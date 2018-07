11:43 Uhr

Wie konnte es zur Sicherheitspanne kommen? Politik

Für Tausende ging der Urlaub am Münchner Flughafen mit einer großen Geduldsprobe los. Der Auslöser: eine zunächst unbekannte Frau, die ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt.

Weil eine Frau die Kontrolle umgeht, räumt die Polizei am Samstag am Flughafen München ein ganzes Terminal. Tausende sitzen fest. Welche Konsequenzen die Sicherheitspanne hat, blieb am Sonntag noch unklar.

So etwas hat der Münchner Flughafen noch nicht erlebt: Ausgerechnet an einem der verkehrsreichsten Tage des Jahres ging nach einer folgenreichen Panne während der Sicherheitskontrollen an Terminal 2 und dem dazugehörigen Satelliten-Terminal nichts mehr. Fast 330 von 800 dort am Samstag geplanten Flügen wurden gestrichen. Bis zu 32.000 Menschen – in der Mehrheit Kunden der Lufthansa und mit ihr verbundener Fluggesellschaften – saßen fest.

Rund 700 Reisende mussten auch die Nacht zum Sonntag auf dem Flughafen verbringen, wo Feldbetten für sie aufgestellt wurden. Hunderte weitere wurden in umliegenden Hotels untergebracht. Und auch am Sonntag konnte am Flughafen von Normalität längst keine Rede sein. Erneut standen tausende Menschen vor den Schaltern an, um Flüge umzubuchen.

Frau umgeht Sicherheitskontrolle am Flughafen München

Doch wie konnte es zu der Panne kommen? Gegen 6.45 Uhr am Samstagmorgen hatte die Bundespolizei die Information erhalten, dass die Frau - ohne von Sicherheitsleuten kontrolliert worden zu sein - in den Sicherheitsbereich gelangt war. Nach Angaben einer Sprecherin des Luftfahrtamtes Süd als zuständiger Aufsichtsbehörde war die Reisende zunächst ordnungsgemäß an einem Bodyscanner kontrolliert worden. Jedoch beanstandeten Sicherheitsleute ihr Handgepäckstück. Darin sollen sich Flüssigkeiten befunden haben, die nicht ordnungsgemäß in einem vorgeschriebenen Plastiktütchen verpackt waren. Die Frau wurde zurückgeschickt, um sich solch einen Beutel zu besorgen.

Später, so erklärte das Luftamt, sei die Frau ohne das Gepäckstück zurückgekommen und über eine noch nicht besetzte Kontrollstelle sowie auch vorbei an den dahinter postierten Bundespolizisten in den gesicherten Bereich gelangt. Wie das passieren konnte, war zunächst unklar. Entgegen einer klaren Anweisung habe das Sicherheitspersonal keinen Alarm ausgelöst, gab die Sprecherin des Luftamtes zu.

Erst nachdem die Aufsichtsbehörde von dem Vorfall Kenntnis hatte, wurde die Bundespolizei informiert, die dann alle weiteren Maßnahmen einleitete. So wurden für die Suche nach der Frau die Abflughallen komplett evakuiert. Alle bereits kontrollierten Reisenden kehrten zurück in den Abfertigungsbereich. Fluggäste in gelandeten Maschinen mussten längere Zeit ausharren, bis sie aussteigen durften.

Ein Sprecher der Bundespolizei verteidigte im Bayerischen Rundfunk die umfangreichen Maßnahmen. Passagiere, die in den Sicherheitsbereich gelangten, müssten lückenlos kontrolliert werden. Das bayerische Verkehrsministerium wollte sich am Sonntag nicht zu dem Chaos äußern und verwies auf die Stellungnahmen des Luftamtes.

Die Bundespolizei fahndete nach der Frau mit einem nicht-öffentlichen Bild aus einer Überwachungskamera. Erst gegen Abend, viele Stunden nach dem Vorfall, konnten die Behörden sie identifizieren. Es handelte sich um eine etwa 40-jährige Frau. Weitere Details zu ihr wollten die Behörden nicht preisgeben. Ebenso blieb unklar, ob ihr Konsequenzen drohen.

Chaos nach Sicherheitspanne am Flughafen München

Am Flughafen herrschte nach der Räumung Chaos. Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Per Lautsprecherdurchsagen wurde dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Flughafenpersonal verteilte Wasser an die Wartenden. Erst rund sieben Stunden nach Beginn des Polizeieinsatzes hoben wieder erste Flieger von den betroffenen Terminals ab.

Der Flughafen München ist der größte Airport im Freistaat und der zweitgrößte in Deutschland. In den kommenden sechs Wochen werden nach Angaben der Betreiber voraussichtlich mehr als 6,5 Millionen Reisende am Flughafen starten, landen oder umsteigen. Rund 52.000 Flüge starten oder landen in dieser Zeit.

Der Airport besteht aus zwei Abfertigungsgebäuden. Das betroffene Terminal 2 wird gemeinsam von der Betreibergesellschaft und der Lufthansa betrieben. Von dort aus heben die Maschinen von Deutschlands größter Fluggesellschaft und deren Partner-Airlines ab. Im vergangenen Jahr nutzten nach Angaben des Flughafens mehr als 41 Millionen Passagiere das Terminal 2 für ihre Reise. (bom, drs, dpa)

