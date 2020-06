Wir müssen auch in Deutschland über Rassismus diskutieren

In zahlreichen deutschen Städte demonstrieren vor allem junge Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Das zeigt: In Deutschland ist eine Debatte überfällig.

Zwei Wochen ist es her, dass der Afroamerikaner George Floyd in Minneapolis Opfer von Polizeigewalt wurde. Zwei Wochen, in denen sich hierzulande viel um die USA drehte – aber nur wenig um unser eigenes Land. Mit Entsetzen schauten viele Deutsche auf den Rassismus in den Vereinigten Staaten, auf die verstörende Teilnahmslosigkeit Donald Trumps. Nur: Wenn es um Deutschland ging, blieb der Blick ähnlich teilnahmslos wie der des US-Präsidenten. Dabei ist eine Debatte über Alltagsrassismus in der Bundesrepublik überfällig.

44 Bilder 3000 Augsburger gedenken George Floyd bei "Silent Protest" Bild: Peter Fastl/Bernd Hohlen

Bisher konnte man nur im Internet spüren, dass der Tod Floyds auch in Deutschland etwas angestoßen hat, auf Twitter etwa oder Instagram. Seit Tagen sprechen farbige Deutsche im Netz über kleine und große Erniedrigungen, die sie im Alltag erleben. Über Absagen bei der Wohnungssuche, Benachteiligung im Job, Pöbeleien oder sogar Gewalt auf der Straße. Zehntausende, vor allem junge Menschen, solidarisieren sich im Netz mit ihnen.

Durch die Demonstrationen ist die neue Bewegung nun auch für alle sichtbar geworden, die sich nicht in den sozialen Medien bewegen. Sie sollte ernst genommen werden. Teilnahmslosigkeit ist keine Option.

Lesen Sie dazu auch: Protest gegen Rassismus: Auch Augsburger erleben Anfeindungen im Alltag

Themen folgen