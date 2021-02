vor 48 Min.

Wie die Deutschen über Corona denken

Plus Viel wird über Pandemie-Müdigkeit und Lockdown-Unmut gesprochen. Eine Langzeitstudie liefert Einblicke in die Stimmungslage der Deutschen.

Von Michael Pohl

Es gibt zahllose Umfragen, in denen die Bundesbürger ihre Meinung zur Corona-Politik in Bund und Land kundtun. Aber wenige geben wirklich Aufschluss darüber, wie sich die Stimmung der Bevölkerung im Laufe der Pandemie und der öffentlichen Debatten über Sinn und Zweck vieler Maßnahmen verändern.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung lässt allerdings seit einem Jahr alle zwei Wochen die Bundesbürger in seinem „Corona-Monitor“ untersuchen wobei das Meinungsforschungsinstitut Kantar–Emnid im Wesentlichen immer die gleichen Fragen stellt.

Die Corona-Maskenpflicht findet fast jeder sinnvoll

„Eine Mehrheit der Bevölkerung trägt unserer Befragung nach die zentralen Maßnahmen von Bund und Ländern mit“, sagt der Chef Bundesinstitut für Risikobewertung, Andreas Hensel. „Beispielsweise hatten direkt nach Einführung der Maskenpflicht im April letzten Jahres 86 Prozent der Befragten diese Maßnahme als angemessen eingestuft, aktuell sind es sogar 93 Prozent“, erklärt der Professor. „Auch das Absagen von Veranstaltungen, die Abstandsregelung von 1,5 Metern zu anderen Personen und die allgemeinen Quarantäneverordnungen werden kontinuierlich von dem Großteil der Bevölkerung akzeptiert.“ Doch bei einigen anderen Maßnahmen gibt es dagegen bemerkenswerte Veränderungen.

„Als Kultureinrichtungen wie Kinos und Theater im Mai zum Beispiel noch geschlossen waren, beurteilten das etwa vier von fünf als eine angemessene Maßnahme, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen“, sagt Hensel. „Im November hingegen, als diese Einrichtungen erneut geschlossen wurden, sahen das nur noch rund die Hälfte der Befragten als eine akzeptable Maßnahme an.“

Corona-Lockdown: Mehrheit gegen Geschäftsschließungen

Drastisch sank in den vergangenen Wochen auch die Zustimmung zur Schließung der Geschäfte im Lockdown: Waren im Dezember noch zwei Drittel dafür, sank die Zustimmung im Februar erstmals deutlich unter 50 Prozent.

Realistisch ist laut Hensel die Einschätzung der Bevölkerung hinsichtlich der Gefahren der Pandemie: „Seit Beginn unserer Studie hat die Bevölkerung in Deutschland stets das größte Ansteckungsrisiko in der Nähe zu anderen Personen gesehen. Das deckt sich mit den Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts, wonach einer der Hauptübertragungswege des Coronavirus Tröpfcheninfektionen darstellen.“

Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung denkt dagegen, dass sie sich auch über Lebensmittel mit dem Coronavirus infizieren können. „Nach aktuellem Stand der Wissenschaft ist solch eine Übertragung unwahrscheinlich, da sich Coronaviren auf Lebensmitteln nicht vermehren können“, bestätigt Hygiene und Seuchenexperte Hensel. Das Bundesinstitut fragt auch einige der mit der Pandemie verbundenen Sorgen der Menschen ab. „Neben den drohenden körperlichen Auswirkungen einer Infektion spielen hier auch soziale Beziehungen, die psychische Gesundheit und die persönliche wirtschaftliche Situation eine Rolle“, erklärt der BfR-Chef. „Aktuell sind jeweils etwa zwischen 20 und 30 Prozent der Befragten über die Auswirkungen auf diese Lebensbereiche beunruhigt“, sagt Hensel.

Wegen Corona: Junge hegen mehr soziale Ängste

Hier gebe es zudem Unterschiede zwischen den Altersgruppen: „So sorgen sich jüngere Menschen relativ gesehen weniger um die körperlichen Auswirkungen einer Coronavirus-Erkrankung, etwas mehr jedoch über Auswirkungen auf ihre sozialen Beziehungen, ihrer wirtschaftlichen Situation und ihrer psychischen Gesundheit.“

Die Daten des Instituts geben einen interessanten Langzeiteinblick in die Stimmung der Bevölkerung, teils mit unerwarteten Ergebnissen: „Über die Einführung einer Maskenpflicht gab es im letzten Frühjahr eine breite und zum Teil hitzig geführte öffentliche Diskussion. Wir waren deshalb überrascht, dass trotz dieser Debatte das verpflichtende Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr von 86 Prozent, also einer überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, als angemessen bewertet wurde und diese Maßnahme seitdem generell hohen Zuspruch erhält“, sagt Hensel. „Auch der Wechsel auf eine Pflicht für das Tragen von medizinischen Masken hat der hohen Akzeptanz in der Bevölkerung keinen Abbruch getan.“

Grüne fordern bessere Informationspolitik der Bundesregierung

Eine bedenkliche Entwicklung scheint, dass sich die Bundesbürger aber inzwischen eher schlechter als besser über die Pandemie informiert fühlen: Nur 47 Prozent fühlt sich gut informiert, mehr als die Hälfte mittel bis schlecht. Nach Ansicht der Opposition liegt dies auch an der Informationspolitik der Bundesregierung. Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert nun von CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn eine breite Aufklärungskampagne. „Wir befinden uns in einer kritischen Phase und mehr denn je kommt es darauf an, Maßnahmen zu erklären, Perspektiven zu eröffnen und bei den Bürgerinnen und Bürgern um Mitwirkung zu werben.“ Kommunikation sei entscheidend für den Erfolg der Corona-Politik.

„Die Akzeptanz der Bevölkerung ist ein scharfes Schwert im Kampf gegen die Pandemie“, betont Göring-Eckardt. Appelle allein reichten da nicht. „Aufklärung und Information sind das A und O – in allen Medien, vom Fernsehen bis zur Werbetafel an der Bushaltestelle und in verschiedenen Sprachen. Gerade jetzt, wo wir mit neuen Virusvarianten umgehen müssen.“ Die Grünen-Politikerin fordert eine Debatte und Abstimmung im Bundestag über eine Langfriststrategie. „Die Bundesregierung fährt auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie ohne Plan, ohne Strategie weiter auf Sicht“, kritisiert Göring-Eckart.

