Wir und Corona: Ich hab jetzt ein Naturstudium

Sportreporter haben keine Ahnung, von was sie da berichten? Blöder Vorwurf, aber stimmt. Die Corona-Krise bietet Zeit, auch das zu ändern.

Montag, 20. April: Ich hab’ jetzt ein Naturstudium

von Sarah Ritschel

Wie von heute auf morgen alles blüht! Und dann die Bäume: Gestern hingen da doch noch diese spinnenarm-ähnlichen Äste vor dem grauen Himmel. Jetzt auf einmal so viel Grün – ein Wunder, wirklich!

So war das in den vergangenen Jahren mit mir und der Natur. Irgendwann blickte ich in das – für eine Stadtwohnung erstaunlich üppige – Stück Park vor dem Balkon. Und wo eben noch graubraune Dürre war: Frühling, ja er ist’s.

Dieses Jahr sehe ich jedes Blatt einzeln sprießen und meinte kürzlich sogar, auf den Tag genau bestimmen zu können, wann welcher Vogel aus seinem Winterquartier zurückgekehrt ist. Ein bisschen vermessen nach einem Monat privaten Ornithologiestudiums. Aber doch erweitere ich mein naturkundliches Wissen fast rund um die Uhr. Ich registriere, dass der Sanddorn blüht. Beim Aufwachen analysiere ich den Gesang der Vögel – Zilpzalp, Kohlmeise, Specht auch wieder da –, am Schreibtisch im Homeoffice sitze ich neben der Balkontür und freue mich, wenn die Amsel mit ihren gelben Augenringen auf dem Geländer sitzt.

Beruflich bringt mir das leider überhaupt nichts. Ich schreibe vor allem über Bildung. Gut, dass die Frage, wann und wie die Schulen wieder öffnen, meinen naturnahen Arbeitsplatz mit Notizzetteln füllt und so viel Stoff zum Berichten bietet. Sonst würde ich noch viel öfter den Vögeln hinterhersehen, die es gerade so schön haben wie selten, und noch viel häufiger ein bisschen melancholisch werden. Das passiert ja recht schnell in diesen Zeiten.

War ich in den vergangenen Jahren wirklich so ignorant, all das nicht wahrzunehmen? Oder holen sich tatsächlich Tiere die Städte zurück, weil kaum jemand auf der Straße ist? Nein, ich habe noch keinen Fuchs auf den gepflasterten Fußwegen im Park gesehen, keinen Wolf und erst recht keine Löwen, wie sie jetzt im Krüger-Nationalpark auf den unbefahrenen Straßen liegen. Dann müsste ich mir auch ernsthaft Sorgen machen, ob ich gerade wirklich nur ein bisschen melancholisch bin. Aber ich weiß jetzt, dass nebenan im Park Fledermäuse leben – nach drei Jahren, die ich nun schon in dieser Wohnung verbringe.

Man liest gerade immer wieder, dass die Verklärung der Natur etwas Psychologisches ist, wenn nun einmal nur sie einem bleibt. Und dass man sich auf die kleinen Freuden besinnt, wenn die großen einem fehlen. Küchenpsychologie eben. Dafür braucht es kein Studium.

Ich habe Wichtigeres zu tun: Muss nämlich checken, ob die neue Mundschutzpflicht in Bayern auch für Schulen gilt – und endlich herausfinden, welcher Vogel draußen wie eine verstimmte Querflöte trillert.

Sarah Ritschel schreibt vor allem über Schule – und merkt privat immer wieder selbst, was es alles zu lernen gibt.

Sonntag, 19. April: Fortbildung an der Platte

von Tilmann Mehl

Häufiger an Sportjournalisten gerichteter Vorwurf: Ihr habt gar keine Ahnung, über was ihr da berichtet. Stimmt. Die wenigsten von uns haben sich von Skisprung-Schanzen gestürzt oder waren in der Lage, die 100 Meter unter zehn Sekunden zu sprinten. Bislang. Die Vorhaltungen gegenüber der Sportjournaille entbehren freilich nicht einer gewissen Ungerechtigkeit. Denn welcher Politik-Kommentator muss sich schon anhören, ihm fehle der notwendige Einblick, weil er ja noch nie Parteivorsitzender der SPD gewesen sei? Wirtschaftsreportern ist die Vorhaltung fremd, sie sollen erst mal ein DAX-Unternehmen leiten, ehe sie über Bullen und Bären berichten.

Sportreporter sind die besseren Journalisten. Probleme gibt es nicht, nur Herausforderungen. Coronare Zeiten ermöglichen es, an Schwächen zu arbeiten. Möge keiner mehr sagen können, man hätte keine Ahnung. Mögen andere aus Gründen der Selbstverwirklichung lernen, fließend Mandarin zu sprechen oder sich die sonnenanbetende, tote Katze yogastisch perfekt aneignen: Sportreporter bilden sich sportlich weiter. Zeit ist kein limitierender Faktor. Statt 100 Minuten täglich auf der Autobahn zu verbringen (der Autor dieser Zeilen wohnt zwischen Landsberg und München), sind es nun noch 20 Sekunden vom Arbeitsplatz zur Tischtennisplatte im Garten. Keine Blödeleien mit den Kollegen nach dem Mittagessen, stattdessen spektakuläre Ballwechsel mit dem Elfjährigen. Erfahrung gegen aufkommende Genialität (glaubt der Elfjährige). Erfahrung behält die Oberhand. Keine Niederlage im eigenen Garten bislang. Gegen keinen Chinesen, keinen Timo Boll. Wer hat nun keine Ahnung?

Tilmann Mehl bildet sich als Sportreporter weiter. Bild: Mehl

Sind nach der Mittagspause die letzten unwissenden Zeilen getippt: Basketball statt A8. Freiwürfe auf den an der Scheune viel zu hoch angebrachten Korb. Gedanklich immer ein minimaler Rückstand 0,8 Sekunden vor der Schlusssirene. Statt Jordan-Trikot ein leider figurbetonendes T-Shirt. Ganz schön eingegangen in letzter Zeit. Kurzfassung: Die Chicago Bulls hätte mit mir an der Freiwurflinie keine sechs Meisterschaften gefeiert.

Weitere Sportfortbildungen:

Episches Elfmeterschießen (aus sieben Metern) gegen den Elfjährigen (samt Handgelenkstauchung des Kindes nach einem fulminanten Trickschuss des Vaters).

(aus sieben Metern) gegen den Elfjährigen (samt Handgelenkstauchung des Kindes nach einem fulminanten Trickschuss des Vaters). Morgendliche Tour mitsamt dem Achtjährigen über den See. Sohn übernimmt das Paddel, ich die Verantwortung.

mitsamt dem Achtjährigen über den See. Sohn übernimmt das Paddel, ich die Verantwortung. Hindernisreiten auf Sabrina, dem ansonsten stoischen Holzpferd im Garten. Die Fünfjährige hat einen enormen Erfahrungsvorsprung und deutlich mehr Talent. Keine Chance. Aber immerhin nun den Hauch einer Ahnung.

Tilmann Mehl berichtet hauptsächlich über Fußball. Spielt er selbst, dann eher mit Auge als mit Bewegung.

Donnerstag, 16. April: Das Büro wird zum Familien-Yoga-Zimmer

von Christina Heller

Es ist ziemlich genau einen Monat her. Der Montag, an dem in Bayern zum ersten Mal alle Kindergärten und Schulen geschlossen blieben, und sich alle fragten: Was kommt da noch auf uns zu? An diesem Montagabend vibriert mein Handy. Eine SMS von Debby, wie ich sie hier mal nennen möchte. Debby ist Yogalehrerin. Nicht meine, sondern die meiner Eltern. Meine Schwester und ich haben ihnen den Kurs geschenkt. Seither erreichen mich hin und wieder Nachrichten von Debby. So auch an jenem Tag. Debby teilt mit, dass sie bis auf Weiteres ihre Klassen absagen muss. Aber sie wirkt deshalb nicht verunsichert. Im Gegenteil.

In ihrer Nachricht schreibt sie: „Ich werde mich eine Zeit zurückziehen, um mehr mit mir, bei mir und im vertrauensvollen Austausch mit dem Universum zu sein.“ Eine Art Retreat für die Seele. Ihr Schüler sollten es ihr gleich tun. Dann sendet sie jedes Stern- und Herz-Emoji, das die Tastatur her gibt.

Ziemlich esoterisch, denke ich. Und dennoch bringt sie mich auf eine Idee. Wenn die Yoga-Kurse ausfallen, warum probieren wir es als Familie nicht mal gemeinsam aus – via Videotelefonie und mit Lehrerin aus dem Internet? Der Rest der Familie ist schnell für die Idee begeistert. Und gleichzeitig denken wir uns: Das kann ja was werden.

Bild: Christina Heller

Zuletzt haben wir uns alle vor mehr als zehn Jahren auf Skype getroffen. Damals war ich etwa 15.000 Kilometer von daheim entfernt – ähnlich weit wie die damalige Technik von ihrem heutigen Stand. Skypen ging nur mit einer Webcam, die man sich extra auf den Computerbildschirm klemmen musste. Folge: Ich sah von meinen Eltern wahlweise die Nasenspitzen oder die Hände. Selten ihre Gesichter und wenn dann nicht beide gemeinsam. Ob das nun besser würde?

Seit jener SMS ist unser Tele-Yoga schon zu einer kleinen Tradition geworden. Jedes Wochenende wird mein Büro deshalb für eine Stunde zum Familien-Yoga-Zimmer. Wir vier versammeln uns über Skype und turnen gemeinsam nach, was eine Internet-Yogalehrerin vormacht. Manchmal ist das vielleicht nicht ganz so meditativ. Etwa wenn jemand während einer Rückenübung begleitet von „Huuiiii, ups“-Rufen aus dem Bild kullert – und alle lachen müssen. Oder wenn plötzlich aus dem Off ein „Das andere rechts“ ertönt.

Aber die Zeit ist immer schön. Wir hören und sehen (sogar die Gesichter) uns und plaudern meist noch etwas weiter. Das ist lustig und irgendwie näher als das sonstige sonntägliche Telefonat. Debby würde vielleicht etwas sagen: „Ihr nutzet die wundervollen Möglichkeiten des Universums zum vertrauensvollen Austausch.“ In diesem Sinne (die Sternen-Emojis denken Sie sich bitte einfach dazu): Namaste.

Christina Heller ist Digital-Reporterin. In Corona-Zeiten nutzt sie ihre digitalen Kompetenzen jetzt auch mal anderweitig.

Mittwoch, 15. April: Der Zuruf im Büro fehlt

von Gregor Peter Schmitz

Am meisten fehlt: der „Küchenzuruf“. Den haben wir von Stern-Legende Henri Nannen gelernt, der Begriff ist überholt, auch ein bisschen sexistisch, weil Macho Nannen natürlich annahm, dass der Mann am Esstisch thront, die Frau in der Küche werkelt und er ihr eine spannende Geschichte zuruft. Aber den „Bürozuruf“ gibt es noch: „Hast du das gesehen, die Geschichte?“ Als Chefredakteur ruft man gerade viel, doch in der Redaktion ist halt kaum einer, und ist man im Homeoffice, ruft höchstens die beste Partnerin von allen zurück: „Ruf doch woanders“.

Also muss man „schalten, schalten, schalten“, „Life Size“ heißt der neue Videoschalten-Freund, dann ploppen sie auf, all die Köpfe, bis zu 200 passen ins Bild, 16 Außenredaktionen, Korrespondenten, und wo, herrje, steckt denn nun Berlin?

Und man muss „tippen, tippen, tippen“, im Kurznachrichtendienst Slack, dabei fieberhaft überlegend, was die ganzen bunten Slack-Symbole bedeuten. Ist im Urlaub, wer als „Status“ eine Palme hat, und der mit dem „Krank“-Zeichen, hat der nun eine Grippe oder doch etwa Corona?? Man „slackt“, noch so ein neues Wort, aber das Gequatsche auf dem Flur fehlt trotzdem, in dem oft eine Idee stirbt, doch zehn andere entstehen. Den anderen fehlt das offenbar auch, weswegen sich viele melden, weil sie einfach mal sagen wollten, dass sie noch leben, und andere rufen an, um endlich richtig ausführlich zu besprechen, wie wir in Zukunft als Menschen leben wollten und sollten, so nach Corona.

Andere möchten nur etwas lästern, eine andere gute journalistische Tugend, etwa warum die eine Kollegin in der Videoschalte scheinbar in einem Plattenladen steht („Die kann die doch nicht alle gesammelt haben?“), weshalb der Berliner Büroleiter während der Konferenz mit einem Teppichmesser spielt und ob das als subtile Drohung zu verstehen sei, der wirke ja schon länger etwas übellaunig. Dann meldet sich noch der München-Korrespondent, immer zehnmal müsse er es derzeit versuchen, da habe er ja den Söder schneller an der Strippe, und den Papst sowieso, und weil der Herr ein ausgezeichneter Korrespondent ist, glaubt man ihm das sofort – merkt aber an den betretenen Reaktionen, dass man hinzufügen sollte, so gute Kontakte natürlich auch allen anderen zuzutrauen...

Ein Chefredakteur ist in diesen Tagen immer auch Beichtvater – was wörtlich zu verstehen ist, denn jeden Moment kann die Zuschrift einer betagten Leserin kommen, sie wisse nicht mehr wohin mit all ihren Sünden, die Beichtstühle seien ja auch zu. Am Ende des Tages ist man vor allem reif für die Couch, selbst wenn die im Homeoffice den ganzen Tag ganz nahe war. Aber Alkohol, wenigstens das, ist direkt greifbar, auf Küchenzuruf sozusagen.

Gregor Peter Schmitz ist Chefredakteur. Er ruft in diesen Tagen wirklich sehr viel, wird aber eher wenig gehört.

Dienstag, 14. April: Atembeschwerden in der Quarantäne

von Sibylle Mettler

Luft ist etwas wirklich Wunderbares. Ich dachte nicht, dass mir das bald so schmerzlich bewusst werden würde, als mein Mann von seinem Bekannten erzählte. Den hatte es ohne Vorwarnung umgenietet. Fieber, Durchfall, Erbrechen, wie zerschlagen. Vier Tage später lag auch mein Mann mit Magen-Darm-Beschwerden auf der Couch. Sicherheitshalber gingen wir auf Abstand, aßen an getrennten Tischen, tippelten im Flur mit eineinhalb Metern Abstand um uns herum. Ich machte mir Sorgen. Denn der Bekannte meines Mannes litt zu dieser Zeit massiv unter trockenem Husten. Und ein anderer lag mit Covid-19 auf der Intensivstation.

Bei mir begann es mit einer wahnsinnigen Schlappheit. Zuerst dachte ich mir nicht viel dabei. Eine angespannte Tochter, die sich mit ihren zehn Jahren noch nicht allein im Online-Lernen zurechtfand, ein gelangweilter Sechsjähriger, ein erkrankter Mann, dazu meine Arbeit im Homeoffice: Da kann Frau schon mal k. o. werden.

Zwei Tage später musste ich mich aufs Atmen bewusst konzentrieren. Als hätte mein Körper vergessen, wie das geht. Meinem Mann ging es ähnlich, hinzu kamen bei ihm Kopf-, Glieder- und Halsschmerzen. Früher hatte er Asthma. Wie würde sein Körper auf das Sars-CoV-2-Virus reagieren, so er es denn hatte? Unsere Ärztin veranlasste bei ihm einen Corona-Test und stellte uns unter Quarantäne. Während wir auf das Ergebnis warteten, kämpften wir gegen Atembeschwerden an. Der Corona-Test meines Mannes fiel negativ aus. Warum fällt uns dann das Atmen schwer?

Unsere Hausärztin hat nun auch mich testen lassen, das Ergebnis steht noch aus. Es wird aber nichts verändern. Ich bin froh, dass die Hausmittel meiner Oma anschlagen. Wird es in der Brust eng, beuge ich mich mit einem Handtuch um den Kopf über einen Topf heißes Salzwasser. Außerdem liege ich stundenlang auf der Terrasse, teils mit Winterklamotten. Das fühlt sich an, als wäre ich in einer Lungenheilanstalt des 19. Jahrhunderts. Was damals gegen Tuberkulose half, wirkt auch 150 Jahre später.

Als Schulen und Kindergärten geschlossen wurden, hatte ich nichts dagegen, eine Zeit lang zu Hause zu sein. Mal keine Termine, kein „Taxi Mama“, kein Wecker. Doch zwei Wochen Quarantäne zeigen Wirkung. Der Kleine jammert, dass ihm langweilig sei. Die Große hat sich jetzt, da die Ferien beginnen, endlich ans Online-Lernen gewöhnt. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich in dem Dorf, in dem wir wohnen, frische Luft atmen kann. Dass ich einen Garten besitze. Und dass wir uns rechtzeitig von der 72-jährigen Oma zurückgezogen haben. Sie ist Gott sei Dank gesund.

Sibylle Mettler arbeitet als Redakteurin in Immenstadt. Aktuell ist sie in Quarantäne.

Montag, 13. April: Kein Eishockey, nirgends

von Marina Mengele

Für mich begann die Corona-Krise am 10. März. Als die Nachricht bekannt wurde, dass die Play-offs in der ersten Deutschen Eishockeyliga abgesagt werden – also die Endrunde, bestehend aus erster Play-off-Runde, Viertel-, Halbfinale und Finale. Kein Eishockey mehr, nirgends. Da nahm ich alles Folgende fast gefühlstaub hin. Ein Kurzurlaub nach Budapest wird storniert, Home-Office am provisorischen Balkontisch im Wohnzimmer eingerichtet, Familientreffen und Geburtstagsfeiern abgesagt – für einen Eishockeyfan konnte es nicht mehr schlimmer werden als ein Ende ohne Play-offs.

Die ganze Saison, 52 Spieltage lang, fiebert man mit der Mannschaft mit. Die Augsburger Panther hatten sich zum Saisonende den zehnten Tabellenplatz gesichert und sich somit ganz knapp für die Endrunde qualifiziert. Der Gegner wäre der Rivale aus Ingolstadt gewesen, ein besseres Derby gibt es nicht. Alles wäre möglich gewesen. Wie im erfolgreichsten Jahr des Vereins 2010 hätte man ins Finale einziehen können. Doch nun kann man nur spekulieren.

Aber Sie lesen es sicherlich schon heraus, dieses First-World-Problem tangiert mich nur auf einer emotionalen Ebene. Seit 16. März arbeite ich im Home-Office, das lässt sich in meinem Beruf als Social-Media-Managerin – ich arbeite auf digitalen Plattformen wie Facebook, Instagram oder Youtube – einfach umsetzen. Die Video-Telefonate mit den Kollegen sind ein Anreiz, sich morgens zumindest ein bisschen zurechtzumachen und neue Aufgaben kommen durch diese Krise ebenfalls dazu. Zum Beispiel die Liveübertragungen von Pressekonferenzen auf Facebook.

In der Freizeit bleibt nun Zeit für neue alte Hobbys – es wird gepuzzelt, gelesen, gemalt und viel mehr gekocht und gebacken. Die Wohnung war lange schon nicht mehr so sauber und die Fenster selten so früh nach dem Winter geputzt. Ich spare mir tägliche 90 Kilometer im Auto und könnte auch sonst Geld sparen – keine Restaurantbesuche mehr, keine Ausflüge am Wochenende, keine Eishockey-Tickets . Könnte – gäbe es das Online-Shopping nicht.

Es ist für mich weiterhin surreal, dass uns eine Pandemie im Jahr 2020 lahmlegen kann. Doch das Wichtigste ist, dass die Familie und Freunde gesund sind und bleiben. Es zeigt auch, wie gut es uns vor der Krise ging. Wie selbstverständlich es war, an einem sonnigen Samstag durch die Stadt zu schlendern. Ich freue mich auf die Zeit danach, vielleicht hat uns diese Situation wachgerüttelt. Die ersten Spiele der Augsburger Panther im September werde ich jedenfalls als puren Luxus wahrnehmen.

Marina Mengele ist Social-Media-Managerin der Augsburger Allgemeinen und Fan der Augsburger Panther. Sie betreut außerdem unserem Panther-Instagram-Account @aev.kompakt.

Freitag, 10. April: Jetzt - Videokonferenz mit Moritz

von Lea Thies

Ich muss mich beeilen, für diesen Text habe ich rund 15 Minuten Zeit, denn Karl will seinen besten Freund Moritz anrufen. Dazu braucht er meine Hilfe und vor allem: mein Smartphone. Denn das avanciert in Zeiten von Social Distancing zu einem Freunde-Anker – auch für Kindergartenkinder.

Also los: Hände waschen, Abstand halten, in den Ellenbogen niesen und husten – das alles hat mein Vierjähriger ratzfatz rausgehabt und er macht auch bereitwillig bei den Corona-Vorsichtsmaßnahmen mit, weil er weiß: Wenn alle Menschen sich daran halten, profitieren davon auch seine Großeltern. Warum er aber seinen besten Freund oder seine beste Freundin nicht einmal mit ganz großem Abstand treffen beziehungsweise sehen darf – das versteht er zu Recht nicht. Und auch nicht, warum Menschen Ärger bekommen haben, die alleine auf einer Parkbank saßen oder mit der Familie ein kleines Picknick machten – wo sie damit doch niemanden gefährdeten. Oder warum sich die Polizei schwer bewaffnet neben der Wiese postiert, auf der zwei Familien im Abstand von über 100 Metern jeweils für sich Fußball spielen. Oder …

„Das sind halt die Regeln, mein Schatz“, „verrückte Zeiten“, „Abstand halten!“ – diese Worte fallen seit vier Wochen täglich und wenn man sein Kind dabei sieht, wie sehr es seine Kindergartenfreunde vermisst, dann kommen einem schon mal ziviler Ungehorsam und ein harmloses 50-Meter-Abstand-Treffen in den Sinn.

Vermutlich wäre die Lage an der Freundefront noch viel prekärer, gäbe es nicht Smartphones und Videotelefonie. Ein kleiner Trost: Moritz hinter Glas ist besser als gar kein Moritz. Und Sophie hinter Glas, und Johanna hinter Glas … Seitdem gehört mein Smartphone nicht mehr nur mir. Ich habe jetzt quasi einen wunderbaren Zweitjob: Karls Telefonistin.

Das hebt auch die Stimmung im Homeoffice, wenn man Vierjährigen beim minutenlangen Telefonieren samt Wohnungsbegehung zuhört, beim Fachsimpeln über Mopeds, Feuerwehr und Lego, beim Lachen und Juchzen, wenn mal ein „Feuerwehrmann Sam“-Lied oder ein Trommelsolo eingeworfen wird. Zugegeben, unpraktisch, wenn gerade eine Telefonkonferenz ansteht und Sohnemann das Handy mit seiner eigenen Videokonferenz blockiert.

Um das Telefonmanagement in Corona-Zeiten zu vereinfachen, haben wir uns also fürs Homeoffice wieder ein Festnetz-Telefon zugelegt. Damit auch verbunden: alte Erinnerungen an zeternde Eltern wegen stundenlanger Telefonate – aber dafür ist jetzt keine Zeit. Jemand schielt von links unten hoch und wartet auf seine tägliche Videokonferenz …

Journal-Redakteurin Lea Thies ist für die Kinderseite Capito verantwortlich. Zurzeit muss sie sich ihr Smartphone mit einem Vierjährigen teilen.

Mittwoch, 8. April: Am Bildschirm fehlt der Duft von Weihrauch

von Alois Knoller

Weihrauch liebe ich über alles. Den würzigen, herben Duft vermisse ich, seit die öffentlichen heiligen Messen eingestellt worden sind. Wie mystisch verbreiteten sich doch die graublauen Schleier im Augsburger Dom!

Jetzt gibt es nur virtuelle Gottesdienste auf dem Bildschirm. Keinerlei Duft wird dabei übertragen – weder der von Weihrauch noch wenigstens der von Kerzenwachs. Gut, Letzteres lässt sich auch im Homeoffice ohne besonderen Aufwand herstellen. Hier ist eine offene Flamme ja sogar erlaubt im Gegensatz zum Redaktionsbüro mit seinen strengen Brandschutzregeln.

Mit dem Weihrauch ist es schon schwieriger. Ich hätte sogar noch ein Tütchen mit dem aromatischen Harz zu Hause. Doch würde ich es auf der glühenden Kohle verschmoren lassen, wäre es um den familiären Frieden geschehen. Einen würdigen Ort zum Ausweichen finde ich in Corona-Zeiten leider nicht.

Also ist im Homeoffice Fasten angesagt, das auch an Ostern noch kein Ende hat. Denn auch in den gestreamten Gottesdiensten, die ich jetzt aus beruflichem Interesse anschaue, wird kein Rauchfass geschwungen. Mediale Teilhabe ist um einige sinnliche Eindrücke ärmer als das Live-Ereignis. Mag die Kamera auch näher an die handelnde Person zoomen können, als dies der Besucher in einer großen Kirche sehen würde.

Alois Knoller im Homeoffice bei der Übertragung der Messe aus der bischöflichen Hauskapelle mit Prälat Bertram Meier. Bild: Gerlinde Knoller

Leinwände mit Videoübertragungen werden auch bei großen Gottesdiensten aufgestellt, damit die Mitfeiernden auf den ungünstigeren Plätzen auch etwas mitbekommen. Und stark ist man versucht, das projizierte Geschehen für realer zu halten als das, das vorne gerade abläuft. Doch dabei sitzt man immerhin in der Kirche selbst, hört live die Orgel und die Lieder, spricht mit den anderen die Gebete mit, riecht die Kerzen.

Am Bildschirm fallen diese unmittelbaren Eindrücke allesamt weg. Eine Distanz legt sich zwischen den Betrachter und dem Betrachteten. Besser als gar nichts sind die Medienangebote der Kirchen allemal. Und die Nachfrage bestätigt, dass ein breiteres Bedürfnis in der Bevölkerung nach Teilhabe an religiösen Feiern besteht. In Nuancen unterscheiden sich die Qualitäten: Eine bildgetriebene Darstellung verlangt besondere Motive, manche Geistliche setzen geschickt Symbole in ihren Gottesdiensten ein. Momente des stillen Verharrens zerdehnen sich am Bildschirm. Live ist mir das alles doch viel lieber.

Gottesdienste im Livestream: Der Bischof von Augsburg, Bertram Meier, wird zu Ostern Gottesdienste vor den laufenden Kameras von a.tv halten. Sie können sie unter augsburger-allgemeine.de/ostergottesdienst am Karfreitag um 15 Uhr, in der Osternacht um 21 Uhr, am Ostersonntag um 10 Uhr und am Ostermontag um 10 Uhr mitverfolgen.

Alois Knoller ist Mitglied der Kulturredaktion und auf Kirchenthemen spezialisiert.

Dienstag, 7. April: Das schlechte Gewissen läuft mit

von Inna Hartwich

Ich schaue mich um, laufe schneller. Ja, ich bin ein wenig paranoid, ich fühle mich, als hätte ich gerade etwas Verbotenes getan. Doch verboten ist es nicht, was ich hier mache: Ich gehe einkaufen.

Viel kaufen muss ich zwar nicht, aber "Besorgungen von Lebensmitteln" sind in diesen Tagen eine der wenigen Möglichkeiten, seine vier Wände überhaupt noch zu verlassen. Seit einer Woche gilt in Moskau und vielen anderen russischen Regionen die "Selbstisolation für alle". Das Wort "Quarantäne" vermeidet die Regierung. Dabei kennt es jedes Kind, weil hier seit jeher die Kindergärten schnell schließen, wenn es einmal mehrere fiebernde Kinder oder Lausbefall in einer Gruppe gibt. "Karantin" steht dann an der Eingangstür.

Die "Corona-Nicht-Quarantäne" läuft unter dem Stichwort "Putin-Ferien". Der Präsident hatte, nachdem er erst allerlei Hände geschüttelt hatte und sich später in einem quietschgelben Schutzanzug samt Gasmaske in ein Infektionskrankenhaus am Rande Moskaus traute, "arbeitsfreie Wochen" verfügt. Bis Ende April. Vielleicht werden sie verlängert. Homeoffice, Homekita, Homewahnsinn – nicht anders als irgendwo anders auf der Welt.

Der Aufenthalt im Freien allerdings ist in Moskau weitgehend untersagt, "Ferien" hin oder her. Der Bürgermeister ließ nach Putins Rede erst alle Parks schließen, dann Cafés, Restaurants, Kultureinrichtungen. Die Metro ist nahezu leer, die Stadt staufrei. Sein Heim verlassen darf man nur zum Einkaufen, zum Arzt, zur Apotheke, zum Gassigehen mit dem Hund (aber nur 100 Meter vom Haus entfernt), zum Müllcontainer und zur Arbeit, wenn denn keine "Udaljonka" möglich ist, wie die Russen das Arbeiten zu Hause fast schon liebevoll nennen. "Komm, wir binden Saweli an die Leine, dann dürfen wir vor die Tür", sagt unsere vierjährige Tochter. Saweli ist ihr Stoffhund. Wir "spazieren" nun seit Tagen auf dem Balkon, ohne Hund.

Bei grippeähnlichen Symptomen bleiben viele Russen erst einmal zu Hause, weil sie dem eigenen Gesundheitssystem nicht trauen und die Regierung überdies mit harten Strafen bei Missachten des Isolationsregimes droht, die bei umgerechnet 175 Euro beginnen. Polizisten patrouillieren dazu durch die Straßen, außerdem ist Moskau bestens mit Gesichtserkennungskameras ausgestattet. Die Krise ist auch eine Chance für den Staat, seine Überwachungsinstrumente auszutesten.

Solange die kurzen Ausbrüche nach draußen aber noch nach eigenem Ermessen funktionieren, nutze ich diese auch. Mit Kind und Abfallsack in der Hand geht es heute zum nächsten Müllcontainer. Es ist nur ein kurzer Weg über den Hof – aber was für ein erhebendes Gefühl!

Inna Hartwich berichtet für uns aus Moskau - Hundebesitzer sind dort momentan klar im Vorteil.

Montag, 6. April: Meine erste Videokonferenz

von Andreas Frei

Die erste Videokonferenz aus dem Homeoffice – na ja, sagen wir mal so: Es lag eine gewisse Spannung in der Luft. Vor dem inneren Auge malte ich mir aus, wie das Bild auf meinem Laptop grieselt und auf einmal die Leitung steht. Und ich sehe den Chefredakteur in unserer Zentrale, der wie einst Ede Zimmermann bei " Aktenzeichen XY... ungelöst" sehr ernst in die Kamera schaut und mich wie einst Ede den Kollegen Peter Nidetzky im ORF-Aufnahmestudio fragt: "Was hat es bei Ihnen an ersten Nachrichten gegeben?"

In der Realität grieselte nichts. Es machte schwupp, dann sah ich fünf Kollegen, Corona-bedingt verteilt auf gefühlten 500 Quadratmetern Redaktion. Dort hängen zwei große Bildschirme, auf einem war wohl ich jetzt zu sehen. Die Kollegen winkten zart, und ihre erste Frage lautete: "Was hängt denn hinter deinem Rücken für ein knallgelbes Bild?"

Die anfängliche Ernüchterung wich der Erkenntnis, dass dieser Frage ein durch und durch menschliches Interesse zugrunde liegt. Sie kennen mich ja nur aus der Redaktion. Wenn wir dort konferieren, ist die Umgebung immer dieselbe.

Plötzlich sitzen die Kollegen quasi an meinem Esstisch; dort baue ich jeden Morgen mein Homeoffice auf, wegen der Größe des Tisches und der Nähe zur Küche. Sie sitzen da und schauen sich um. Was man so macht beim ersten Besuch in einem fremden Haushalt. Diese Optik gehört neuerdings auch zur Interview-Ästhetik im Fernsehen. Gesprächspartner stehen nicht mehr im Studio, sondern starren zuhause in ihre Laptops. Die Augen der Zuschauer erliegen dann schnell dem Reiz dieser unfreiwilligen Homestory. Sie entdecken hässliche Schrankwände aus den Achtzigern, traurige Pflanzen oder langweilige weiße Wände.

In einer unserer Videoschalten, die inzwischen Alltag geworden sind, sagte jemand aus der Runde zu einer Kollegin: "Und das hinter dir sind also deine Bücher." Die Kollegin antwortete: "Das sind Schallplatten." Auch das kommt vor.

Die mit Abstand häufigste Frage, die mir über diesen Kanal bisher gestellt wurde, war tatsächlich die nach dem gelben Bild an meiner Wand. Ich sagte dann wahrheitsgemäß, dass meine Frau es gemalt hat, ich sehr stolz sowohl auf das Bild als auch auf meine Frau bin und ein guter Auktionator dafür sicher ein paar Trillionen rauskitzeln würde.

Ach ja, da war noch etwas bei der ersten Videokonferenz. Mittendrin erhielt ich eine Whatsapp aufs Handy. Ich las: "Die Kameraeinstellung von unten macht Doppelkinn." Auf dem Bildschirm des Laptops sah ich ganz hinten im Büro einen Kollegen aus der Sportredaktion stehen. Mit einem Grinsen im Gesicht.

Andreas Frei ist Leiter der Redaktion Bayern und Welt.

Sonntag, 5. April: Mein neuer Kollege Karlsson

von Florian Eisele

Seit drei Wochen habe ich in meinem Büro einen neuen Kollegen. Er ist ... Na ja: etwas speziell. Von der Einhaltung von Regeln hält er nicht viel. Er pflegt einen infantilen Humor, will mehrfach im Jahr Geburtstag feiern und ist dank eines Propellers auf dem Rücken auch etwas laut. Trotzdem bin ich heilfroh, dass Karlsson vom Dach seit dreieinhalb Wochen ein fester Bestandteil meines Homeoffice geworden ist. Dreieinhalb Wochen, in denen zuerst eine freiwillige Quarantäne infolge eines vorherigen Österreichurlaubs und die anschließenden Ausgangsbeschränkungen mein Büro in unsere Wohnung verfrachtet haben.

Seitdem teilen sich meine Frau und ich die Arbeit auf: Einer von uns beiden arbeitet am Schreibtisch, der andere betreut unsere beiden drei und sechs Jahre alten Kinder. Für mich bedeutet das: Entweder recherchiere ich und schreibe Artikel – oder ich male und lese aus Kinderbüchern vor. Zum Beispiel. Dass man in der Corona-Krise auch als Teilzeit-Kindergärtner einen langen Atem und Gelassenheit braucht, ist uns schnell klar geworden. Umso besser ist es, dass wir bei der Suche nach neuem Lesestoff für unseren Nachwuchs relativ bald auf Karlsson vom Dach gestoßen sind. Sollte jemand den Romanhelden von Astrid Lindgren nicht kennen: Der dicke Karlsson, eine Mischung aus Mann und Junge, lebt auf einem Stockholmer Hausdach und fliegt dank eines Propellers auf dem Rücken ins Zimmer seines Freundes Lillebror, um ihn zu Unsinn anzustiften. Geht etwas schief, ist das für den lupenreinen Anarchisten Karlsson natürlich kein Problem. Seine Standardantwort, wenn etwa eine Dampfmaschine explodiert oder er Müll vom Hausdach wirft, ist auch bei uns mittlerweile zum geflügelten Wort geworden: "Das stört keinen großen Geist."

In Zeiten der Pandemie ist das ein wertvoller Satz geworden. Wenn massive Ausgangsbeschränkungen verkündet werden, das Toilettenpapier zur Neige geht oder einem die Decke auf den Kopf zu fallen droht, kommt Karlsson ins Spiel. Der hätte an all dem Wahnsinnigen, was gerade um uns herum geschieht, wahrscheinlich noch seine helle Freude und würde einwerfen, dass dies doch bitteschön keinen großen Geist zu stören habe. Und wahrscheinlich hat er damit Recht – in den meisten Fällen zumindest. Normalerweise ist es wohl keine gute Idee, den Rat Karlssons einzuholen. Aber was ist derzeit schon normal. Ein Vorsatz für die Zeit nach Corona ist jedenfalls, sich öfter vor Augen zu halten, dass vieles eben keinen großen Geist stört.

Karlsson vom Dach ist eine der bekanntesten Romanfiguren von Astrid Lindgren und derzeit eine der gefragtesten Personen im Haushalt unseres Sportredakteurs Florian Eisele. Das kann an dessen beiden Kindern liegen.

Freitag, 3. April: Eine einsame Insel

von Margit Hufnagel

Jetzt ist es also soweit. Ich höre Stimmen. Sie flüstern etwas von Corona – was auch sonst. Außer mir ist niemand im Büro in diesen Tagen. Die meisten Kollegen machen Homeoffice, nur ein paar wenigen begegnet man noch im Treppenhaus. Ansonsten: Leere. Womöglich ist der Nachrichten-Desk unserer Redaktion, also der lange Tisch, an dem an normalen Tagen keine zwei Minuten Ruhe herrscht, gerade der sicherste Ort in ganz Deutschland. Mehr "social distancing" geht quasi nicht.

Ein paar Bildschirme leuchten noch blau, jemand hat vergessen, sie auszuschalten. Twilight. Ein bisschen unheimlich. Und jetzt auch noch diese Stimmen, dieses Wispern. Bestimmt nur Einbildung. Oder? Verfluchtes Corona! Ich gehe durch die Schreibtischreihen. Typisch, Kollege X hätte ruhig mal seine ganzen leeren Wasserflaschen mitnehmen können. Und wer gießt eigentlich die Orchideen von Kollegin Y? Die war auch schon mal frischer ... also die Orchidee. Irgendwann fällt mir auf: Da steht ein Radio! Und es läuft! Der schwarze Apparat sieht aus wie ein alter Weltempfänger, redet ohne Unterlass und wirkt mit seinen Knöpfen und der langen Antenne wie aus einer anderen Zeit.

Aber was heißt das schon in diesen Tagen? "Früher" ist in Coronazeiten gerade einmal ein paar Wochen her – seither ist nichts mehr, wie es war. Wer hätte sich vor einem Monat vorstellen können, dass Texte für die Zeitung und das Internet nicht mehr im Redaktionsgewusel entstehen, sondern im besten Fall im heimischen Arbeitszimmer, im eher schlechten Fall am Küchentisch? Der Arbeitsalltag in einer Redaktion besteht zu großen Teilen aus Kommunikation. Ein schneller Zuruf über den Schreibtisch: Wer kann sich um das Thema kümmern? Eine Konferenz mit anderen Ressorts: Was plant ihr für das Wochenende? Wer recherchiert was? All das geht nicht mehr so einfach. Aber es muss gehen. Nur eben anders. Wir installieren Messenger-Dienste auf unseren Handys, ständig piepst das Mistding. Was früher ein beiläufiger Satz war, wird jetzt ein ausufernder Tipp-Einsatz. Und wie schaltet man eigentlich diese Auto-Korrektur ab? Verfluchtes Corona!

In der Kantine haben sie Aufklebe auf den Boden gepappt, die anzeigen, wie groß der Abstand sein muss. Abstand von wem eigentlich? Essen gibt es nur noch zum Mitnehmen. Also zurück an den Platz. Die Tür geht auf, ein Kopf wird durch den Schlitz gesteckt, der Restkörper bleibt sicherheitshalber im Gang. "Sind Sie ganz alleine hier?", fragt der Besucher. Die Augen sind groß. Er lacht und schüttelt ungläubig den Kopf. Isolation mitten im Büro. Verfluchtes Corona!

Margit Hufnagel ist Mitglied der Politik-Redaktion und hätte nicht gedacht, dass sie den Lärm einmal vermisst.

Margit Hufnagel ist Mitglied der Politik-Redaktion und hätte nicht gedacht, dass sie den Lärm einmal vermisst. Bild: AZ

Donnerstag, 2. April: Das Dalai-Lama-Prinzip

von Julius Müller-Meiningen

Normalität. Das ist das Wort der Stunde. Die große Sehnsucht. Im Ausnahmezustand wünschen wir uns alle nichts sehnlicher, als zur "Normalität" zurückzukehren. Alles soll werden wie vorher. Manchmal bekomme ich allerdings einen flauen Magen, wenn ich mir vorstelle, wie nach Corona in Rom alles wieder seinen alten Gang nehmen wird. Der wieder auflebende Verkehr wird das erste Merkmal der Rückkehr zur "Normalität" sein. Wer wird dann noch öffentliche Verkehrsmittel nutzen, in denen man ja angeblich auch nicht mehr sicher ist? Man wird wieder um sein Leben fürchten müssen, wenn man eine Straße überquert. Sich im Straßenverkehr fortzubewegen ist nach allen bisherigen Erkenntnissen mindestens so gefährlich, wie dem sogenannten Killervirus zu erliegen.

Auch die Eile wird zurückkehren, von der viele von uns derzeit eine erholsame Pause nehmen. Wie hat der Dalai Lama es so schön formuliert: Die Menschen im Westen setzen erst ihre Gesundheit aufs Spiel, um Geld zu verdienen, und verlieren dann ihr Geld, um ihre Gesundheit wieder herzustellen. Wir lebten, als müssten wir nie sterben, und sterben, als hätten wir nie gelebt. Immer nach vorne gerichtet, nie innehaltend. Ich vermisse sie gerade nicht, die wahnsinnige Eile der Normalität. Und habe denselben Eindruck bei den mich umgebenden Menschen, die plötzlich auf das Vogelzwitschern hören, das man ja gar nicht hören konnte, weil es wie verschluckt war vom Großstadtlärm.

Man sieht jetzt verrückte Fotos: Affen erobern die Straßen in Thailand, Ziegenböcke wagen sich in Wales in die Zivilisation vor. Enten watscheln durch Rom. Pfauen flanieren in Madrid. Gestern waren wir es, die sie im Zoo anstaunten. Heute sind es die Tiere, die sich vor den verschlossenen Läden fragen: "Ja wo sind sie denn alle hin, diese komischen Menschen?"

Julius Müller-Meiningen. Bild: Julius Müller-Meiningen.

Wenn alles wieder normal wird, verschwinden die Tiere wieder aus den Städten – ausgenommen diejenigen, denen wir Menschen zu sehr auf die Pelle gerückt sind. Zum Beispiel die Fledermäuse, die das Virus in sich tragen und es vielleicht sogar über einen Zwischenwirt an uns übertragen haben. Warum? Weil wir sie nicht in Ruhe lassen. Weil wir uns immer weiter in ihre Lebensräume vorarbeiten. Die Welt nimmt sich gerade eine Pause von der Spezies Mensch, das ist offensichtlich. Die Frage ist, ob wir die Botschaft verstehen – und das hat viel mit unserem Verständnis von "Normalität" zu tun.

Irgendwo habe ich einen Satz gelesen, der mich nicht mehr loslässt. Ich halte ihn für sehr optimistisch, er lautet: "Wir werden nicht zur Normalität zurückkehren, denn die Normalität war das Problem."

Julius Müller-Meiningen berichtet für uns aus Rom.

Mittwoch, 1. April: Mensch, ärgere dich nicht!

Von Stephanie Sartor

Arthur Schopenhauer hat einmal gesagt, dass wir selten an das denken, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Und gerade fehlt viel.

Das Leben ist zusammengeschrumpelt. Wie ein Apfel, der zu lange in der Küche herumgelegen ist. Wir sind ausgetrocknet, durstig nach Menschen, jedes Telefonat ist wie ein Wasserloch in der Wüste. Und man ertappt sich bei dem überraschend anregenden Wunsch, mal wieder dicht gedrängt in einer U-Bahn zu stehen, ganz gepflegt am Bankschalter in der Schlange zu warten.

Der vergangene Samstagabend also. Durst löschen. Mein Mann und ich sitzen an unserem Wohnzimmertisch. Vor uns liegt ein aufgeklapptes Spielbrett. Unsere Freunde, mit denen wir uns für diesen Abend verabredet haben, schauen aus unserem Fernseher heraus. Und wir hinein. Ein Kabel führt zum Laptop, der wiederum ist mit einer kleinen Webcam verbunden, die wir auf einen Stuhl gesetzt haben. Das Spiel beginnt.

Mein kleines rotes Auto zuckelt drei Felder vor. Dann hält es. Ich hätte in der Lotterie gewonnen, steht da. 50.000 Mark. Nicht übel. Wir spielen "Spiel des Lebens". Und ich komme nicht umhin, mir – nicht ohne ein wenig Wehmut – zu denken: Irgendwie spielt das Leben gerade nicht wirklich fair.

Es wird ein langer Abend. Eine lange Nacht. Wir spielen und reden und lachen und tun irgendwie so, als wäre nichts. Spielen ein wenig Normalität. Vergessen Corona. Wenigsten ein bisschen. Gegen drei Uhr morgens winken wir ein letztes Mal in die Kamera, dann fahren wir den Computer herunter. Welt, gute Nacht.

Stephanie Sartor ist Redakteurin im Ressort Bayern & Welt und Digitalreporterin. Bild: Stepanie Sartor

Noch mal Schopenhauer: Wenn wir vor allem an das denken, was uns fehlt, dann sind das die Menschen, die wir bisher oft gesehen haben. Die zu unserem Leben gehören wie die Schlossallee zu Monopoly: die Eltern, mit denen man so gerne mal wieder am Sonntag zusammensitzen und Rinderrouladen essen würde. Die Schwester, die Nichte, Freunde und Kollegen. Im Büro reichte früher ein kurzer Zuruf über den Schreibtisch, jetzt schreibt man E-Mails, telefoniert, manchmal gibt es eine Videokonferenz. Alles ein bisschen komplizierter. Alles ein bisschen distanzierter.

Diese Distanz müssen wir überbrücken. Müssen warten, Geduld haben, den Gedanken zulassen, dass wir auch in den nächsten Wochen in keiner Kneipe sitzen werden, in keinem Restaurant, bei keiner Familienfeier, nicht in der Kantine beim Kaffee mit der Kollegin. Das ist nun mal das Spiel, so sind die Regeln. Wir müssen uns damit abfinden, denn es hilft ja alles nichts. Also: Mensch, ärgere dicht nicht!

Stephanie Sartor ist Redakteurin im Ressort Bayern & Welt und Digitalreporterin.

Dienstag, 31. März: Kultur per Klick? Da fehlt doch was…

Von Stefan Dosch

Theater, Konzert, Kino, Museum … Für einen, für den all dies seit Jahrzehnten einen nicht unbeträchtlichen Lebensbestandteil darstellt, ist die derzeitige Generalschließung eine, sagen wir mal, ungewohnte Situation. Aber, könnte man fragen, wo ist denn hier das Problem, wo wir doch in digitalen Zeiten leben? Ist ja alles verfügbar, Beethoven, Shakespeare, Leonardo und all die anderen, sämtlich nur ein paar Klicks entfernt!

Stimmt. "Besuchen Sie uns online!", schallt es aus allen Ecken des digitalen Postfachs hervor. In einer Fülle, dass man schon nicht mehr weiß, wohin man zuerst gucken, hören soll. "Lucia di Lammermoor" aus München oder "Rosenkavalier" aus Berlin? Dem Pianisten Igor Levit ins Wohnzimmer folgen oder lieber dem Geiger Daniel Hope? Virtuell an den Gemälden des Frankfurter Städel entlangflanieren oder gleich den Sprung in die Eremitage nach St. Petersburg wagen?

Und so kann man seine Nase unvergleichlich nah an die Pixeloberfläche eines van Gogh heranrücken oder die Berliner Philharmoniker beim Rackern im sinfonischen Dickicht verfolgen – und hält’s in den wenigsten Fällen lange am Bildschirm aus. Denn stets wird man vom selben Gefühl beschlichen: Da fehlt etwas. Und zwar etwas Entscheidendes.

Es fehlt der Freiraum und der besondere Lichteinfall, den ein Museum aufzubieten vermag, es fehlt dieser besondere Moment der Betrachtung vor dem Original, so als wäre man selbst der Künstler, der vor hundert oder fünfhundert Jahren von eben dieser Warte aus sein Werk in den Blick nahm. Es fehlt die unvergleichliche Akustik eines originären Konzertsaals, diese Luftigkeit und die spezifische Verzögerung, bis der Klang eines Orchesters das Ohr erreicht.

Und schon gar nicht will sich in der eigenen Stube diese besondere Konzentration einstellen, der Wille eines Kollektivs, über einen bestimmten Zeitraum hinweg nichts anderes zu tun, als eine künstlerische Darbietung zu verfolgen. Eine gesteigerte Aufmerksamkeit, die in einer Livesituation auch von den Interpreten erfasst wird und ihrerseits potenzierend wirkt und die jetzt, beim virtuellen Konsum, so ganz und gar nicht aufkommen will. Ganz zu schweigen von anderen heimatlichen Störfaktoren, dem bimmelnden Telefon, dem Rumpeln der Waschmaschine, dem unaufschiebbaren Anliegen der Tochter …

Aber wir wollen nicht ungerecht sein. Die digital vermittelte Kultur, sie hat auch einen Vorteil. Wo man in der echten Theaterwelt, wenn mal gar nicht taugt, was einem geboten wird, hoffnungslos eingezwängt bleibt in seiner Sitzreihe: Daheim am Bildschirm genügt ein Klick, und ’raus bist du.

Stefan Dosch ist Redakteur im Feuilleton unserer Zeitung. Bild: Stefan Dosch

Stefan Dosch ist Redakteur im Feuilleton.

Montag, 30. März: Die Familie schreibt...

Von Rüdiger Heinze

Man macht halt das Beste daraus. Und dieses Beste ist alles andere als: nicht auszuhalten. Für unsere Familie heißt dieses Beste: stilles Arbeiten nebeneinander, friedliches produktives Einverständnis. Jeder sitzt am Laptop, jeder hat Homeoffice, jeder hat zu schreiben.

Das heimgekehrte Tochterherz formuliert für die Uni Greenwich einige Seminararbeiten – etwa über Shakespeare, Stimmstörungen und einstige Tarnbemalung britischer Kriegsschiffe. Hart stoßen sich die Themen im Raum. Gleichzeitig klagt das Kind, es habe mehr denn je zu tun, weil die Professorinnen und Professoren Homeoffice-Aufgaben stellen – und die dauerten länger als jede Vorlesung.

Die beste aller Ehefrauen wiederum sitzt an einem Buchmanuskript über den 1902 im schwäbischen Babenhausen geborenen Dirigenten Eugen Jochum, seine frühe Förderung durch eine jüdische Familie und seine spätere Rolle im Nationalsozialismus. Außerordentlich kniffliges Thema. Na ja und meine Person schreibt halt das hier auf, diese Notiz aus dem Alltag. Folgt etwas über die Hochästhetik Raffaels zu seinem 500. Todestag.

Jedenfalls können wir froh sein, dass wir Arbeit haben, die anscheinend sogar sinnvoll ist. Dass wir uns konzentrieren müssen und damit der gedanklichen Corona-Schleife zeitweise entfliehen können. Dass wir uns zu beschäftigen wissen, auch übers Schreiben hinaus. Damit ist nicht der tägliche Spaziergang gemeint, sondern die Lektüre am Abend. Der Rückzug in die Wohnung bringt einen Gewinn an Zeit, und manches, was liegen geblieben ist, lässt sich jetzt nachholen – oder vorziehen. Keiner liebt die Bearbeitung des Steuerausgleichs, gewiss nicht, aber jetzt ist ein Punkt gekommen, der weniger qualvoll ist.

Und auch das Tagebuch profitiert von der staden Zeit mitten im Frühling: Man ist nicht mehr versucht, die banalen Geschehnisse des Tages flüchtig zu protokollieren – um Zeit zu sparen – , sondern kann sich grundsätzlichere, übergreifendere Gedanken machen zu dieser besonderen, dramatischen Zeit. Schadet nicht, hilft verarbeiten! Derlei Notizen, breit gesammelt aus der Bevölkerung, könnten für Sozialgeschichtler in künftigen Zeiten ein Fressen sein.

Eben beginnt mein Weib, Klavier zu üben. Beethoven – was sonst 2020. Die Wut über den verlorenen Groschen. Auch ich saß bereits – nach langer Zeit – mal wieder am Cembalo. Mit Bach. Tut immer gut.

Ja, und dann zeichneten Tochterherz und ich schon zweimal zusammen. Seit ihren Kindertagen kaum noch vorgekommen. Motiv: der aufblühende Zweig einer japanischen Zierkirsche. Hoffnungszeichen. Es gibt so viel zu tun.

Rüdiger Heinze Kulturredaktion Kulturredakteur Homeoffice Bild: Richard.mayr@gmx.de

Rüdiger Heinze ist als Redakteur zuständig für Kunst und Theater.

Sonntag, 29. März: Tschüss Steffen Seibert, hallo Nachbar

Von Jan-Luc Treumann

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. So heißt es alle zwei Jahre, wenn die beiden Volontärsjahrgänge einen besonderen Teil ihrer Ausbildung absolvieren: ihre Berlinfahrt. Am heutigen Montag wäre es so weit gewesen, früh am Morgen wären wir in den Bus gestiegen, um knapp 600 Kilometer in die deutsche Hauptstadt zu fahren.

Dort hätten wir die Korrespondenten unserer Zeitung besucht, uns angesehen, wie die Deutsche Presse-Agentur arbeitet und bei den Berliner Kollegen der Morgenpost nachgefragt, wie sie Online-Journalismus machen. Wir wären in die Berliner Unterwelt hinabgestiegen und hätten uns die Zivilschutzanlagen des Kalten Krieges angesehen. Unsere Ausbildungsleiterin hat uns ein spannendes Programm zusammengestellt, das sich nun wegen des neuartigen Coronavirus erledigt hat. Dabei haben wir uns alle drauf gefreut; die Kollegen im Haus haben von der Berlinreise geschwärmt. Wir hätten die Kollegen des neuen Jahrgangs noch besser kennenlernen können. Und statt Steffen Seibert bei der Bundespressekonferenz sehen wir nun aus dem Homeoffice die Nachbarn von gegenüber.

Auch sonst wirbelt SARS-CoV-2 das Volontärsleben durcheinander. Die Volontäre im zweiten Ausbildungsjahr sind ein bisschen wie die sogenannten Groundhopper im Sport, die so viele Stadien wie möglich besuchen wollen. Nur, dass wir in unserem Medienhaus von Ressort zu Ressort springen: Einen Monat verbringen wir in der Politik, einen im Bayern-Teil und so weiter. Und so stand ich Anfang März in der Sportredaktion, in der ich – laut Plan – im April gewesen wäre. Ich wollte Bescheid sagen, dass ich die ersten Tage des Monats nicht da sein werde, weil die Berlin-Fahrt der Volontäre ansteht. Nun werde ich (zunächst) gar nicht mit der Sportredaktion zusammenarbeiten. Denn die meisten Volontäre aus unserem Jahrgang bleiben im April in dem Ressort, dem sie gerade zugeteilt sind. Auch für uns heißt es nun: Homeoffice – und eine Einarbeitung in einen neuen Bereich ist so kaum möglich. So bleibe ich weiterhin der Online-Redaktion treu, aber auch dort beeinflusst das Virus die Ausbildung.

Eigentlich sollen die Volontäre in ihrer Online-Zeit eine Multimedia-Reportage schreiben. Ein Blick hinter die Kulissen der Augsburger Puppenkiste sollte es bei mir werden; ich wollte dorthin gehen, wo kein Zuschauer hinkommt, und unseren Leserinnen und Lesern davon berichten. Doch so ein Termin ist derzeit nicht machbar. Die aktuelle Phase bedeutet eben eine Ausbildung unter besonderen Bedingungen. Und deswegen heißt es für uns: Berlin, Berlin, wir fahren nicht nach Berlin.

Jan-Luc Treumann ist Volontär. In pixeligen Videochats fällt hoffentlich nicht auf, dass er mal wieder zum Friseur muss. Bild: AZ

Jan-Luc Treumann ist Volontär. In pixeligen Videochats fällt hoffentlich nicht auf, dass er mal wieder zum Friseur muss.

Freitag, 27. März: Trügerische Idylle am Reiterhof

Von Andrea Bogenreuther

Zu einer Zeit, in der nahezu alle Freizeitstätten und Sportanlagen geschlossen haben, gehören wir Pferdebesitzer und Reitsportler zu den Privilegierten. Wir dürfen uns – dirigiert von strengen Auflagen – weiterhin um unsere Tiere kümmern. Doch mit dem "Hobby" Reitsport hat das alles nichts mehr zu tun. Zulässig ist einzig und allein die Grundversorgung der Pferde – also Fütterung, Pflege und Bewegung. Diese drei Punkte müssen gewahrt bleiben. Denn in diesem Fall schlägt das Tierschutzgesetz das Infektionsschutzgesetz.

Und so stehen die Pferde auch in unserem Stall täglich auf ihren Paddocks draußen in der Sonne, die Katzen tollen über den Hof und Reiter bewegen ihre Vierbeiner auf unserem großen Springplatz. Doch die Idylle trügt. Nichts ist hier mehr so wie noch vor drei Wochen. Als Kinder von ihren Eltern zum Reitunterricht gebracht wurden und im Stall immer geschäftiges Treiben herrschte. Seit zwei Wochen sind Lehrgänge, Trainingsstunden und Reitunterricht nach Vorgabe der Deutschen Reiterlichen Vereinigung nicht mehr zulässig. Auch für unseren Stall gilt die vom Dachverband ausgegebene Formel: Pro Tag pro Pferd ein Mensch für exakt zwei Stunden.

In der Halle und auf dem Platz darf zwecks Sicherung der vorgeschriebenen Abstände nur noch ein Reiter pro 200 Quadratmeter unterwegs sein. Was zur Folge hat, dass wir uns bei 35 Pferden auf dem Hof nach einem ausgeklügelten Zeitplan richten müssen.

Sportredakteurin Andrea Bogenreuther mit ihrem Pferd. Bild: Tamara Degen

Ausnahmslos jeder, der den Hof betritt, muss sich in einem vorgeschriebenen "Anwesenheitsplan" für das zweistündige Zeitfenster eintragen. An jeder Stalltür hängen Listen mit Vorschriften zu den Hygienemaßnahmen. Jeder, der sich um ein Pferd kümmert, benötigt zudem eine unterschriebene und abgestempelte "Eigenerklärung" mit dem Namen und der Lebensnummer des Pferdes. Dieses Formular kann man der Polizei vorlegen, wenn man auf dem Weg in den Stall aufgehalten wird. Oder die Reitanlage selbst überprüft wird. Denn die staatlichen Kontrollen laufen bereits. Stallbesitzer und Vereinsvorstände werden haftbar gemacht, wenn sich Mitglieder und Pferdebesitzer nicht an diese Regeln halten.

Doch wer sich schon einmal um ein Pferd gekümmert hat, wird ahnen, dass der vorgeschriebene zweistündige Zeittakt mit Pflege (die Pferde verlieren gerade ihr Winterfell!), Reiten und Misten eng gesteckt ist. Und weil Pferde wahre Meister darin sind, zu unpassendsten Zeiten durch den Koppelzaun zu brechen, an einer Kolik zu erkranken oder sich ein Hufeisen loszutreten, sind die Sorgen der Pferdebesitzer groß. Mal schnell in den Stall fahren, geht einfach nicht mehr.

Andrea Bogenreuther ist Sportredakteurin. Sie besitzt ein Pferd und gibt in ihrer Freizeit im Verein Reitunterricht.

Donnerstag, 26. März: Spazieren gehen mit Hund und unruhigem Gefühl

Wer einen Hund hat, kommt ins Gespräch. Zumindest mit anderen Hundebesitzern, die zur gleichen Zeit die gleiche Gassi-Runde gehen. Das liegt an den Hunden, die völlig distanzlos mit ihren Artgenossen umgehen. Während die Hunde schnüffeln, stehen die Menschen daneben, sagen mindestens "Hallo", oder "Wie alt ist er denn", meist aber wird ein wenig geplaudert. Vorbei! Seit dem Wochenende wird die Eineinhalb- besser Zwei-Meter-Regel auch auf den Wald- und Feldwegen eingehalten, vielleicht kurz die Hand zum Gruß gehoben, und verwunderte Hunde an der Leine aneinander vorbeigezogen.

Es fühlt sich merkwürdig an. Wie sich derzeit alles merkwürdig anfühlt. Im Roman "Die Wand" erzählt Marlen Haushofer von einer Frau, die plötzlich durch eine durchsichtige Wand von der Außenwelt abgeschnitten ist. Vielleicht ein bisschen so. Nur dass es keine Wand ist, sondern eine Haube, die über einen gestülpt wurde.

Vorige Woche noch ist man auf dem Spaziergang mit Wildfremden ins Gespräch gekommen, weil auch alle reden wollten. Über das, was die Welt gerade bewegt, und sei es auch in an sich so lapidaren Verästelungen wie der Frage, ob man eigentlich mit dem Hund bei Ausgangsbeschränkungen noch raus darf. Darf man also. Wobei natürlich die Frage nicht ganz so lapidar ist, wenn man mit einem Hund in einer Stadtwohnung lebt und, wie eine Bekannte erzählt, der Hund den ganzen Tag bellt, wenn er nicht herauskommt. Und lapidar natürlich auch nicht die Frage, was passiert, wenn man in Quarantäne müsste…

Und jetzt? Ziehen die Besitzer die Hunde also aneinander vorbei. Ziehen alle vorbei. Radelt ein Teenager im Fußballtrikot langsam schlenkernd vorbei, ohne das sonst dazugehörige Rudel, spaziert die Kleinstfamilie mit Kinderwagen vorbei, ein paar Jogger mit verstöpselten Ohren, ein Paar in curryfarbenen Jacken, von der Ferne winkend ein Bekannter. Lieber wäre einem jetzt, man würde gar niemanden begegnen, weil es einen so großen Unterschied macht, ob man Abstand halten möchte oder ob man Abstand halten muss. Und andererseits: Draußen und die Sonne scheint. Draußen und die Sonne scheint und direkt vor einem hüpft auf dem Boden ein Rotkehlchen vor sich hin, als würde es Mensch und Hund nicht sehen. Unsichtbar unter der Haube.

In Spanien sind die Menschen - bis auch das dann verboten wurde - mit Kanarienvögeln und Ziegen spazieren gegangen, um der Ausgangssperre zu entgehen. Hauptsache draußen. Unruhig in den Alleen hin und her wandern. Wer jetzt einen Hund hat…

Stefanie Wirsching ist Redakteurin der Kultur- und Journalredaktion. Ihr Hund: Chilli, fünf Jahre alt, Lagotto Romagnolo.

Mittwoch, 25. März: 1,5 Meter Abstand – Ein Begräbnis in Zeiten von Corona

Von Anton Schwankhart

Ein guter Bekannter ist vor einigen Tagen gestorben. 58, verheiratet, drei erwachsene Kinder. Nicht an Covid-19. Eine seltene Krankheit hat ihn das Leben gekostet. Man muss das inzwischen sagen, obwohl er jetzt, ganz am Ende, doch noch auf eine Art zum Virus-Opfer geworden ist. Mein Bekannter, der mir zuletzt ganz besonders ans Herz gewachsen war, stand Religion und Kirche nahe. Dass einer wie er sich in einem katholischen Begräbnis von der Welt verabschieden wollte, stand außer Frage. Aber was ist ein solcher Wunsch in Zeiten von Corona wert? In Zeiten, in denen selbst in den Todesanzeigen in unserer Zeitung darauf hingewiesen wird, dass die Beisetzungen nur im engsten Familienkreis stattfinden dürfen.

Am Tag nach seinem Tod saß die Familie zusammen, um die Beerdigung zu besprechen. Damals waren die Ausgangsbeschränkungen noch weit weg, aber die Sorge, es könnte kein Begräbnis werden, wie es sich der Verstorbene gewünscht hatte, bereits zum Greifen nah. Und mit jedem Tag näher zum Beerdigungstermin entfernte sich die Planung weiter von ihrem Ursprung.

Erst die Kränze ordern. Nein, bedauert die Blumenhändlerin, die seit vielen Jahren die Familie zu allen möglichen Anlässen versorgt, sie dürfe in ihrem Laden nicht mehr verkaufen. Die Bestatterin bringt Kunstgebinde ins Spiel. Dann ein Ausweg: Die Blumenhändlerin sagt, sie dürfe ausliefern. Immerhin. Blumen und Kränze gesichert. Wohin aber liefern? In die repräsentative Kirche, die dem Verstorbenen nahe war, dürfen nicht mehr als 25 Trauergäste. Bald darauf sind es nur noch zehn. Bei zehn bin ich draußen. Auch wenn der Verstorbene der Cousin meiner Frau war, reicht das nicht einmal zum Härtefall. Jetzt bleibt nur noch das kleine Kirchlein. An einen schön gestalteten Gottesdienst mit Musik ist nicht mehr zu denken. Die Familie diskutiert kurzfristig eine Feuerbestattung, verwirft die Idee aber wieder. Inzwischen gibt es auch kein Kirchlein mehr. Nur noch eine Beerdigung im Freien ist erlaubt.

Wenigstens hat die Kreisverwaltungsbehörde Erbarmen. 15 Trauergäste, 1,5 Meter Abstand. Ich bin wieder dabei. Die Familie versichert als Besteller der Bestattung schriftlich, dass alles ordnungsgemäß abläuft, andernfalls droht Bußgeld. Bei aller Würde: Am Sarg wirken die Trauernden seltsam verloren. Dort, wo es einen nach Nähe verlangt, stehen die Angehörigen in Corona-Abstand allein mit ihrem Schmerz. Der Trauergottesdienst findet später statt, wenn die Pandemie vorüber ist. Allerdings bereitet der Pfarrer die Familie schon jetzt auf einen Ansturm vor, man müsse sich darauf einstellen, dass dann Gottesdienste zusammengelegt werden. "Die Leute", so der Geistliche nüchtern, "sterben auch nach Corona weiter."

Anton Schwankhart ist Leiter der Sportredaktion.

Dienstag, 24. März: Verdacht auf Corona – und 14 Stunden bis zum Test

Von Richard Mayr

Was tun, wenn einen der Hausarzt nicht mehr sehen will? Dann bleibt man einfach zu Hause, regelt alles am Telefon, bekommt die Krankmeldung zugeschickt und versichert dem besorgten Arzt, dass man ihm bestimmt beim nächsten Besuch eine Briefmarke mitbringen wird, versprochen. Was aber tun, wenn aus Halsschmerzen und Fieber plötzlich Lungenschmerzen werden, einen trockener Husten plagt und man das Pech hatte, einem der ersten Corona-Patienten der Region begegnet zu sein?

Vor anderthalb Wochen war es noch möglich, es unter der Nummer 116117 beim ärztlichen Notdienst zu versuchen. Gut, Geduld war dafür schon nötig. Sogar reichlich. Der erste Hoffnungsschimmer nach einer Stunde voller Belegtzeichen endlich durchgekommen zu sein, war trügerisch. Denn der Telefoncomputer hatte einen nicht nach Bayern durchgestellt, sondern in das deutschlandweite Callcenter. Und als es dort hieß: Moment, wir verbinden sie, flog man wieder aus der Leitung. Vier Stunden später war klar, dass man einer erfolgreichen Vermittlung nach Bayern in diesem Augenblick so nah wie seitdem nicht mehr gewesen war. Das System kollabierte gerade.

Deutschland schaltete auf den Corona-Modus um. Die Befürchtung, am Virus erkrankt zu sein, griff wie der Erreger exponentiell wachsend um sich. Um 18 Uhr, nach zehn vergeblichen Stunden gab es immer noch kein Durchkommen. Wenn es nicht auch um Recherche gegangen wäre, ob das überhaupt möglich ist, jemanden zu erreichen, wäre das der Punkt gewesen, frustriert aufzugeben.

Aber es gab ein spätes Glück. Um halb elf hatten es die meisten entweder geschafft oder aber müdigkeitsbedingt aufgegeben, um halb elf ging es wieder ins deutschlandweite Callcenter und von dort weiter in die bayerische Warteschleife, das erste Mal. In der folgenden Stunde in der Warteschleife bestand tatsächlich die Gefahr, einfach einzuschlafen. Aber so nah vor dem Ziel – nein.

Irgendwann war tatsächlich eine abgearbeitet klingende Stimme am anderen Ende, die abwiegeln wollte, sehr unwahrscheinlich, könnte ein grippaler Infekt sein. Letztlich hieß es: "Sie stehen vorläufig unter Quarantäne, ein Arzt kommt zu ihnen, sie werden getestet. Bitte verlassen sie bis dahin nicht das Haus."

Dann ging es vergleichsweise schnell. Der Arzt kam am nächsten Morgen, die Nachbarn bekamen es nicht mit, als er in Schutzkleidung klingelte. Schnell ein Rachenabstrich und da ein Merkblatt, wie man sich jetzt zu verhalten habe. Zwei Tage später der Anruf des Arztes: "Negativ" – Erleichterung.

Richard Mayr ist Kulturredakteur und war in einer Theaterpremiere, die auch einer der ersten Corona-Erkrankten der Region besuchte.

Montag, 23. März: Ein Shutdown kann ganz schön stressig sein

Von Sarah Schierack

Wenn man sich anderen Personen nicht nähern darf und ein Besuch schon gar nicht infrage kommt, muss man sich aus vielen Indizien zusammenreimen, wie die Mitmenschen in der Corona-Krise wohl ihre Zeit verbringen. Die Schulfreundin erzählt in einer Sprachnachricht, sie würde nun viel backen: Brot, Kuchen, und was es da sonst noch gibt. Die Kollegin veröffentlicht im Internet Bilder ihrer blank geputzten Wohnung, mehrere Freunde spielen nun abendfüllend Brettspiele.

Ich freue mich, dass die Menschen plötzlich so viel Zeit haben, so viele neue Hobbys finden – ich beneide sie sogar darum. Denn ich habe seit Beginn des Corona-Shutdowns nicht ein einziges Buch ausgelesen, keine neue Sprache gelernt und der dringend notwendige Frühjahrsputz rückt auf meiner Liste der Dinge, die ich zu tun habe, von Tag zu Tag weiter nach unten.

Vergangene Woche konnte ich das noch auf meinen Tagesablauf schieben, der so anders als in normalen Zeiten gar nicht ist: Gemeinsam mit einigen wenigen Kollegen arbeite ich weiter in der Redaktion. Mittags sitzen wir mit großem Abstand in der Kantine, die zwar zu zwei Dritteln abgesperrt ist, aber den Betrieb aufrecht erhält. Abends gehe ich einkaufen, danach noch spazieren. Die Abende sind ruhiger als sonst, aber ich kann mir noch einbilden, dass das Leben normal weitergeht.

Der wahre Grund ist aber ein anderer: Auch wenn das ganze Land stillgelegt ist, ist die Zeit, in der nichts zu tun ist, knapp bemessen. Die Straßen sind leer, die Bars und Restaurants zu – weniger los ist deswegen aber nicht, vor allem nicht am Wochenende. Ich habe das Gefühl, weil alle Abstand halten müssen, will man sich zumindest digital so nah wie möglich sein.

Ich habe lange nicht mehr so viel telefoniert wie in den vergangenen Tagen. Einen Spaziergang am Sonntag musste ich abbrechen, weil mein Handyakku die ständige Beanspruchung nicht mehr mitmachte. Später stand eine Video-Konferenz mit Freunden an, zu der ich zu spät kam, weil ich noch meine Familie am Telefon hatte.

Nach eineinhalb Stunden musste ich mich auch aus dem Video-Gespräch wieder verabschieden: Meine Schwester hatte zu einem Livestream auf Instagram eingeladen. Auch in der nächsten Woche stehen schon einige Dinge an: Eine Freundin bietet Online-Yoga an. Dazu kommen Klavierkonzerte im Internet, Lesungen und Bands, die ihre Auftritte ins Netz verlegen. Wirklich stressig finde ich das natürlich nicht. Ich muss mich nur langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass ich den Frühjahrsputz wohl auf unbestimmte Zeit verschieben werde.

Sarah Schierack ist Leiterin der Digital-Redaktion. Sie ist dankbar, dass sich die Menschen während der Krise zumindest über das Internet austauschen können.

Sonntag, 22. März: Aus der Stille wird langsam Einsamkeit

Von Birgit Holzer

In diesen Tagen bedauere ich es, nicht mitten in Paris zu leben. Zwar liegt die Stadtgrenze nur ein paar hundert Meter entfernt und ich liebe die unmittelbare Nähe zum großen Park Bois de Vincennes, in dem ich immer noch joggen gehe – alleine, wohlgemerkt. Seit Dienstag dürfen wir in Frankreich die Wohnung zumindest noch verlassen, um das Nötigste einzukaufen, Sport zu treiben, den Hund – falls vorhanden – auszuführen und in Ausnahmefällen zu arbeiten. Ansonsten heißt die wenig charmante Aufforderung der Behörden: "Restez chez vous!" ("Bleibt zu Hause!"). Dabei heißt Paris im Frühling doch in normalen Zeiten: ein Besuch auf dem Eiffelturm, bei der Mona Lisa im Louvre, ein Stopp im Straßencafé.

Die sonst so wohltuende Ruhe meines Vorortes im Kontrast zum lauten Paris befördert in Zeiten der weitgehenden Ausgangssperre ein Gefühl der Einsamkeit. "Quarantäne-Feten" gibt es hier nicht, zu denen sich die Pariser über die sozialen Netzwerke verabreden: "Zeigen wir, dass wir es schaffen, den Hausarrest beherzt durchzustehen!", heißt es auf Facebook. Jeden Abend um 19.30 Uhr soll man sein Fenster öffnen, die Musik aufdrehen, dazu tanzen und einander zuwinken.

Eine schöne Geste, aber bei mir bleibt es um 19.30 Uhr ruhig. Nur die Vögel zwitschern diskret. Viele meiner Nachbarn flohen noch rechtzeitig aufs Land zu ihren Familien, bevor das ab Dienstag nicht mehr möglich war. Und die Zuhausegebliebenen sind derzeit nicht besonders auf Kontakt aus: Ihre Einkäufe erledigen sie schnell und tun dabei so, als sei nicht nur der Körper-, sondern auch der Blickkontakt verboten. Die Stimmung ist angespannt.

Und doch schrecke ich um 20 Uhr auf, als ich draußen Applaus und Jubelrufe höre: Es gibt also doch noch Gutgelaunte, und sie sind an ihre Fenster gekommen, um auf diese Weise das französische Krankenhauspersonal zu ehren, das längst am Limit arbeitet. Auch dazu wurde im Internet aufgerufen. Dass sich auch meine Nachbarn beteiligen, berührt mich. Ich klatsche laut mit. Und schon fühle ich mich weniger allein.

Als Korrespondentin in Frankreich arbeite ich nicht in einem Redaktionsbüro. Homeoffice ist mir nicht fremd – absolute Ruhe aber schon. Alle Termine der nächsten Wochen sind abgesagt. Sogar die französische Rentenreform wird ausgesetzt, die im Winter für so viel Streiks und Aufruhr in der Bevölkerung sorgte. Über welche Themen werde ich künftig noch schreiben, außer über die Lage in Frankreich und meinen Alltag in Zeiten des Virus? Sehr vielseitig ist er momentan nicht. Aber eigentlich ist gerade das besonders.

Birgit Holzer lebt seit elf Jahren im Pariser Vorort Charenton-le-Pont, von wo aus sie als Frankreich-Korrespondentin berichtet.

Freitag, 20. März: Die Freude und den Tod vor Augen

Von Uli Bachmeier

So schön kann der Weg zur Arbeit sein. Es ist ein strahlend heller Frühlingsmorgen. Und es ist als wäre Sonntag. Statt die U-Bahn zu nehmen – die vor Corona oft überfüllt war, jetzt aber auch in Stoßzeiten nur noch spärlich besetzt ist –, packe ich meinen Rucksack und ziehe los: vorbei an der Technischen Universität und den Pinakotheken über die Ludwigstraße in den Englischen Garten und dann weiter bis zur Isar. Etwa 45 Minuten dauert der Fußweg von der Maxvorstadt ins Lehel, wo sich das Münchner Büro unserer Redaktion befindet.

Diese Zeit – 45 Minuten hin, 45 Minuten wieder heim – nehme ich mir normalerweise nicht. Plötzlich aber hab ich sie. Gefühlt 95 Prozent aller Termine finden nicht statt. Pressekonferenzen gibt es nur noch per Live-Stream. Politische Abendveranstaltungen sind abgesagt. Und auch der Landtag kommt nach dreiwöchiger Pause – erst Fasching, dann Kommunalwahlkampf – nur langsam wieder in die Gänge.

Corona-Krise? Den Enten im Englischen Garten ist das ziemlich egal. Bild: Abt (Symbol)

Den Enten im Englischen Garten ist das ziemlich egal. Für einen politischen Korrespondenten aber ist das ein ernstes Problem: Ich treffe keine Leute mehr, die etwas wissen – oder genauer: die etwas wissen, bevor alle es wissen. So viel wir auch telefonieren, so digital vernetzt wir auch sind – mir fehlt das persönliche Gespräch, der unmittelbare Eindruck und die beiläufigen Gesten, die oft mehr sagen als Worte. Korrespondenten sind ein bisschen wie Trüffelschweine und ein bisschen wie Eichhörnchen. Sie wühlen und sie sammeln. Im besten Fall ergeben ihre Erträge einen authentischen Ausschnitt der Wirklichkeit, der dann korrekt dargestellt werden kann. Wenn ihnen der direkte Kontakt mit politischen Akteuren entzogen wird, dann wissen sie zwar immer noch, was passiert (und hoffentlich auch, warum). Die tieferen Motive, die Erwartungen, Hoffnungen und Ängste hinter den Entscheidungen aber bleiben ihnen verborgen.

Der journalistische Ertrag eines Spaziergangs durch den Englischen Garten hält sich in Grenzen. Ich kann von dort nur berichten, dass sich die Surfer an der Eisbach-Welle ihren Spaß bisher nicht haben verderben lassen. Wer eiskaltes Wasser nicht scheut, den schreckt weder das Virus, noch beeindrucken ihn die Appelle, zu Hause zu bleiben.

Mich persönlich schreckt das Virus auch nicht. Ich bin gesund. Ich werd’s überleben. Trotzdem meide ich die U-Bahn und gehe zu Fuß. Ich denke auf dem Weg an meine Eltern. Ich besuche sie zurzeit nicht. Mein Vater ist 86, hat ein schwaches Herz und eine kranke Lunge. Ich weiß: Wenn er sich ansteckt, hat er kaum Chancen zu überleben. Ich weiß aber auch: Er hätte seine helle Freude daran, mit mir den Surfern zuzuschauen oder im Biergarten eine Maß zu trinken.

Uli Bachmeier, 60, ist unser Landtagskorrespondent in München.

Donnerstag, 19. März: Keiner kommt zum Kindergeburtstag

Von Doris Wegner

Geschenkpapier? Wo ist verdammt noch mal Geschenkpapier? An alles gedacht in den letzten hektischen Tagen, aber ausgerechnet daran nicht. Geschenkpapier wäre für mein kleines Familiensystem jetzt absolut relevant. Denn mein Kind hat Geburtstag. Es ist spätabends, der Kuchen endlich im Ofen ... Die Geschenke? Nun, da liegen sie ...

Kindergeburtstag allerdings ist in diesen Tagen eine recht einsame Sache. Es gibt keine lustigen Einladungen, die verschickt werden. Keine bunten Luftballons am Hauseingang. Keine gut gelaunten Freunde, die erwartungsvoll ins Haus marschieren, spielen, lachen und am Ende des Tages über die Stränge schlagen. Keine Oma, die kommen kann, die drückt und herzt. Das Kind hingegen ist aufgeregt und hibbelig wie in jedem anderen Jahr auch. Und nach den pflichtschuldig erledigten Homeschooling-Einheiten ausgesprochen erwartungsfroh.

Nun, und ich bin den ersten Tag im Homeoffice, sitze an einem alten Esstisch und die Nachrichten überschlagen sich: Der Außenminister hat wegen der Corona-Pandemie eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen und im Anschluss die größte Rückholaktion aller Zeiten von deutschen Urlaubern angekündigt. Luftbrücke wird das von einigen genannt. Eine absolute Ausnahmesituation.

Noch in der Nacht hatte ich meinem Sohn eine Karte geschrieben, dass er diesen Geburtstag wohl nicht so schnell vergessen werde, weil er in ganz außergewöhnliche Zeiten falle, dass es vielen anderen Kindern genauso gehe und dass wir die Party – ist doch klar! – nachholen werden. Leichtsinnigerweise habe ich ihm Normalität versprochen, die es derzeit nicht gibt, und einen superlustigen gemeinsamen Spielenachmittag angekündigt.

Gespielt hat das Kind dann allein. Tischtennis gegen die Fensterscheibe. Tschick, tack, dong, tschick, tack, dong, tschick, tack dong ... Das ist also der Sound lahmgelegten Kinderglücks.

Mit Mitteln, die eigentlich nicht okay sind, habe ich sein Verständnis erkauft: Weißt du, das ist eine Situation, die ich so auch noch nicht erlebt habe. Du bist doch jetzt schon groß. Tschick, tack, dong. Ich bin ganz schnell fertig. Tschick, tack dong, dong, dong ... Zwei Dinge treiben mich nun um: Wann kann ich die Rückholaktion für diesen versauten Kindergeburtstag starten? Und weiter: Hat mein Sohn gemerkt, dass auf seinen Geschenken lauter Schneeflocken, Tannenbäume und Rentiere zu sehen waren? Ich glaube schon. Er hat nichts gesagt.

Doris Wegner ist verantwortlich für das Reise-Journal unserer Zeitung. Wenn es schon keine Feier gab – der Kuchen fehlte nicht.

Mittwoch, 18. März: Leere Regale und volle Kneipen

Von Katrin Pribyl

Ich lebe in Brixton, einem hippen Viertel im Londoner Süden. Insbesondere vor der U-Bahnstation fühlt man sich wie auf dem Jahrmarkt. Es wuselt und brummt und lärmt und riecht tagsüber nach den Abgasen der Doppeldeckerbusse und den Blüten vom nahen Blumenstand; nachts wabert der Geruch frischer Hotdogs durch die Luft, die vor der Station gebraten werden. Man fühlt sich am Puls der Zeit in dieser Stadt, die sich immer bewegt, immer überrascht, immer fasziniert.

Im Moment wuselt, brummt und lärmt es noch immer, wenn auch wegen der Coronavirus-Krise deutlich weniger als sonst. Und man stellt sich die Frage: Kann London überhaupt zum Stillstand kommen?

In einem Chat mit Freunden wurde jetzt diskutiert, wo man sich am Abend treffe. Geplant war ein Dinner in Soho. Hier im Ausgehviertel West End tummeln sich sonst Massen von Touristen, nun sind deutlich weniger Menschen unterwegs. Die Theater haben geschlossen – aus freien Stücken. Drastische Maßnahmen der Regierung? No.

Die U-Bahn ist spärlich besetzt, auch wenn Johnson beschwichtigt. Bild: dpa

Endlich stünden die Chancen gut, einen Tisch bei diesem neuen Taiwanesen zu bekommen, freut sich im Chat derweil Freund M. Freund R. fragt: "Wollen wir davor noch gemeinsam ins Fitnessstudio?" Ich frage: "Seid ihr des Wahnsinns?" Das Motto "Keep calm and carry on" haben die Briten während des Krieges erfunden und in den Jahrzehnten danach perfektioniert. Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen! Zwar sind auch in London die Regale der Supermärkte leer geräumt, nur tauscht man seine Sorgen allzu häufig noch beim Bier im Pub. Es herrscht in manchen Kreisen ein Gefühl der Unverwundbarkeit, das mich fassungslos zurücklässt.

Die U-Bahn, die berühmte Tube, ist trotzdem deutlich leerer als sonst. Ich nutze keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr und falls ich etwas erledigen muss, gehe ich meistens zu Fuß. Eigentlich sollte diese Woche die nächste Runde der Verhandlungen zwischen dem Königreich und der EU über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit beginnen. Verschoben. Man mag es kaum aussprechen, aber ein bisschen vermisse ich den Brexit.

Eine befreundete Ärztin arbeitet für den staatlichen Gesundheitsdienst NHS, eine heilige Kuh auf der Insel. Doch ihre Schilderungen über fehlende Ausrüstung oder den Mangel an Personal sind gruselig. Selbst Ärzte und Pfleger werden kaum getestet, wenn sie für das Coronavirus typische Symptome zeigen. Es ist ein unterfinanziertes Gesundheitswesen, das auch ohne Coronavirus schon keuchte. "Uns droht eine absolute Katastrophe", sagt Anna. Ich lege auf – und mir ist ein bisschen übel.

Katrin Pribyl ist unsere Korrespondentin in London. Sie staunt über die Unbekümmertheit vieler Briten.

Dienstag, 17. März: Soforthilfe für Sam

Von Michael Stifter

Als ich meinem Sohn im Sommer erzählt habe, dass ich nach Berlin fahre, um ein Interview mit Horst Seehofer zu dessen 70. Geburtstag zu führen, bekam ich eine ebenso einleuchtende wie überraschende Antwort. Mit der Miene eines Menschen, dem gerade siedend heiß einfällt, dass er etwas ganz Wichtiges vergessen hat, sagte der Dreijährige: "Aber Papa, dann müssen wir doch noch einen Kuchen backen, wenn der Horst Geburtstag hat." So, und jetzt erklären Sie mal diesem kleinen Kerl, dass Politik ein ernstes Geschäft ist und der Papa sich jetzt wirklich, wirklich auf diesen Text konzentrieren muss.

Homeoffice – das hat der kleine Mitbewohner schon begriffen – bedeutet, "dass ich dem Papa jetzt immer Hallo sagen kann, wann ich will". Mein erster Tag in Heimarbeit beginnt allerdings mit einer ganz anderen, grundsätzlichen Frage: Vor der Konferenz duschen oder nicht? Ich entscheide mich für ja. Mein Ziel ist es, mich möglichst lange gegen die drohende Verwahrlosung zu stemmen. Die kommenden zwei Wochen werde ich zu großen Teilen im Schlafzimmer verbringen. Nachts zum Schlafen und tagsüber zum Arbeiten – und ich habe fest vor, Letzteres stets voll bekleidet zu tun.

Michael Stifter in seinem Home-Office. Bild: Stifter

Die Tür zu meinem "Büro" geht auf. Feuerwehrmann Sam hat seinen Helm verloren. Jetzt müssen schnelle Lösungen her. Ich werde mit einem Soforthilfeprogramm eine Eskalation der Krise verhindern. Whatever it takes. Sam ist systemrelevant – jedenfalls für das Kind. Auch die Nahrungsmittelversorgung dahoam steht schon bald auf der Kippe. Jetzt, da ich meine eigene Kantine bin, ist der Speiseplan recht schokoladen- und koffeinlastig. Dann kommt die rettende Eilmeldung von meiner Frau – aus dem Kitchen Office quasi. Es ist noch Suppe da.

Kurz darauf sitze ich am Laptop, tippe meine Artikel, bekomme Mails und ständig neue Corona-Nachrichten. Immer wieder telefoniere ich mit dem Teil der Mannschaft, der in der Redaktion die Stellung hält. Eigentlich könnte man das Meiste auch schriftlich klären, aber irgendwie tut es gut, sich zu hören. Eine der besten Erkenntnisse dieser Krise: Wie schön es ist, Kolleginnen und Kollegen zu haben, mit denen man gerne Zeit verbringt. Normalerweise. Im Homeoffice ist jeder auf sich allein gestellt. Vom Schreibtisch aus sehe ich den Nachbarn, der seinen Garten umgräbt. Er hat Zeit, denn sein Arbeitgeber musste den Laden vorerst zusperren. Vielleicht gehe ich nachher mal auf einen Espresso zu ihm hinunter. Ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn ist in diesen Tagen Gold wert – erst recht, wenn er Obst und Gemüse anbaut.

Michael Stifter leitet das Ressort Politik & Wirtschaft. Er hat zwei kleine Kinder, die sich gerade über den Papa im Homeoffice wundern.

