Vielleicht ist dem Experten für Infektionskrankheiten so was geradezu peinlich, wer weiß. So ist das halt, wenn man in den USA zu dem Gesicht im Kampf gegen das Coronavirus geworden ist, seine Strategie zu greifen scheint, Emotionen überschwappen und Geschäftsleute ein paar schnell verdiente Dollars wittern.

Die Deutschen himmeln ja auch die Locken von Christian Drosten an

Viel besser sind die Europäer in dieser Hinsicht ja auch nicht. Die Deutschen himmeln die Locken von Christian Drosten an (so war das zumindest im letzten Jahr) und vermarkten ihn als Räuchermännchen. Schweden haben den Kopf von Anders Tegnell auf Waden tätowiert und dem Staatsepidemiologen Liedchen gewidmet. Die Menschen wollen Heldengeschichten, ab und an geht manchem halt mal der Gaul durch.

Ach, was haben die Deutschen Christian Drosten angehimmelt. Bild: Michael Kappeler, dpa

Über Anthony Fauci ist jetzt übrigens ein Bilderbuch für Kinder in Arbeit. Es erzählt, wie aus einem „neugierigen Jungen“ aus New York „Amerikas Arzt“ geworden sei. Wie er schon als Steppke mit dem Fahrrad Medikamenten-Bestellungen ausfuhr. Vielleicht empfindet er so viel Ehr ja zumindest als Genugtuung mit Blick darauf, wie Donald Trump einst ihn und seine Ratschläge abgekanzelt hat. Von daher wären ein paar Fauci-Plakate gar nicht so verkehrt. Zumindest an der Bushaltestelle vor einem gewissen Anwesen in Florida.

Themen folgen