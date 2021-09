München kündigt strenge Corona-Eingangskontrollen für geplantes Oktoberfest 2022 an

Exklusiv „Es wird definitiv keine Wiesn für alle geben“, sagt Münchens OB Reiter. Eine definitive Entscheidung über das weltgrößte Volksfest soll spätestens im April fallen.

Für das geplante Oktoberfest 2022 hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter bereits jetzt scharfe Corona-Zugangskontrollen angekündigt. „Es wird definitiv keine Wiesn für alle geben“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. „Wenn sich jemand nicht testen oder impfen lassen will, dann wird er auch 2022 nicht aufs Oktoberfest gehen können“, kündigte Münchens Oberbürgermeister an. Im Gegenzug solle in den Bierzelten und auf dem Festgelände Betrieb wie vor Corona herrschen: „Eine kastrierte Wiesn kann es nicht geben“, betonte Reiter.

„Wir müssen uns deshalb jetzt überlegen, wie wir das kontrollieren, dass nur die reinkommen, die wir auch reinlassen wollen“

„In den Zelten wird es keine Beschränkungen geben können – etwa dass Abstände eingehalten werden müssen, Maske getragen werden muss oder nur jede fünfte Bank belegt werden darf“, kündigte der Oberbürgermeister an. „Das ist dann kein Oktoberfest. Bevor so etwas kommt, lassen wir es lieber sein“, betonte er. „Es muss so funktionieren, dass das Flair und die Stimmung auf dem Oktoberfest so sind, wie sie vorher auch waren. Andernfalls machen wir unsere Wiesn kaputt.“

Ob das größte Volksfest der Welt nach zwei Absagen im kommenden Jahr tatsächlich stattfinden kann, soll laut Reiter allerspätestens im April endgültig feststehen. Reiter versprach, alles dafür zu tun, dass das Okrtoberfest stattfinden werde, „Ich möchte auf jeden Fall, dass es in meiner Amtszeit bei zwei Wiesn-Absagen bleibt“, sagte er. „Es muss klar sein, dass eine Gefahr durch Corona möglichst ausgeschlossen ist“, betonte Reiter. „Wir müssen uns deshalb jetzt überlegen, wie wir das kontrollieren, dass nur die reinkommen, die wir auch reinlassen wollen.“ Denkbar seien technische und personelle Kontrollen. „Nur bei den Kindern müssen wir natürlich eine Ausnahme machen, sonst ist es kein echtes Volksfest!“, kündigt er an.

Er mache sich keine große Sorgen über eine erneut Absage oder ausbleibendes Publikum. „Wir haben zwar noch eine relativ geringe Impfquote, aber global hochgerechnet könnten wir sechs Millionen Besucher trotzdem generieren“, sagte Reiter. „Doch wir müssen sicherstellen, dass es eine sichere Wiesn ist.“

