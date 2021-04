vor 7 Min.

Wie eine Betriebsrätin gleiche Löhne für Männer und Frauen erkämpft hat

Plus Frauen verdienen oft weniger als Männer. Wie sie im Unternehmen gleiches Gehalt erstreiten können, zeigt das Beispiel einer Betriebsrätin aus Buchloe.

Von Jonathan Lindenmaier

Gleiche Bezahlung für Männer und Frauen ist in Deutschland nicht selbstverständlich. Der Kampf dafür oft mit viel Gegenwind verbunden. Katharina Faßnacht hat sich in ihrem Unternehmen trotzdem dafür eingesetzt - mit Erfolg. Faßnacht arbeitet bei den Karwendel-Werken in Buchloe. Die Firma stellt vor allem Frischkäse her. Bekanntestes Produkt: Exquisa.

